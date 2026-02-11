Colombia

Colsubsidio reanudó la entrega de medicamentos para afiliados de la Nueva EPS: habilitó 40 puntos de dispensación

Los afiliados a la entidad podrán reclamar sus medicinas en distintas sedes de Bogotá, Antioquia, Tolima, Cundinamarca y Valle del Cauca

Guardar
Los usuarios podrán consultar los
Los usuarios podrán consultar los horarios de atención en los puntos de dispensación a través del sitio web de la Nueva EPS - crédito @saviasaludeps / X

La Nueva EPS emitió un comunicado en el que informó que a partir del martes 10 de febrero de 2026, los usuarios afiliados a esta entidad promotora de salud podrán acceder nuevamente a la entrega de medicamentos proporcionados a través de Colsubsidio.

De acuerdo con la entidad, la dispensación de las medicinas estará habilitada en 40 puntos de Colsubsidio ubicados en Bogotá, Antioquia, Tolima, Cundinamarca y Valle del Cauca.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“Es importante destacar que, por el momento, la reactivación del servicio se realizará únicamente en los puntos confirmados, lo que permitirá ampliar la cobertura y facilitar el acceso de los afiliados a sus tratamientos”, precisó la EPS en la comunicación oficial.

La entrega de los medicamentos
La entrega de los medicamentos permitirá a los usuarios continuar con sus tratamientos - crédito Colprensa

Los afiliados podrán acercarse a los puntos de dispensación de lunes a sábado; los horarios de atención difieren en cada sitio y pueden ser consultados en el siguiente enlace: https://www.nuevaeps.com.co/paso a paso colsubsidio.

Este es el listado de municipios y ciudades por departamentos en los que los usuarios de la Nueva EPS pueden recibir sus medicamentos, según la actualización de dispensación de gestores farmacéuticos de febrero de 2026:

Antioquia: Caldas, Bello, Envigado, Itagüí, Medellín, Amaga, Apartadó, El Carmen de Viboral, Guarne, Marinilla, Retiro, Yarumal, La Ceja, Rionegro y Santa Fe de Antioquia

Boyacá: Buenavista, Caldas, Chiquinquirá, Chiquiza, Nobsa, Paipa, Saboya, Sutamarchán, Tunungua, Turmequé, Ventaquemada, Tunja, Sogamoso y Duitama

Casanare: Yopal

Cundinamarca: Cajicá, Funza, La Mesa, Soacha, Fusagasugá, Girardot, Chía, El Colegio, Facatativá, Guaduas, Suesca, Villeta, Zipaquirá, Bogotá

Huila: Neiva

Meta: Villavicencio

Quindío: Armenia

Tolima: Ibagué y Espinal

Valle del Cauca: Cali y Tuluá

Algunos de los puntos de
Algunos de los puntos de dispensación habilitados están en Bogotá, Antioquia, Tolima, Cundinamarca y Valle del Cauca - crédito Colprensa

El reinicio de este servicio responde a acuerdos alcanzados con el Ministerio de Salud y Protección Social y la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), entidades que han participado en mesas de trabajo para garantizar la continuidad en la atención de los usuarios.

La recomendación de Nueva EPS es acudir a las farmacias de forma escalonada para evitar aglomeraciones y permitir una prestación del servicio fluida. Además, en el sitio web oficial se recuerda a la ciudadanía que las fórmulas médicas tienen una vigencia de 30 días, plazo que se debe tener en cuenta para su gestión, mientras que la reclamación de los medicamentos de control especial debe ser gestionada dentro de 15 días calendario.

“Seguimos fortaleciendo el servicio y avanzando en la normalización de la atención con nuevos gestores para continuar con la entrega de tus medicamentos. Antes de acercarte al punto de dispensación verifica que tu fórmula médica se encuentre vigente”, indicó la Nueva EPS, recordando que las fórmulas vencidas no se tramitan y que es necesario conservar una copia de las fórmulas.

Los usuarios deben presentar las
Los usuarios deben presentar las fórmulas médicas vigentes para la entrega de medicamentos - crédito Freepik

Aclaró que la normalización del servicio busca solucionar los inconvenientes que afectaron a los afiliados en las semanas anteriores y se comprometió a informar cualquier actualización a través de los canales oficiales.

¿Cómo reclamar medicamentos en puntos de dispensación?

Los usuarios de la Nueva EPS deben presentar una fórmula médica vigente en formato original, emitida por el médico tratante, siempre que vayan a reclamar sus medicamentos en los puntos de dispensación autorizados. Cuando la medicina requiera de una autorización, el afiliado debe contar con un código de nueve dígitos enviado por la EPS al número de celular que haya registrado. Ese código también puede ser generado en los canales de atención de la entidad.

Como medida de prevención, el acceso a las salas de espera está limitado según la capacidad del lugar, permitiendo el ingreso de una sola persona para realizar el trámite; solo en circunstancias estrictamente necesarias se admite la presencia de acompañantes o menores de edad. Si un acudiente reclama los medicamentos en nombre de otra persona, debe presentar su documento de identificación.

Temas Relacionados

Nueva EPSEntrega de MedicamentosColsubsidioMedicamentosColombia-Noticias

Más Noticias

Escándalo en Atlántico por contratos para suministrar 200 cascos de lanchas pesqueras: exasesores de la Gobernación fueron imputados

Los implicados estaban favoreciendo a una fundación “que no tenía la idoneidad ni experiencia para la construcción de embarcaciones”

Escándalo en Atlántico por contratos

Modelo colombiana reconoció haber lavado más de 30 millones de dólares en Estados Unidos

Valentina Forero Álvarez se declaró culpable ante un juez del Tribunal Federal del Distrito Norte de Georgia

Modelo colombiana reconoció haber lavado

Colombia Humana aceptó multa del CNE por financiación irregular en la campaña de 2022: este es el monto que tendrá que pagar

La decisión legal del movimiento del presidente de la República, Gustavo Petro, despejaría una serie de obstáculos para el proceso de integración política, previo a las elecciones al Congreso, previstas para el 8 de marzo, y la primera vuelta presidencial, el 31 de mayo

Colombia Humana aceptó multa del

Dos actores fueron confirmados como los nuevos participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’

La expectativa del público ante este anuncio es notoria y ahora la atención está dirigida al rol que asumiran los concursantes dentro de los dos bandos marcados en la convivencia

Dos actores fueron confirmados como

Chontico Noche hoy: resultados ganadores del último sorteo del martes 10 de febrero

Todos los números ganadores en el sorteo nocturno que se lleva a cabo todos los días en Colombia

Chontico Noche hoy: resultados ganadores
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El poder de los grupos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

ENTRETENIMIENTO

Dos actores fueron confirmados como

Dos actores fueron confirmados como los nuevos participantes de ‘La casa de los famosos Colombia’

Nicolás Arrieta sorprendió con revelación sobre el manejo de su dinero en ‘La casa de los famosos’: “Mi mujer me gobierna”

Kunno, de ‘La casa de los famosos’, respondió los ataques de Yina Calderón: “Estás perdiendo el tiempo”

Ella es la modelo barranquillera que apareció en el Super Bowl junto a Bad Bunny y llevó la bandera de Colombia

Karina García reaccionó a polémico comentario sobre Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos’: “Plato típico”

Deportes

Luis Javier Suárez elegiría su

Luis Javier Suárez elegiría su próximo destino y el Real Madrid podría ser una opción: así lo analizan desde España

Este es el ranking UCI 2026: Egan Bernal lidera a los colombianos en la clasificación mundial

Jhon Jáder Durán dejó en clara su ambición en el Zenit: “Siempre aspiro a ser el número uno”

Millonarios y su técnico, Fabián Bustos, estudian la llegada de un refuerzo con historia compartida

James Rodríguez llegó a la MLS pisando fuerte: se acerca a Lionel Messi en histórico listado de jugadores valiosos