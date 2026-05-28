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Carmen Villalobos se refirió a su vida sentimental y a su pasado con Frederik Oldenburg: “Elige bien la próxima vez”

La protagonista de ‘Sin senos sí hay paraíso’ encendió las redes sociales con su reacción durante una dinámica de preguntas y respuestas

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Los gestos de la barranquillera cuando hicieron referencia a su pasada relación con el presentador venezolano causaron sensación en pltaformas digitales - crédito @cvillaloboss/Instagram

Carmen Villalobos, reconocida por su papel en la saga Sin senos no hay paraíso y su trabajo en otras producciones como La Huésped (por el que fue premiada con un premio India Catalina como Mejor actriz protagónica) o El señor de los cielos, inició una relación con el presentador venezolano Frederik Oldenburg en 2023.

La actriz y presentadora barranquillera se dio esta oportunidad en el amor con Oldenburg luego del final de su relación de más de trece años (tres de ellos casada) con Sebastián Caicedo, hasta su separación en 2022.

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La actriz dio a conocer el final de su relación con Frederik Oldenburg a inicios de 2026, pero ha evitado dar detalles sobre las causas de la ruptura - crédito @cvillaloboss/Instagram
La actriz dio a conocer el final de su relación con Frederik Oldenburg a inicios de 2026, pero ha evitado dar detalles sobre las causas de la ruptura - crédito @cvillaloboss/Instagram

Pero lo que parecía ser una relación en constante consolidación entre Villalobos y Oldenburg, terminó dando un giro sorprendente en los primeros días de 2026. En ese momento, la actriz apareció en un video junto a la actriz Majida Issa durante los primeros días de grabación de la nueva versión de Sin senos sí hay paraíso, de Telemundo.

En ese clip, Issa bromeó: “Yo creyendo que iba a ser la única soltera en el 2026… pero me llegaron refuerzos”, mientras Villalobos reía y se sumaba a la escena. Este fragmento viral tomó por sorpresa a los seguidores de Villalobos, pero sirvió como el anuncio extraoficial de su ruptura con Oldenburg.

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La frase de Majida Issa durante el rodaje, acompañada de la risa de Carmen Villalobos, fue interpretada por muchos seguidores como una posible referencia a la soltería de la actriz - crédito @majidaissa/ Instagram

En las semanas posteriores se confirmó la ruptura de la pareja, pero mientras Oldenburg dio algunos detalles al respecto y rechazó los rumores de una infidelidad de su parte; la colombiana se abstuvo de dar explicaciones tanto a los medios de comunicación como a sus seguidores en redes sociales. Pero eso no impidió que la actriz reaccionara a las preguntas de sus admiradores por este tema.

Durante una reciente dinámica de preguntas y respuestas, la barranquillera respondió con humor durante una serie de inquietudes formuladas por el público en las que, de manera indirecta, se referían a su pasada relación con Oldenburg. Esto, en parte por iniciativa de la propia Villalobos, que bautizó la dinámica con la pregunta “¿Novio solo para los domingos?”.

Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg comenzaron su noviazgo a finales de 2023, cuando coincidieron en 'Exatlón Estados Unidos' de Telemundo, como presentadores - crédito @cvillaloboss/Instagram
Carmen Villalobos y Frederik Oldenburg comenzaron su noviazgo a finales de 2022, cuando coincidieron en 'Exatlón Estados Unidos' de Telemundo, como presentadores - crédito @cvillaloboss/Instagram

Ante esto, la actriz primero le respondió a una seguidora que le manifestó “elegí bien la próxima vez” y publicó un video moviendo la cabeza de forma afirmativa y con una expresión de susto, acompañado de emojis de carcajadas, dándole la razón.

Luego, otros intercambios siguieron esa misma línea. En uno le expresaron a la actriz: “Usted puede hasta con dos, ‘mor”, lo que provocó las risas de la celebridad. En una tercera le expresaron: “Yo quiero que vos te consigues un novio que te trate superbién, que te ame como nosotros tus fans”, ante lo que no dudó en expresar su agradecimiento por los buenos deseos.

Por último, en otro comentario le sugirieron que “novia también” solo los domingos, a lo que Villalobos respondió escribiendo: “Novia también, ya que hijuemadres”.

Carmen Villalobos celebró la aparición de las primeras imágenes oficiales de la nueva entrega de ‘Sin senos sí hay paraíso’

Luego de sus gestos en la dinámica de preguntas y respuestas, la intérprete compartió en su cuenta de Instagram la secuencia completa de fotografías oficiales de Sin Senos Sí Hay Paraíso 4, la nueva temporada de la franquicia de Telemundo que la devuelve al papel de Catalina Santana tras seis años de ausencia.

Las imágenes, obra del fotógrafo Leonel del Cossio, muestran a Villalobos con un traje azul oscuro de corte profundo, el cabello suelto y una actitud que la actriz colombiana describió como “modo Adrenalina”.

“Ya que se hicieron oficiales las primeras imágenes de Sin Senos Si Hay Paraíso 4, aquí les dejo la secuencia completa del gran @leonel_d_cossio para que se vayan entusiasmando", escribió la actriz, quien etiquetó a Telemundo, TIS Studios y Disney+. Esta última emitirá la próxima temporada para toda América Latina a partir de una fecha pendiente de confirmarse.

La barranquillera compartió en sus redes sociales las primeras imágenes oficiales del regreso de 'Sin senos sí hay paraíso' - crédito @cvillaloboss/Instagram
La barranquillera compartió en sus redes sociales las primeras imágenes oficiales del regreso de 'Sin senos sí hay paraíso' - crédito @cvillaloboss/Instagram

La cuarta entrega de la franquicia, según lo que se ha dado a conocer por parte de sus realizadores, retoma la historia de Catalina Santana y Aurelio ‘Titi’ Jaramillo —interpretado por Gregorio Pernía— mientras los dos personajes intentan rehacer sus vidas lejos de su pasado criminal.

La calma se rompe cuando Catalina descubre que su hermana está en la mira de una organización delictiva, lo que la obliga a regresar a un mundo que creía haber dejado atrás. Su búsqueda la lleva al submundo del modelaje webcam en Medellín, donde opera una red del cártel mexicano de Israel Montero. Ante esto, Catalina se alía con la DEA para desmantelar la organización.

Además de Villalobos y Pernía, el elenco reúne a nombres como Majida Issa, Catherine Siachoque, Fabián Ríos, Carolina Gaitán, Elizabeth Gutiérrez, Estefanía Gómez y Osvaldo de León.

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