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Hugo Rodallega reaccionó con nostalgia a la noticia de que superó 300 goles como profesional: este es el recuerdo de su padre que lo hace emocionar

El goleador ha marcado 72 goles con la camiseta del León, la cifra más alta por los clubes que ha pasado y ya es considerado uno de los ídolos de la historia reciente del Cardenal

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El goleador de Independiente Santa Fe marcó triplete ante América de Cali en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay I-2026, con lo que llegó a los 302 goles como profesional - crédito Camilo Zabaleta/Infobae Colombia

El delantero colombiano Hugo Rodallega no pudo contener la emoción al ver el tifo que le preparó la hinchada de Independiente Santa Fe en El Campín.

La noche del martes 12 de mayo de 2026, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay 2026-I, la tribuna desplegó una camiseta con su apellido y el número 300 exactamente cuando el ariete convirtió su primer tanto del encuentro ante América de Cali. En la zona mixta, a Infobae Colombia, admitió: “Me dieron ganas de llorar”.

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Con ese gol, Rodallega alcanzó la barrera de los 300 tantos como profesional. Luego vendría el 301 y el 302, completando un triplete que selló la clasificación del León a semifinales con un global de 5-1.

Rodallega alcanzó una nueva marca histórica en su carrera profesional con Santa Fe. - crédito Colprensa/Cristian Bayona
Rodallega alcanzó una nueva marca histórica en su carrera profesional con Santa Fe. - crédito Colprensa/Cristian Bayona

El momento lo tomó por sorpresa. El veterano delantero reconoció que no anticipaba el gesto de la afición y que la imagen lo golpeó de lleno: “No me esperaba la verdad, ver un tifo tan bonito, la camiseta con el gol trescientos y con mi apellido. Eso significa muchísimo”.

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Para Rodallega, la noche tuvo un peso que va más allá del fútbol. La definió con una sola palabra: “Fue un momento mágico”. Entre el ruido de El Campín, el goleador pensó en los suyos. Parte de su familia estuvo presente en las tribunas para vivir la noche en directo. Otra parte la siguió desde lejos: “Mi mamá, mis hermanas... ellas yo estoy seguro que ahora en un rato que mire el teléfono van a ser las primeras, que van a estar emocionadas”. Su familia reside en Cali y en su pueblo natal, y Rodallega no dudó en señalarlos como protagonistas del momento.

Una camiseta con el número 300 y el apellido de Hugo se desplegó en la tribuna de oriental - crédito Santa Fe
Una camiseta con el número 300 y el apellido de Hugo se desplegó en la tribuna de oriental - crédito Santa Fe

“Es un momento bonito, histórico para mí, para mi familia, que estaba aquí en el estadio, que lo disfrutan”, afirmó uno de los goleadores de la Liga BetPlay.

Santa Fe no es solo el equipo donde Rodallega está viviendo una especial relación con el fútbol. Es, a sus 40 años y tras más de dos décadas de carrera profesional, el club donde más veces ha festejado un tanto. Más de 70 goles con la camiseta del León lo ubican por encima de cualquier otro equipo en su trayectoria: “Santa Fe, no solo por lo de hoy, ya Santa Fe está en mi corazón”, expresó. “Es el equipo donde más goles he marcado en toda mi carrera”.

Así fue el partido de vuelta en los cuartos de final de la Liga BetPlay entre Independiente Santa Fe vs. América de Cali

El Independiente Santa Fe aseguró su clasificación a semifinales de la liga colombiana tras golear 4-0 al América de Cali en el estadio El Campín de Bogotá, con un resultado global de 5-1 que evidencia la superioridad del equipo capitalino a lo largo de la serie.

-crédito Cristian Bayona/Colprensa
Independiente Santa Fe aguarda por el ganador de la llave entre Junior vs. Once Caldas para conocer su rival en las semifinales - crédito Cristian Bayona/Colprensa

La anotación inicial en el minuto 33, tras una asistencia precisa de Nahuel Bustos. El quiebre del marcador ocurrió en el minuto 33: un error defensivo de América fue capitalizado por Nahuel Bustos, quien tras avanzar en campo rival asistió a Hugo Rodallega para el 1-0. Apenas minutos después, una mano en el área de Omar Bertel derivó en penal. Rodallega asumió la responsabilidad y batió nuevamente a Fernandes, ampliando la diferencia a 2-0.

América intentó reaccionar al inicio del segundo tiempo con mayor presión ofensiva, pero las aproximaciones no inquietaron al arquero Andrés Mosquera Marmolejo. Santa Fe, por su parte, mantuvo el control, y a los 57 minutos una combinación entre Rodallega, Omar Fernández Frasica y Bustos culminó en el tercer tanto, obra del propio Bustos debajo del arco.

En el tramo final, Santa Fe consolidó la superioridad. A los 83 minutos, Franco Fagúndez habilitó a Rodallega para el cuarto gol, permitiendo al delantero llevarse el balón del partido.

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