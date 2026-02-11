Colombia

Aumento de incidentes ofídicos en Colombia activa alerta sanitaria: más de 400 casos de mordeduras de serpientes venenosas en dos meses de 2026

Reforzar la logística de distribución y mejorar la educación rural son hoy fundamentales para evitar desenlaces fatales en las comunidades más expuestas


La serpiente en la iamgen
La serpiente en la iamgen no representa una amenaza para los humanos por su ausencia de veneno, pero sí por su capacidad de estrangular - Cormacarena

Colombia experimenta un aumento de accidentes ofídicos con 436 casos registrados en los dos primeros meses de 2026, informó el Instituto Nacional de Salud (INS).

Este incremento encendió las alertas sobre la necesidad de garantizar el abastecimiento de suero antiofídico y reforzar la prevención durante la temporada de lluvias, mencionado en un llamado desde el instituto a las entidades territoriales para realizar la prevención oportuna

Los últimos datos revelan una tendencia ascendente. En 2025, se reportaron 5.374 accidentes y 38 muertes asociadas a mordeduras de serpiente.

Las regiones más afectadas fueron Antioquia (622 casos), Norte de Santander (359), Cesar (330), Córdoba (309), Vaupés (58) y Guaviare (100).

Según el INS, hasta la semana epidemiológica 40 de 2025 se contaban 4.055 incidentes y 25 fallecimientos, con mayor recurrencia en Antioquia, Norte de Santander, Cesar, Bolívar y Córdoba.

A corte de octubre del
A corte de octubre del 2025, incidentes con serpeintes venenosas en Colombia - crédito captiura de pantalla / Instagram

El perfil epidemiológico muestra que los hombres rurales concentran más del 60% de los accidentes.

La exposición al riesgo aumenta durante faenas agrícolas, especialmente en épocas de lluvias y con la presencia de agua estancada, de acuerdo con el INS.

Colombia alberga cerca de 300 especies de serpientes, aunque solo el 18% representa peligro para la salud humana.

Cinco especies concentran la mayoría de los accidentes, predominando el género Bothrops (mapaná), responsable de más del 60% de los envenenamientos. Otros grupos frecuentes son las víboras de la familia Viperidae, como la cascabel, y las serpientes de coral (Micrurus).

La atención médica oportuna es decisiva, ya que la demora suele asociarse a un aumento de la mortalidad y las secuelas, conforme advierte el INS. El suero antiofídico es el único tratamiento recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El INS produce cada año entre 20.000 y 30.000 viales de suero antiofídico polivalente y antiveneno anticoral polivalente, bajo estándares internacionales y distribución nacional.

El suero antiofídico polivalente, utilizado para mordeduras de mapaná, víboras y cascabel, se suministra en cajas de dos viales de 10 mililitros y tiene un precio oficial de $478.000.

El antiveneno anticoral polivalente, dirigido a mordeduras de serpiente de coral, viene en cajas de un vial de 10 mililitros y cuesta $417.000, según cifras del INS. Es importante destacar que ambos productos no son intercambiables y están indicados según el tipo de veneno. La publicación pública de los precios responde a denuncias sobre sobrecostos detectados en la comercialización.

La adquisición de estos antivenenos puede realizarse por medio del teléfono (601) 220 7700, extensiones 1580 y 1292, o a través del correo comercializacion@ins.gov.co, destinado a entidades territoriales y centros de salud, advirtió el INS.

En cuanto a la prevención, el INS recomienda usar botas de caucho, pantalón largo y guantes durante las actividades rurales.

Se aconseja no introducir manos o pies en huecos o escombros sin inspección, y sacudir ropa, zapatos y cobijas expuestos a la humedad. En caso de mordedura, se debe alejarse del animal, mantener la calma, permitir la salida de sangre sin realizar cortaduras, lavar y desinfectar la herida y acudir de inmediato a un hospital. Está desaconsejado emplear torniquetes, succionar la herida, cortar la piel, usar remedios caseros o automedicarse.

El marco legal de Colombia obliga a las entidades territoriales de salud y prestadores a garantizar la disponibilidad y provisión oportuna de antivenenos, aun si no están incluidos en el Plan de Beneficios de Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación. Igualmente, deben registrar toda la información relacionada con el medicamento administrado y su procedencia según la normativa vigente.

El INS reiteró su compromiso de fortalecer el acceso a los suero antiofídico y antiveneno anticoral en todos los territorios, como parte de una estrategia que prioriza la equidad y la protección de la salud pública colombiana.

