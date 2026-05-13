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Figura del América de Cali se perdió el partido ante Santa Fe en playoffs por “un aumento anormal”: qué dice el parte médico

El club vallecaucano informó que su zaguero central se encuentra bajo observación médica y requerirá intervención quirúrgica

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El defensor barranquillero fue una de las principales bajas para el equipo dirigido por David González-crédito Cristian Bayona/Colprensa
El defensor barranquillero fue una de las principales bajas para el equipo dirigido por David González-crédito Cristian Bayona/Colprensa

El 12 de mayo de 2026, la derrota del América de Cali por goleada ante Santa Fe en los cuartos de final de los playoffs de la Liga BetPlay generó preocupación tanto en el ámbito deportivo como en el médico.

Los “Diablos Rojos” tendrán que definir su futuro en la Copa Sudamericana en el cierre de mayo de 2026 ante Tigre de Argentina y Macará de Ecuador.

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Pese a que la eliminación de las finales del fútbol colombiano podría darle un margen al equipo de David González para enfocarse a nivel internacional, la situación médica de una de sus figuras se suma a los problemas que tienen los “Escarlatas”

En la previa del partido se confirmó la ausencia del defensor para el partido de vuelta ante Santa Fe-crédito Jefatura de Prensa América de Cali
En la previa del partido se confirmó la ausencia del defensor para el partido de vuelta ante Santa Fe-crédito Jefatura de Prensa América de Cali

El 12 de mayo de 2026, América de Cali emitió un comunicado de prensa, actualizando el parte médico del defensor barranquillero Marlon Torres y el motivo por el cual fue baja en el partido ante Santa Fe.

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En el parte médico se explicó que el jugador presentó cefalea, término que se usa para referirse al dolor de cabeza intenso que presenta una persona.

“Marlon Torres se encuentra bajo valoración médica especializada tras presentar un cuadro de cefalea recurrente en los últimos días. A la espera de una evolución favorable”, explicaron.

Allí, Juan Carlos Cortés explicó que en la resonancia que se le hizo a Torres, se habría detectado un aumento anormal en la hipófisis, correspondiente a un nódulo o adenoma hipofisiario, situación que llevó a solicitar valoración por neurocirugía, explicó el periodista en Blu Radio, el 12 de mayo de 2026.

Qué es la cefalea y que implicaciones tiene a nivel médico

Una mujer con expresión de dolor, mano en la sien, sentada en una mesa de madera con un vaso de agua, un blíster de pastillas y un frasco de medicamento.
Marlon Torres fue baja para el América de Cali por una cefalea-crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Tras conocerse el parte médico, de acuerdo con el médico César Augusto Arias en declaraciones a Blu Radio periodista Juan Carlos Cortés en Blog Deportivo, el 12 de mayo de 2026, se revelaron detalles de los estudios recientes realizados a Torres, explicando que el desarrollo de un nódulo (adenoma) hipofisiario detectado mediante resonancia magnética con contraste, lo que motivó la solicitud de una valoración por el servicio de neurocirugía.

Para explicar brevemente, un nódulo (adenoma) hipofisiario es un tumor benigno que se forma en la hipófisis, una pequeña glándula ubicada en la base del cerebro. La hipófisis produce hormonas que regulan diversas funciones del cuerpo. Los adenomas hipofisiarios pueden afectar la producción hormonal, aumentando, disminuyendo o no alterando los niveles hormonales normales.

Arias explicó que la hipófisis es una glándula ubicada en la base craneal y responsable de regular hormonas cruciales:

“Lo concreto es que este jugador hay que hacer una cirugía, extirparle ese adenoma y obviamente tendrá su incapacidad respectiva”, detalló el especialista.

Hasta el momento, América de Cali no puntualizó ni la fecha de la posible operación ni el plazo previsto de retorno, pero la baja de Torres representa un golpe sensible para la plantilla, donde ha sido referente en las últimas temporadas.

Estadísticas de Marlon Torres con el América de Cali

El defensor barranquillero será baja para los próximos partidos del cuadro rojo-crédito @AmericadeCali/X
El defensor barranquillero será baja para los próximos partidos del cuadro rojo-crédito @AmericadeCali/X

En la temporada 2026, Marlon Torres jugó un total de 20 partidos en 1.292 minutos entre Liga BetPlay y Copa Sudamericana, siendo uno de los futbolistas que más tiempo en cancha acumuló a lo largo de la temporada.

En lo que se refiere a la fase de los playoffs de la Liga BetPlay, el central barranquillero de 30 años no pudo estar presente ni en Cali ni en Bogotá para el partido ante Independiente Santa Fe.

Por otra parte, el último partido de Marlon Torres fue en el clásico vallecaucano, disputado el 25 de abril de 2026, cuando los rojos cayeron frente al Deportivo Cali por 1-0 con el gol de Avilés Hurtado.

En lo que se refiere a los últimos duelos te la primera parte del semestre de 2026, América de Cali tendrá que definir su clasificación a la fase de octavos de final de la Copa Sudamericana. Esta es la lista de partidos que tendrán los rojos. en dónde también está la serie de Copa Colombia ante Real Cartagena, y que se disputará en julio de 2026:

  • 19 de mayo de 2026 - Copa Sudamericana: América de Cali vs. Tigre (Argentina)
  • 28 de mayo de 2026 - Copa Sudamericana: América de Cali vs. Macará (Ecuador)
  • 21 de julio de 2026 - Copa Colombia: América de Cali vs. Real Cartagena
  • 28 de julio de 2026 - Copa Colombia: Real Cartagena vs. América de Cali

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