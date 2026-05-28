Colombia

“Ni yo puedo ser Uribe”: Paloma Valencia marcó distancia y defendió su propio proyecto político

La candidata presidencial aseguró que aprendió del expresidente Álvaro Uribe, pero afirmó que el país cambió y que un eventual gobierno suyo tendría un rumbo distinto

Guardar
Google icon
Paloma Valencia aseguró que no encuentra posturas de Juan Daniel Oviedo que afecten su trabajo conjunto - crédito Prensa Paloma Valencia/Suminitrada a Infobae Colombia
Paloma Valencia, Candidata presidencial del Centro Democrático - crédito Prensa Paloma Valencia/Suminitrada a Infobae Colombia

La candidata presidencial Paloma Valencia aseguró que, aunque reconoce la influencia política del expresidente Álvaro Uribe en su formación, no pretende replicar su estilo de gobierno porque considera que Colombia atraviesa una realidad diferente a la de hace dos décadas.

Durante una entrevista en Caracol Radio (Hora 20) con Diana Calderón y Juan Esteban Lewin, la aspirante habló sobre el papel que tendría Uribe en un eventual gobierno suyo y respondió a quienes la señalan de representar una continuidad exacta del uribismo.

PUBLICIDAD

“Ni yo puedo ser Uribe, ni pretendo ser Uribe porque el país es otro”, afirmó la candidata presidencial al explicar que las necesidades actuales de Colombia requieren respuestas distintas.

La dirigente del Centro Democrático sostuvo que aprender de líderes políticos con experiencia no debería verse como algo negativo y defendió la idea de tener referentes en la construcción de un proyecto de gobierno.

PUBLICIDAD

Las declaraciones de Valencia se producen en medio de la recta final de la campaña presidencial y del debate sobre la influencia del expresidente Álvaro Uribe dentro de la derecha colombiana.

Paloma Valencia, Candidata presidencial del Centro Democrático | REUTERS/Luisa Gonzalez
Paloma Valencia, Candidata presidencial del Centro Democrático | REUTERS/Luisa Gonzalez

Paloma Valencia defendió la influencia de Uribe

En la entrevista, Paloma Valencia comparó el aprendizaje político con procesos de desarrollo de otros países y aseguró que adquirir conocimientos de personas con experiencia hace parte natural de cualquier formación de liderazgo.

La candidata sostuvo que uno de los elementos que la diferencia de otros aspirantes es precisamente haber aprendido sobre administración pública y ejercicio del poder de alguien que, según ella, tuvo resultados positivos en el país.

Valencia afirmó que aprender “de uno al que le fue bien” no significa convertirse en una copia política ni gobernar de la misma manera.

Además, señaló que incluso manteniendo algunas líneas ideológicas similares, las condiciones actuales del país obligan a adoptar estrategias diferentes frente a los desafíos de seguridad, economía y gobernabilidad.

“La Colombia es distinta”, aseguró la candidata

Durante la conversación radial, la aspirante presidencial insistió en que el contexto nacional cambió y que eso impediría que un eventual gobierno suyo fuera igual al de Álvaro Uribe.

Según explicó, las problemáticas actuales exigen nuevas respuestas y una visión adaptada a las transformaciones sociales y políticas que ha vivido Colombia en los últimos años.

“Así pintara con el mismo trazo de Uribe, el gobierno sería distinto porque la Colombia es distinta”, manifestó Valencia durante la entrevista.

La candidata defendió además la importancia de reconocer públicamente las influencias políticas y aseguró que aprender de otros dirigentes no disminuye la capacidad de liderazgo de una persona.

Seguridad y lucha contra economías ilegales

Uno de los temas centrales de la entrevista fue la seguridad. Paloma Valencia explicó parte de su propuesta, basada en lo que denominó una política de las “4R”.

Paloma Valencia en el cierre de su campaña presidencial
Paloma Valencia, Candidata presidencial del Centro Democrático - crédito suministrada a Infobae Colombia

Dentro de ese esquema, la candidata planteó la necesidad de reducir el poder económico de los grupos ilegales, especialmente el relacionado con el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

Valencia aseguró que las organizaciones criminales obtienen ingresos superiores al presupuesto de defensa del país únicamente a través del negocio de la cocaína.

En materia antidrogas, propuso combinar estrategias de incautación, erradicación y sustitución forzosa de cultivos ilícitos, dependiendo del tamaño de las plantaciones.

Propuestas para fortalecer la fuerza pública

La candidata presidencial también habló sobre la necesidad de fortalecer las capacidades operativas de la fuerza pública para enfrentar a las organizaciones ilegales.

Entre las medidas mencionó el aumento del pie de fuerza, la incorporación de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia.

Dentro de las herramientas planteadas por Valencia aparecen drones, inhibidores de señal y mayores capacidades tecnológicas para combatir estructuras criminales.

Paloma Valencia, Candidata presidencial del Centro Democrático | REUTERS/Luisa Gonzalez
Paloma Valencia, Candidata presidencial del Centro Democrático | REUTERS/Luisa Gonzalez

Además, afirmó que otro de los pilares de su propuesta consiste en restablecer la legalidad y evitar que los responsables de delitos graves permanezcan en la impunidad.

La dirigente también planteó que la política antiminería ilegal debería incluir proyectos dirigidos a mineros artesanales con participación empresarial, buscando alternativas económicas en las regiones afectadas por esa actividad.

Temas Relacionados

Paloma ValenciaCandidata presidencialElecciones presidenciales Colombia 2026Propuestas de GobiernoColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

“Solo atienden urgencias vitales”: denuncian restricciones para usuarios de Nueva EPS en clínicas del Atlántico

Veedores de salud en Barranquilla alertaron que algunos afiliados de Nueva EPS estarían enfrentando limitaciones en la atención médica por presuntas deudas con centros asistenciales

“Solo atienden urgencias vitales”: denuncian restricciones para usuarios de Nueva EPS en clínicas del Atlántico

Escuela rural quedó en medio de combates entre disidencias de ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’ en Guaviare

Los enfrentamientos entre estructuras armadas ilegales completan más de 48 horas en zona rural de San José del Guaviare y ya habrían dejado varios muertos

Escuela rural quedó en medio de combates entre disidencias de ‘Calarcá’ y ‘Mordisco’ en Guaviare

Cambiar el motor o modificar una moto en Colombia puede terminar en multa: estas son las reglas

El Código Nacional de Tránsito permite algunas modificaciones en motocicletas, pero exige reportarlas ante las autoridades para evitar sanciones e inmovilizaciones

Cambiar el motor o modificar una moto en Colombia puede terminar en multa: estas son las reglas

“Lo atacaron y lo maltrataron”: Miguel Uribe Londoño revive tensiones con Paloma Valencia y Cabal tras asesinato de su hijo

El candidato presidencial publicó un video en el que recordó las disputas internas dentro del Centro Democrático antes del homicidio de Miguel Uribe Turbay

“Lo atacaron y lo maltrataron”: Miguel Uribe Londoño revive tensiones con Paloma Valencia y Cabal tras asesinato de su hijo

Capacitación gratuita en Bogotá para dueños de perros de manejo especial: así puede participar

El Distrito realizará una jornada gratuita sobre comportamiento animal y tenencia responsable para cuidadores de perros de manejo especial en el sur de Bogotá

Capacitación gratuita en Bogotá para dueños de perros de manejo especial: así puede participar
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

La JEP suspendió el juicio contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, que niega su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ en Antioquia

La JEP suspendió el juicio contra el coronel (r) David Guzmán Ramírez, que niega su responsabilidad en los ‘falsos positivos’ en Antioquia

Gobernador de La Guajira repudió el ataque atribuido al ELN contra un batallón de Riohacha: “Fue el atentado más cobarde”

Combate entre las disidencias de ‘Iván Mordisco’ y ‘Calarcá’ deja al menos 50 muertos, entre ellos alias Negro primo

El Ejército neutralizó a alias Cartagena, uno de los cabecillas del Clan del Golfo más buscados del suroeste antioqueño

‘Falsos positivos’ en Antioquia: arrancó el juicio contra el coronel (r) David Herley Guzmán con informes forenses como material probatorio

ENTRETENIMIENTO

Viuda de Yeison Jiménez lidera el panel de jurados que buscan la nueva voz de La Banda del Aventurero: “Me remueve muchas fibras”

Viuda de Yeison Jiménez lidera el panel de jurados que buscan la nueva voz de La Banda del Aventurero: “Me remueve muchas fibras”

Carmen Villalobos se refirió a su vida sentimental y a su pasado con Frederik Oldenburg: “Elige bien la próxima vez”

Reykon, el único colombiano en la premiere de ‘Office Romance’, reveló por qué perdió la oportunidad de conocer a Adam Sandler

Shakira le da el poder de confeccionar el ‘setlist’ a sus fans en su regreso a Estados Unidos: así pueden participar

Luis Alfonso reveló que la muerte de Yeison Jiménez desencadenó una recaída en sus ataques de pánico

Deportes

Santa Fe le dijo adiós a la Copa Libertadores con una victoria: superó a Peñarol por 1-0 y no le alcanzó

Santa Fe le dijo adiós a la Copa Libertadores con una victoria: superó a Peñarol por 1-0 y no le alcanzó

Así acabó Santa Fe la fase de grupos de la Copa Libertadores: esta fue su posición en la zona E

Selección Colombia: se habría filtrado la nueva camiseta del equipo para la próxima Copa del Mundo 2026

Tatiana Calderón quiere hacer historia en la Nascar Brasil con el equipo SG28: correrá en famoso circuito

La solución tributaria que alejaría a Falcao de su familia para garantizar su continuidad en Millonarios