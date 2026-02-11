Dos actores fueron confirmados como los nuevos participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Los ingresos sorprendieron a los participantes y presentadores - crédito cortesía RCN

Durante la tarde del 10 de febrero de 2026, el Canal RCN confirmó el ingreso de dos nuevos habitantes a La casa de los famosos Colombia en su tercera temporada, tras la salida de Sara Uribe y Marilyn Patiño y el recién ingreso de Karola, que estará en la casa por una semana.

De acuerdo con el comunicado oficial del canal, se trata de una jugada que “promete darle un giro interesante al juego”. Con este nuevo ingreso, el programa apostó por dos figuras reconocidas en la televisión y la música nacional en un momento en el que los roces entre los participantes continúan creciendo.

“¡Se nos viene una nueva habitante! 🔥🤯👏 La talentosa actriz Lady Noriega llegará a La casa de los famosos Colombia a demostrar de qué está hecha tanto en la competencia como en la convivencia 🏡🧨 ¿Están preparados?”, anunció el canal en sus redes sociales.

El mensaje dejó claro que la cadena espera que la artista active nuevas dinámicas y presione el equilibrio dentro de la casa, pese a que la convivencia ya había sufrido una fuerte división luego del ingreso reciente de Karola, que mostró ante todos sus compañeros sus desacuerdos con Valentino, debido a que se conocen desde hace algunos años y han tenido varias peleas públicas.

Cabe mencionar que la actriz y cantante, originaria de Montería, cuenta con una amplia trayectoria en producciones reconocidas a nivel nacional e internacional, como es el caso de Pasión de Gavilanes y La saga, negocio de familia.

Con este anuncio, el canal reforzó la narrativa de experiencia y versatilidad que Lady Noriega aportará al reality, que tiene el formato de vigilancia continua las 24 horas, pues es una de las actrices más admirada, por lo que muchos de sus seguidores querrán saber cómo se comporta alejada de las redes sociales y bajo la presión de la convivencia con desconocidos.

Cabe recordar que este no es el primer reality en el que participa la famosa, pues se destacó en su paso por la cuarta temporada de MasterChef Celebrity Colombia, donde se destacó por dejarlo todo en la cocina, consolidándose como una de las participantes más tranquilas de la competencia.

La expectativa del público ante este anuncio es notoria y ahora la atención está dirigida al rol que asumirá la actriz dentro de los dos bandos marcados en la convivencia.

Con cámaras atentas a cada movimiento, los seguidores de Lady Noriega no pueden esperar a ver cómo se desenvuelve en las estrategias y replantear las alianzas establecidas dentro del show que se ha tomado las redes sociales.

Entre los comentarios de los internautas se encuentran algunos de apoyo como “Anda que divino!!! La pepitaaaaaaa”, refiriéndose a su personaje como Pepita Ronderos en Pasión de Gavilanes. Asimismo, se destacaron otros comentarios como “Me encanta una verdadera famosa en esa casa. En contraste, hubo críticas como “A falta de muebles, van metiendo sillas”.

Además de Lady Noriega, también ingresará el actor Juan Carlos Arango, al que el canal anunció con el siguiente mensaje: “¡El Jefe está desatado con su nuevo casting! 😍👏 Este talentoso actor ingresará muy pronto a La casa de los famosos Colombia y revelará todo lo que está dispuesto a hacer para ganarse una posición en la final”.

Entre las reacciones por la participación del actor se encuentran algunas como: “Ahora si están entrando famosos, disculpa a los que se ofenden”, “Excelente el que diga que él no es famoso vive debajo de la tierra. ÉL SI ES FAMOSO” y “Ya hacía falta actores de esta talla tan top”.