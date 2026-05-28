“Ni yo puedo ser Uribe”: Paloma Valencia marcó distancia y defendió su propio proyecto político

Paloma Valencia, Candidata presidencial del Centro Democrático - crédito Prensa Paloma Valencia/Suminitrada a Infobae Colombia

La candidata presidencial Paloma Valencia aseguró que, aunque reconoce la influencia política del expresidente Álvaro Uribe en su formación, no pretende replicar su estilo de gobierno porque considera que Colombia atraviesa una realidad diferente a la de hace dos décadas.

Durante una entrevista en Caracol Radio (Hora 20) con Diana Calderón y Juan Esteban Lewin, la aspirante habló sobre el papel que tendría Uribe en un eventual gobierno suyo y respondió a quienes la señalan de representar una continuidad exacta del uribismo.

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“Ni yo puedo ser Uribe, ni pretendo ser Uribe porque el país es otro”, afirmó la candidata presidencial al explicar que las necesidades actuales de Colombia requieren respuestas distintas.

La dirigente del Centro Democrático sostuvo que aprender de líderes políticos con experiencia no debería verse como algo negativo y defendió la idea de tener referentes en la construcción de un proyecto de gobierno.

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Las declaraciones de Valencia se producen en medio de la recta final de la campaña presidencial y del debate sobre la influencia del expresidente Álvaro Uribe dentro de la derecha colombiana.

Paloma Valencia, Candidata presidencial del Centro Democrático | REUTERS/Luisa Gonzalez

Paloma Valencia defendió la influencia de Uribe

En la entrevista, Paloma Valencia comparó el aprendizaje político con procesos de desarrollo de otros países y aseguró que adquirir conocimientos de personas con experiencia hace parte natural de cualquier formación de liderazgo.

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La candidata sostuvo que uno de los elementos que la diferencia de otros aspirantes es precisamente haber aprendido sobre administración pública y ejercicio del poder de alguien que, según ella, tuvo resultados positivos en el país.

Valencia afirmó que aprender “de uno al que le fue bien” no significa convertirse en una copia política ni gobernar de la misma manera.

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Además, señaló que incluso manteniendo algunas líneas ideológicas similares, las condiciones actuales del país obligan a adoptar estrategias diferentes frente a los desafíos de seguridad, economía y gobernabilidad.

“La Colombia es distinta”, aseguró la candidata

Durante la conversación radial, la aspirante presidencial insistió en que el contexto nacional cambió y que eso impediría que un eventual gobierno suyo fuera igual al de Álvaro Uribe.

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Según explicó, las problemáticas actuales exigen nuevas respuestas y una visión adaptada a las transformaciones sociales y políticas que ha vivido Colombia en los últimos años.

“Así pintara con el mismo trazo de Uribe, el gobierno sería distinto porque la Colombia es distinta”, manifestó Valencia durante la entrevista.

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La candidata defendió además la importancia de reconocer públicamente las influencias políticas y aseguró que aprender de otros dirigentes no disminuye la capacidad de liderazgo de una persona.

Seguridad y lucha contra economías ilegales

Uno de los temas centrales de la entrevista fue la seguridad. Paloma Valencia explicó parte de su propuesta, basada en lo que denominó una política de las “4R”.

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Paloma Valencia, Candidata presidencial del Centro Democrático - crédito suministrada a Infobae Colombia

Dentro de ese esquema, la candidata planteó la necesidad de reducir el poder económico de los grupos ilegales, especialmente el relacionado con el narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal.

Valencia aseguró que las organizaciones criminales obtienen ingresos superiores al presupuesto de defensa del país únicamente a través del negocio de la cocaína.

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En materia antidrogas, propuso combinar estrategias de incautación, erradicación y sustitución forzosa de cultivos ilícitos, dependiendo del tamaño de las plantaciones.

Propuestas para fortalecer la fuerza pública

La candidata presidencial también habló sobre la necesidad de fortalecer las capacidades operativas de la fuerza pública para enfrentar a las organizaciones ilegales.

Entre las medidas mencionó el aumento del pie de fuerza, la incorporación de nuevas tecnologías y el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia.

Dentro de las herramientas planteadas por Valencia aparecen drones, inhibidores de señal y mayores capacidades tecnológicas para combatir estructuras criminales.

Paloma Valencia, Candidata presidencial del Centro Democrático | REUTERS/Luisa Gonzalez

Además, afirmó que otro de los pilares de su propuesta consiste en restablecer la legalidad y evitar que los responsables de delitos graves permanezcan en la impunidad.

La dirigente también planteó que la política antiminería ilegal debería incluir proyectos dirigidos a mineros artesanales con participación empresarial, buscando alternativas económicas en las regiones afectadas por esa actividad.