Ideam alertó por nuevo frente frío en el Océano Atlántico: “Tenemos otros fenómenos que generan lluvia”

El Ideam advierte que un tercer frente frío en el Atlántico no afectará a Colombia de inmediato, pero persisten riesgos de lluvias en varias regiones - crédito Defensoría del Pueblo

Un tercer frente frío se desarrolla en el norte del Océano Atlántico sin afectar de inmediato a Colombia, mientras el país enfrenta persistentes riesgos de lluvias por otros factores meteorológicos, según informó el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam).

El organismo subrayó la necesidad de que la población siga las alertas oficiales ante la posibilidad de nuevas inundaciones en regiones vulnerables como Córdoba.

La reciente formación del frente frío marca una diferencia respecto a situaciones anteriores que dejaron numerosas familias damnificadas en la zona norte, de acuerdo con la información del Ideam.

Aunque este nuevo fenómeno se desplaza actualmente hacia las Antillas, cerca de República Dominicana, la alerta no disminuye para Colombia.

El Ideam advierte que un tercer frente frío en el Atlántico no afectará a Colombia de inmediato, pero persisten riesgos de lluvias en varias regiones - crédito @IDEAMColombia/X

“Las lluvias recientes asociadas a los anteriores frentes fríos han dejado un alto número de familias damnificadas, especialmente en el norte del país”, indicó el vocero del Ideam, Cristián Arango, en entrevista con Noticias Caracol, y recomendó mantener la atención en los canales oficiales para evitar más afectaciones.

En departamentos como Córdoba, Sucre y Bolívar continúa la advertencia por el posible incremento de precipitaciones y el consiguiente riesgo de inundaciones.

Cristian Arango explicó que el tercer frente frío se ubica en este momento en el norte del océano Atlántico, sin influencia directa sobre Colombia.

“En efecto, se ha generado un nuevo frente frío. En este momento se encuentra al norte del océano Atlántico y esperamos que descienda latitudinalmente, más o menos hacia las Antillas, en cercanías a República Dominicana. Si bien no tendrá influencia para el territorio colombiano, por ahora, el Ideam seguirá monitoreando este fenómeno veinticuatro siete para informar oportunamente al país”, afirmó Arango.

Aunque la amenaza inmediata del frente frío está descartada, la institución advirtió sobre la acción de otros factores meteorológicos que mantienen la probabilidad de lluvias elevadas en varias zonas.

Arango precisó: “Aparte del frente frío, tenemos otros fenómenos que generan lluvia en este momento en Colombia, como la posición de la vaguada amazónica o la entrada de humedad desde la Amazonía. Esto y una disminución de vientos hacia el Caribe y la Orinoquía va a generar que hacia el fin de semana, especialmente hacia el domingo, tengamos aumentos de precipitaciones en la región Caribe, especialmente hacia Córdoba, Sucre y Bolívar, pero también en otras zonas de la región andina como Antioquia, Santander, el centro de la región andina, sectores de la Pacífica, la Amazonía, y nuevamente tendremos lluvias hacia la Orinoquía, que esta semana estuvo bastante seco”.

El Ideam recalcó que es indispensable consultar siempre la información emitida oficialmente y atender las indicaciones de las autoridades territoriales. Las condiciones pueden variar considerablemente entre regiones: mientras algunas, como la Orinoquía, experimentan episodios secos, otras continúan bajo amenaza de precipitaciones y crecidas fluviales.

La vigilancia se intensifica en los departamentos costeros y andinos, donde persiste la alerta por daños a la población y a la infraestructura a raíz de las lluvias y posibles inundaciones.

El Ideam advierte intensificación de lluvias en Colombia para el fin de semana

Pronóstico del Ideam prevé lluvias ligeras a moderadas en la mayor parte de Colombia para el fin de semana de San Valentín - crédito @IDEAMColombia/X

El Ideam alertó que, en lo que va de febrero, 69.000 familias han resultado damnificadas por las intensas lluvias que afectan a Colombia, una situación que se ha agravado por el cambio climático y amenaza con intensificarse durante el fin de semana de San Valentín.

Durante los días sábado 14 y domingo 15 de febrero de 2026, el Ideam prevé lluvias ligeras a moderadas en extensas áreas del territorio nacional, e incluso episodios de mayor severidad en puntos críticos.

Según el informe oficial, la intensidad de las lluvias será más marcada en las regiones Andina, Pacífica, el sur del Caribe, así como en sectores de la Orinoquía y la Amazonía.

En Bogotá, se esperan precipitaciones ligeras a moderadas permanentes a lo largo del fin de semana, especialmente durante las tardes y noches.

El sábado 14 de febrero, el Ideam pronostica que las lluvias se vuelvan más intensas. Los mayores acumulados se registrarían en la región de la Orinoquía, porciones del Pacífico y del Caribe.

Entre las zonas más vulnerables se cuentan: el sur del Amazonas, occidente del Putumayo, oriente del Caquetá, Guaviare, occidente de Guainía, norte del Vaupés, occidente de Antioquia, golfo de Urabá, centro del Tolima, occidente de Cundinamarca, norte y sur de Santander, centro y oriente del Meta, centro del Vichada, centro y norte del Chocó, Cauca, Nariño, Córdoba, sur de Bolívar y sur del Cesar.

Otros departamentos, como Caldas, Quindío, Risaralda, Huila, occidente de Boyacá, norte y centro de Norte de Santander, oriente de Arauca, Casanare, Sucre, sur del Magdalena, centro y sur de La Guajira, y la Sierra Nevada de Santa Marta, enfrentarán lluvias de menor intensidad o lloviznas.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ideam anticipa precipitaciones ligeras, sobre todo hacia el suroccidente de las islas.

Para el domingo 15, las fuertes lluvias persistirán en el centro y norte de la región Andina y zonas del Caribe colombiano - crédito @IDEAMColombia/X

Para el domingo 15 de febrero, se espera que las lluvias moderadas a fuertes sigan afectando buena parte del país, en especial el centro y norte de la región Andina y grandes extensiones del Caribe.

También se incluyen el norte del Amazonas, Putumayo, centro y oriente de Caquetá, occidente de Guaviare, Vaupés, Antioquia, golfo de Urabá, Caldas, Quindío, Risaralda, occidente y oriente de Tolima, Cundinamarca, Boyacá, Santander, Norte de Santander, centro y occidente del Meta, Casanare, Córdoba, Sucre, Bolívar, norte y oriente del Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño.

En el caso del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, el Ideam proyecta que predominen las condiciones secas, aunque permanece la posibilidad de lluvias leves.

El Ideam recomienda a la ciudadanía estar atenta a los próximos reportes y tomar precauciones, considerando el alto riesgo de inundaciones, deslizamientos y afectaciones viales.