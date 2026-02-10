Colombia

Bogotá lanzó novedosa estrategia de Primeros Auxilios Psicológicos: así trabajarán los ‘brigadistas emocionales’

Un ambicioso plan municipal proyecta la capacitación de voluntarios en comunidades y espacios públicos, impulsando el respaldo emocional ante situaciones críticas

Guardar
La política pública impulsada contempla
La política pública impulsada contempla esquemas de formación, manuales y protocolos de acción para ofrecer apoyo emocional inmediato en situaciones críticas, priorizando espacios con alta afluencia y diferentes grupos poblacionales en la capital

El Concejo de Bogotá ha aprobado la creación de la Estrategia Distrital de Primeros Auxilios Psicológicos, una política pública que pretende renovar la forma en que se responde ante crisis emocionales en la capital.

El proyecto, de autoría del concejal Julián Sastoque, quedó a la espera de la firma del alcalde Carlos Fernando Galán para su implementación, según informó el Concejo de Bogotá.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Esta iniciativa propone protocolos específicos de atención y un programa de formación masiva dirigido a funcionarios y ciudadanía. De acuerdo con la política, la estrategia establece rutas de actuación que buscan estabilizar y acompañar a las personas en momentos críticos antes de que accedan a servicios de salud mental especializados.

El programa de Primeros Auxilios Psicológicos incluye capacitaciones gratuitas para funcionarios públicos y para toda persona interesada.

Según el Concejo de Bogotá, se impartirán cursos teórico-prácticos para la formación de brigadistas emocionales, así como talleres periódicos dirigidos a bomberos, policías, organismos de socorro, docentes y trabajadores sociales.

La nueva estrategia aprobada fortalecerá
La nueva estrategia aprobada fortalecerá la formación de brigadistas emocionales, establecerá rutas de soporte y dispondrá recursos abiertos para que funcionarios y ciudadanos afronten emergencias de salud mental - crédito Concejo de Bogotá

La iniciativa contempla, además, un esquema de voluntariado para que quienes se capaciten puedan brindar apoyo en comunidades, centros educativos y lugares de trabajo.

La propuesta prevé también la elaboración de manuales y materiales audiovisuales, así como la habilitación de un repositorio digital de acceso abierto para facilitar la apropiación de conocimientos prácticos.

La cobertura prioritaria de la estrategia se focalizará en espacios con alta afluencia de personas. De acuerdo con el Concejo de Bogotá, las acciones se desplegarán en jardines infantiles, colegios públicos, instituciones de educación superior, parques, estaciones y portales del Sitp, así como en otros puntos de atención ciudadana, con la finalidad de fortalecer la primera respuesta en salud mental.

El contexto que fundamenta esta política es crítico. Caracol Radio recoge que, según cifras de los concejales, Bogotá registra más de 30.000 casos anuales de ideación suicida, el 30% de ellos entre adolescentes y jóvenes. Más de dos millones de consultas en salud corresponden a ansiedad o trastornos del estado de ánimo, y cerca del 11% de la población ha recibido diagnóstico de depresión en algún momento.

La iniciativa respaldada por el
La iniciativa respaldada por el Concejo de Bogotá busca capacitar personal voluntario y profesional, facilitar intervenciones inmediatas y responder a la creciente necesidad de asistencia en salud mental en contextos urbanos diversos - crédito Visuales IA

El concejal Julián Sastoque afirmó ante el Concejo “Este proyecto busca mejorar y hacer más eficiente la forma en que Bogotá previene y atiende crisis emocionales: desde la normalización del cuidado entre ciudadanos hasta la profesionalización de la primera respuesta en salud mental”.

Por su parte, Óscar Ramírez Vahos, concejal, subrayó que esta estrategia representa un avance fundamental para garantizar atención “oportuna, cercana y humana en salud mental”, y para que niños, jóvenes y adultos mayores no queden excluidos de apoyos inmediatos y orientación emocional cuando lo requieran.

Con la aprobación en el concejo, el acuerdo solamente requiere la firma del alcalde Carlos Fernando Galán para iniciar su ejecución.

Si bien aún no se han definido plazos o recursos económicos concretos, las autoridades locales consideran que este instrumento permitirá a la ciudad dar una respuesta articulada ante el desafío creciente de la salud mental en Bogotá.

La definición de rutas accesibles y la formación para la primera atención buscan ampliar y facilitar las intervenciones oportunas, incluso ante situaciones emocionales que muchas veces pasan desapercibidas, sentando las bases para proteger la vida y el bienestar de quienes enfrenten una emergencia emocional.

La presión social afecta a personas solteras en Colombia durante San Valentín

Más de la mitad de las personas solteras en Colombia declara sentir presión social durante febrero, especialmente en torno al 14, según un estudio de Plenty of Fish citado por la psicóloga Mercedes Montoya, vocera de Academia Digital de Psicología y Aprendizaje (Adipa).

Durante febrero se intensifican distorsiones
Durante febrero se intensifican distorsiones cognitivas como pensamiento de “todo o nada”, catastrofización y razonamiento emocional - crédito Visuales IA

Los datos señalan que el 51% experimenta presión por comportarse de forma romántica, el 43% siente el impulso de buscar pareja y el 41% percibe expectativas sociales elevadas relacionadas con San Valentín.

Para Montoya, las distorsiones cognitivas, incluido el pensamiento de “todo o nada”, la tendencia a anticipar catástrofes futuras y el razonamiento emocional, se agravan en esta época por la insistencia cultural en los rituales románticos, lo que puede intensificar sensaciones de fracaso personal o problemas de autoestima.

“El cerebro no distingue entre un pensamiento y un hecho comprobado; responde a ese pensamiento como si fuera real, activando malestar emocional y conductas asociadas como la evitación o la rumiación”, sostiene la especialista.

La presencia constante de imágenes de parejas y celebraciones en redes sociales incrementa esa presión. Las plataformas digitales exacerban la comparación entre la propia rutina y una visión idealizada de las relaciones ajenas, lo que, según la psicóloga, eleva la ansiedad y reduce la satisfacción personal con los vínculos existentes.

“La comparación no se realiza entre experiencias equivalentes, sino entre la vida cotidiana propia y una versión filtrada de la experiencia de otros”, advierte Montoya.

Temas Relacionados

Concejo De BogotáBogotáJulián SastoqueCarlos Fernando GalánAtención Crisis EmocionalesSalud Mental UrbanaSalud mental BogotáBrigadistas emocioanlesColombia-Noticias

Más Noticias

Gustavo Petro respondió a críticas y cuestionó la “miseria” en crímenes y corrupción en Córdoba por emergencia climática

El presidente colombiano ha cuestionado en varias publicaciones en su cuenta de X las decisiones de los congresistas oriundos de las regiones más afectadas por las lluvias

Gustavo Petro respondió a críticas

Defensora del Pueblo pidió fortalecimiento para la prensa en época electoral tras “acoso” por parte de algunos candidatos y movimientos

Durante una reunión con la Flip, Iris Marín pidió también a los medios intensificar su labor en la verificación y pedagogía informativa

Defensora del Pueblo pidió fortalecimiento

Colombia vs. Uruguay EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino de Paraguay: siga aquí el minuto a minuto

La Tricolor buscará su segunda victoria en Asunción, después de derrotar al vecino país con un golazo de Maithé López

Colombia vs. Uruguay EN VIVO,

La esposa de Yeison Jiménez rinde homenaje silencioso al cantante con una emotiva fotografía en redes sociales

Sonia Restrepo eligió compartir un momento especial junto a Jiménez, evocando la memoria y el legado del artista. La imagen desató reacciones en redes sociales

La esposa de Yeison Jiménez

Técnico del Bayern Múnich elogia a Luis Díaz previo al duelo de la Copa de Alemania y explica su buen rendimiento: “Tiene una energía tremenda”

La gran actuación del delantero colombiano en la fecha 21 de la Bundesliga permitió que Vincent Kompany volviera a referise de buena forma al “Guajiro”

Técnico del Bayern Múnich elogia
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Subintendente de la Policía fue

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

Reportan confinamiento y desabastecimiento en El Bagre, Antioquia, por bloqueo de las disidencias en medio de la emergencia invernal

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ENTRETENIMIENTO

La esposa de Yeison Jiménez

La esposa de Yeison Jiménez rinde homenaje silencioso al cantante con una emotiva fotografía en redes sociales

Confirman gira de conciertos de la ‘Reina del Flow’: esto es lo que se sabe de las fechas y el lugar en donde se presentarán

Sofía Vergara es protagonista de comercial promocional de la Copa Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 junto a Owen Wilson

Hijos de Shakira protagonizaron emotivo abrazo durante la residencia de la colombiana en El Salvador: este fue el momento

Lina Tejeiro confirmó cuál es el reguetonero que es su ‘crush’ nacional: “Con todo el respeto del mundo”

Deportes

Colombia vs. Uruguay EN VIVO,

Colombia vs. Uruguay EN VIVO, Sudamericano Sub-20 Femenino de Paraguay: siga aquí el minuto a minuto

Técnico del Bayern Múnich elogia a Luis Díaz previo al duelo de la Copa de Alemania y explica su buen rendimiento: “Tiene una energía tremenda”

Las palabras de Christian González luego de perder el Súper Bowl: “Volveremos y lo conseguiremos, viva Colombia”

Jhon Jáder Durán recién llega al Zenit y en Rusia ya recibe fuertes críticas: “No correría ese riesgo”

El colombiano Christian González se convertiría en el esquinero mejor pago en la historia de la NFL: este sería el millonario contrato