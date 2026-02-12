Colombia

Qué ha pasado con los supuestos restos de Camilo Torres: así avanzan las pruebas de ADN en EE. UU. y Colombia

La Unidad de Búsqueda informó que la identificación del cuerpo recuperado en Bucaramanga entra en su fase definitiva tras análisis genéticos nacionales e internacionales

La Unidad de Búsqueda recuperó
La Unidad de Búsqueda recuperó en junio de 2024 un cuerpo en Bucaramanga que podría corresponder a Camilo Torres Restrepo, tras más de seis décadas de incertidumbre sobre su paradero- crédito Colprensa/VisualesIA

La Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (Ubpd) entregó nuevos detalles sobre el proceso de identificación del cuerpo que correspondería al sacerdote Camilo Torres Restrepo, uno de los desaparecidos más emblemáticos del conflicto colombiano.

Tras más de dos años de investigación humanitaria y extrajudicial, la entidad confirmó que el caso se encuentra en una etapa determinante, a la espera de los últimos resultados genéticos que permitirán emitir el informe integral de identificación.

El proceso, que comenzó formalmente en 2023 por solicitud expresa de su buscador —quien en 2019 destacó que las atribuciones constitucionales de la Ubpd ofrecían mayores posibilidades de éxito—, ha incluido un complejo abordaje interdisciplinario y la articulación de análisis forenses en laboratorios acreditados dentro y fuera del país.

Un hallazgo clave en Bucaramanga

Las estructuras óseas exhumadas presentan
Las estructuras óseas exhumadas presentan traumatismos que coinciden con las lesiones descritas en el informe practicado al sacerdote tras su muerte en 1966- crédito Colombia Informa

Uno de los avances más significativos se produjo el 19 de junio de 2024, cuando la Ubpd logró recuperar un cuerpo en Bucaramanga, en un sitio de inhumación localizado gracias al aporte de múltiples fuentes y a la reconstrucción del contexto histórico.

De acuerdo con la entidad, los primeros análisis morfológicos e indicios asociados —como edad aproximada, sexo biológico, talla, contextura y signos de trauma violento— coinciden con las características del sacerdote fallecido el 15 de febrero de 1966 en un combate con el Ejército en Patio Cemento (Santander).

Además, la inspección inicial practicada al cuerpo tras su muerte en 1966 describía lesiones que hoy encuentran correspondencia en traumatismos óseos identificados por el equipo forense en las estructuras recuperadas. Estas coincidencias han fortalecido diversas hipótesis investigativas.

El abordaje técnico ha estado a cargo de un equipo especializado compuesto por investigadores humanitarios, médicos forenses, antropólogos, odontólogos y genetistas, quienes han adelantado la recuperación de evidencias y el análisis integral de las estructuras óseas exhumadas.

ADN en Colombia y Estados Unidos

Muestras de ADN fueron analizadas
Muestras de ADN fueron analizadas en laboratorios acreditados en Colombia y enviadas a un centro especializado en Estados Unidos para avanzar en la identificación- crédito Europa Press

Uno de los puntos centrales del comunicado es el avance en los estudios genéticos. Las muestras óseas recolectadas para la extracción de ADN fueron procesadas en distintos laboratorios acreditados y certificados en Colombia, entre ellos el del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

En paralelo, la Ubpd exhumó en diciembre de 2024 los restos de algunos familiares del sacerdote, con el fin de obtener muestras comparativas que permitan establecer correspondencia genética.

Durante la primera semana de diciembre de 2025, nuevas muestras fueron enviadas a un laboratorio especializado en Estados Unidos. Según informó la entidad, los resultados obtenidos en ese centro internacional permitieron avanzar de manera significativa en la investigación.

En este momento, la Unidad de Búsqueda indicó que está a la espera de los últimos análisis para poder emitir el informe integral de identificación y el reporte definitivo sobre lo acaecido. Este documento será determinante para confirmar científicamente si el cuerpo recuperado corresponde al llamado “cura guerrillero”.

Un símbolo histórico y una entrega pendiente

El informe final de identificación
El informe final de identificación será clave para una eventual entrega digna del cuerpo a su buscador, conforme a los protocolos de la UBPD- crédito X

La desaparición de los restos de Camilo Torres Restrepo ha sido uno de los episodios más persistentes y enigmáticos de la historia reciente de Colombia. Tras su muerte, el manejo clandestino de su cadáver alimentó versiones sobre una sepultura secreta para evitar que su tumba se convirtiera en lugar de peregrinación política e ideológica.

A lo largo de las décadas se realizaron varias búsquedas fallidas, incluida una en 2016 en el Panteón Militar de la Quinta Brigada en Bucaramanga, cuyos resultados de ADN descartaron que los restos exhumados correspondieran al sacerdote.

Ahora, el proceso liderado por la Ubpd representa el esfuerzo más estructurado y técnico para esclarecer el paradero definitivo del cuerpo.

La entidad subrayó que contar con el informe final integral de identificación es una condición ineludible para avanzar en la entrega digna y culturalmente pertinente del padre Camilo Torres a su buscador, quien —según los protocolos— es la única persona autorizada para decidir sobre la disposición final del cuerpo.

Camilo Torres es considerado uno de los primeros desaparecidos con registro en Colombia, y su madre, Isabel Restrepo, una de las primeras mujeres buscadoras. Para la Ubpd, su posible identificación no solo cerraría un capítulo de seis décadas de incertidumbre, sino que representa una luz de esperanza para miles de familias que aún esperan noticias sobre sus seres queridos desaparecidos.

