Más de 10 soldados del Ejército resultaron heridos en un accidente de tránsito en Meta: esto se sabe

El vehículo accidentado pertenecía al Gaula Militar Ariari y se dirigía hacia San José del Guaviare cuando ocurrió el incidente - crédito Chepa Beltran/Europa Press

El accidente de un vehículo militar en la vía entre Puerto Rico y Puerto Concordia, en el sur del Meta, dejó 15 soldados heridos y motivó la activación inmediata de los protocolos de atención médica y acompañamiento institucional.

El incidente ocurrió el sábado 14 de febrero e involucró a un vehículo tipo turbo perteneciente al Gaula Militar Ariari, cuyos ocupantes se dirigían hacia San José del Guaviare.

La Cuarta División del Ejército Nacional confirmó que ninguno de los uniformados perdió la vida. Los uniformados fueron trasladados al hospital de nivel uno en Puerto Rico y, tras la valoración médica, trece regresaron a su unidad.

Solamente dos requirieron traslado a Villavicencio, al centro de salud militar ubicado en la base de Apiay, debido a la gravedad de sus lesiones.

La Cuarta División del Ejército Nacional confirmó que el accidente no dejó fallecidos y se encuentra bajo investigación oficial - crédito Ejército nacional

“La Cuarta División del Ejército Nacional confirmó que, en la vía que de Puerto Rico, sur del Meta, comunica con Puerto Concordia, sector La Cucharita, se registró un accidente de tránsito de un vehículo tipo turbo perteneciente al Gaula Militar Ariari, con un grupo de soldados que se dirigían hacia San José del Guaviare”, detalló la institución.

La entidad militar aseguró que “en hechos que son materia de investigación, soldados del Grupo Gaula Militar Ariari resultaron lesionados tras sufrir un accidente de tránsito mientras desarrollaban actividades propias del servicio en el departamento del Meta”.

El Ejército enfatizó que la reacción fue inmediata y que “se activaron los protocolos establecidos y recibieron atención médica oportuna”.

La gravedad de las lesiones fue calificada como leve en la mayoría de los casos, según la información oficial. La institución aclaró: “Afortunadamente, este accidente no dejó fallecidos”.

Dos uniformados con lesiones más graves fueron trasladados al centro de salud militar ubicado en la base de Apiay, en Villavicencio - crédito Ejército Nacional

Todos los uniformados permanecen “bajo valoración del personal de salud y con acompañamiento permanente de la institución y apoyo integral a sus familias”.

Las causas del accidente aún se encuentran bajo investigación de las autoridades competentes. El Ejército Nacional reiteró su disposición a “colaborar de manera transparente con el proceso y adelantar las investigaciones para determinar las causas del accidente”.

En un mensaje dirigido tanto a los soldados como a sus familias, la institución destacó: “El Ejército Nacional reafirma su compromiso con el bienestar, la protección y el cuidado permanente de sus hombres y mujeres”.

La presencia del Gaula Militar Ariari en la zona sur del Meta es clave para la seguridad regional, y la entidad reafirmó su apoyo integral a los afectados y la continuidad de su misión en la región.

