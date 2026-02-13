Colombia

Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano y Gobierno nacional llegaron a un acuerdo para la erradicación de cultivos ilícitos

En este encuentro, ambas delegaciones manifestaron su apoyo a la iniciativa presidencial para erradicar 30.000 mil hectáreas de hoja de coca en Putumayo y Nariño

La Cneb expresó explícitamente su postura frente a los cambios adelantados por las comunidades rurales en la transición hacia economías legales - crédito EFE

Un respaldo inédito a las comunidades indígenas y campesinas en el proceso de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos marca un giro en los diálogos de paz entre el Gobierno nacional de Colombia y la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano (Cneb), según consta en el acta oficial de la reunión extraordinaria realizada en Inda Zabaleta y Tumaco (Nariño).

En este encuentro, ambas delegaciones manifestaron su apoyo a la iniciativa presidencial para erradicar 30.000 mil hectáreas de hoja de coca —15.000 mil en Nariño y 15.0000 mil en Putumayo— a través de mecanismos basados en la dignificación de la vida rural y la autonomía territorial.

El documento suscrito el 12 de febrero destaca la trascendencia de la decisión de las autoridades indígenas: “Celebramos esta decisión autónoma de las comunidades y la resaltamos como el inicio para las transformaciones territoriales y la superación de la economía de la coca en los departamentos de Nariño y Putumayo”, señala el acta, suscrita por los jefes negociadores Armando Novoa García y Walter Mendoza.

La Cneb, por su parte, manifestó explícitamente su postura frente a los cambios adelantados por las comunidades rurales en la transición hacia economías legales. En el acta, la organización remarcó: “La CNEB respeta las decisiones autónomas de las comunidades en el tránsito hacia economías lícitas y, por lo tanto, respalda la decisión adoptada, de protección y respeto al medio ambiente, la no deforestación y la no resiembra de cultivos de uso ilícito”, asumiendo también el compromiso de que el gobierno cumpla los compromisos adquiridos en las zonas afectadas.

El respaldo institucional al proceso de sustitución incluye un esquema de verificación internacional. Según el acuerdo, “lo cual será verificado el 31 de marzo de 2026 por parte de la DSCI, en coordinación con un organismo internacional y con acompañamiento de la Mesa de Diálogos de paz, garantizando condiciones de transparencia, seguimiento técnico y verificación objetiva de los avances alcanzados”, se lee en el documento.

Respecto al Programa de Sustitución de Cultivos, las partes consolidaron su voluntad de colaboración: “Se reafirma el compromiso por parte de la CNEB de no interferir en su desarrollo y mediante la Mesa de Diálogo de Paz contribuir a través de distintas acciones al cumplimiento efectivo de la meta acordada de erradicación y sustitución de treinta mil hectáreas de cultivos de coca.”

Finalmente, las delegaciones establecieron que el séptimo ciclo de conversaciones se realizará entre el 11 y el 13 de marzo en Llorente, Tumaco, mientras que las subcomisiones preparatorias se reunirán en Bogotá los días 26 y 27 de febrero, como punto de partida para dinamizar el diálogo en busca de un acuerdo de paz estable y duradero.

