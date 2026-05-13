Néstor Lorenzo anunció rueda de prensa a días del inicio del campamento de la selección Colombia para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Néstor Lorenzo tendrá su primera experiencia como entrenador en la Copa del Mundo tras ser asistente técnico de José Néstor Pekerman con Colombia en 2014 y 2018 - crédito Luisa González/REUTERS

El entrenador de la selección Colombia, el argentino Néstor Lorenzo, ofrecerá una rueda de prensa el jueves 14 de mayo de 2026 en la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), en donde se preveé que hablará sobre el campamento de entrenamiento que iniciará el lunes 17 de mayo en Medellín.

El anunció fue realizado por la FCF en sus redes sociales, en donde citó a los medios de comunicación para el encuentro con el entrenador desde las 10:00 a. m. Aunque extraoficialmente se conoció que no se haría pública la lista de 55 jugadores preconvocados, se espera que el seleccionador revele la nómina de futbolistas que se entrenarán en Medellín, previo a los últimos partidos amistosos y al viaje a México para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

PUBLICIDAD

Néstor Lorenzo hablará con los medios de comunicación antes de dar inicio al campamento de entrenamiento en la ciudad de Medellín con los jugadores que integraron la prelista - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Otro de los temas que se podrían tratar en la rueda de prensa es la eventual convocatoria de Hugo Rodallega, ante el pedido de los hinchas en las redes sociales tras las declaraciones del propio jugador y superar la marca de los 300 goles como profesional, ahora que juega en Independiente Santa Fe.

La presencia de Sebastián Villa sería otro de los temas polémicos de los que hablaría Néstor Lorenzo, luego de que el mismo entrenador asegurara que fue uno de los jugadores bloqueados previo a la convocatoria para los partidos contra Croacia y Francia y la revelación de César Augusto Londoño de que el extremo de Independiente Rivadavia había suido incluido en la prelista de 55 convocados.

PUBLICIDAD

Así mismo se le consultaría a Néstor Lorenzo por los pocos minutos de juego que ha sumado James Rodríguez en el 2026 y el rol que tendría el volante y capitán de la Tricolor en su equipo, en medio de las críticas por la necesidad de cambiar el estilo de juego en la selección nacional, especialmente tras las derrotas contra Croacia y Francia.

La selección Colombia concentró por una semana en el que sería el último ciclo preparatorio antes de conocer la lista definitiva de convocados al Mundial - crédito FCF

La Selección Colombia contempla su itinerario de preparación hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, con una convocatoria de 26 jugadores que se dará a conocer el 31 de mayo y el inicio de entrenamientos en Medellín desde el 17 de mayo. Solo Jefferson Lerma y Daniel Muñoz se incorporarán tras disputar la final de la Conference League con el Crystal Palace el 27 de mayo.

PUBLICIDAD

La estadía inicial en Medellín será seguida por un traslado a Bogotá para el partido de despedida ante Costa Rica el 29 de mayo, última ocasión en la que la selección jugará en Colombia antes de viajar al extranjero. Concluido ese compromiso, el plantel regresará temporalmente a Medellín.

El 4 de junio, la delegación viajará a San Diego (Estados Unidos), donde tiene previsto enfrentarse a Jordania en el último amistoso preparatorio antes del torneo. Posteriormente, el grupo se trasladará el 10 de junio a Guadalajara, México, elegido como base de entrenamientos durante el Mundial.

PUBLICIDAD

Los partidos de Colombia y sus rivales en la Copa Mundial de la FIFA 2026

La selección Colombia ya envió la lista de preseleciconados a la Copa del Mundo - crédito FCF

Fecha 1

17 de junio: Portugal vs. República Democrática del Congo - Houston - 12:00 p. m. (hora de Colombia).

17 de junio: Uzbekistán vs. Colombia - Ciudad de México (Estadio Azteca) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 2

23 de junio: Portugal vs. Uzbekistán - Houston - 12:00 p.m. (hora de Colombia).

23 de junio: Colombia vs. República Democrática del Congo - Guadalajara (estadio Akron) - 9:00 p. m. (hora de Colombia).

Fecha 3

27 de junio: Colombia vs. Portugal - Miami (Hard Rock Stadium) - 6:30 p. m. (hora de Colombia).

27 de junio: República Democrática del Congo vs. Uzbekistán - 6:30 p.m. (hora de Colombia).