Colsubsidio reanudó la entrega de medicamentos para afiliados de la Nueva EPS: habilitó 40 puntos de dispensación

La Nueva EPS emitió un comunicado en el que informó que a partir del martes 10 de febrero de 2026, los usuarios afiliados a esta entidad promotora de salud podrán acceder nuevamente a la entrega de medicamentos proporcionados a través de Colsubsidio.

De acuerdo con la entidad, la dispensación de las medicinas estará habilitada en 40 puntos de Colsubsidio ubicados en Bogotá, Antioquia, Tolima, Cundinamarca y Valle del Cauca.

“Es importante destacar que, por el momento, la reactivación del servicio se realizará únicamente en los puntos confirmados, lo que permitirá ampliar la cobertura y facilitar el acceso de los afiliados a sus tratamientos”, precisó la EPS en la comunicación oficial.

Los afiliados podrán acercarse a los puntos de dispensación de lunes a sábado; los horarios de atención difieren en cada sitio y pueden ser consultados en el siguiente enlace: https://www.nuevaeps.com.co/paso a paso colsubsidio.

Este es el listado de municipios y ciudades por departamentos en los que los usuarios de la Nueva EPS pueden recibir sus medicamentos, según la actualización de dispensación de gestores farmacéuticos de febrero de 2026:

Antioquia: Caldas, Bello, Envigado, Itagüí, Medellín, Amaga, Apartadó, El Carmen de Viboral, Guarne, Marinilla, Retiro, Yarumal, La Ceja, Rionegro y Santa Fe de Antioquia

Boyacá: Buenavista, Caldas, Chiquinquirá, Chiquiza, Nobsa, Paipa, Saboya, Sutamarchán, Tunungua, Turmequé, Ventaquemada, Tunja, Sogamoso y Duitama

Casanare: Yopal

Cundinamarca: Cajicá, Funza, La Mesa, Soacha, Fusagasugá, Girardot, Chía, El Colegio, Facatativá, Guaduas, Suesca, Villeta, Zipaquirá, Bogotá

Huila: Neiva

Meta: Villavicencio

Quindío: Armenia

Tolima: Ibagué y Espinal

Valle del Cauca: Cali y Tuluá

El reinicio de este servicio responde a acuerdos alcanzados con el Ministerio de Salud y Protección Social y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), entidades que han participado en mesas de trabajo para garantizar la continuidad en la atención de los usuarios.

La recomendación de Nueva EPS es acudir a las farmacias de forma escalonada para evitar aglomeraciones y permitir una prestación del servicio fluida. Además, en el sitio web oficial se recuerda a la ciudadanía que las fórmulas médicas tienen una vigencia de 30 días, plazo que se debe tener en cuenta para su gestión, mientras que la reclamación de los medicamentos de control especial debe ser gestionada dentro de 15 días calendario.

“Seguimos fortaleciendo el servicio y avanzando en la normalización de la atención con nuevos gestores para continuar con la entrega de tus medicamentos. Antes de acercarte al punto de dispensación verifica que tu fórmula médica se encuentre vigente”, indicó la Nueva EPS, recordando que las fórmulas vencidas no se tramitan y que es necesario conservar una copia de las fórmulas.

Aclaró que la normalización del servicio busca solucionar los inconvenientes que afectaron a los afiliados en las semanas anteriores y se comprometió a informar cualquier actualización a través de los canales oficiales.

¿Cómo reclamar medicamentos en puntos de dispensación?

Los usuarios de la Nueva EPS deben presentar una fórmula médica vigente en formato original, emitida por el médico tratante, siempre que vayan a reclamar sus medicamentos en los puntos de dispensación autorizados. Cuando la medicina requiera de una autorización, el afiliado debe contar con un código de nueve dígitos enviado por la EPS al número de celular que haya registrado. Ese código también puede ser generado en los canales de atención de la entidad.

Como medida de prevención, el acceso a las salas de espera está limitado según la capacidad del lugar, permitiendo el ingreso de una sola persona para realizar el trámite; solo en circunstancias estrictamente necesarias se admite la presencia de acompañantes o menores de edad. Si un acudiente reclama los medicamentos en nombre de otra persona, debe presentar su documento de identificación.