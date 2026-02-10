Bogotá lanzó novedosa estrategia de Primeros Auxilios Psicológicos: así trabajarán los ‘brigadistas emocionales’

La política pública impulsada contempla esquemas de formación, manuales y protocolos de acción para ofrecer apoyo emocional inmediato en situaciones críticas, priorizando espacios con alta afluencia y diferentes grupos poblacionales en la capital

El Concejo de Bogotá ha aprobado la creación de la Estrategia Distrital de Primeros Auxilios Psicológicos, una política pública que pretende renovar la forma en que se responde ante crisis emocionales en la capital.

El proyecto, de autoría del concejal Julián Sastoque, quedó a la espera de la firma del alcalde Carlos Fernando Galán para su implementación, según informó el Concejo de Bogotá.

Esta iniciativa propone protocolos específicos de atención y un programa de formación masiva dirigido a funcionarios y ciudadanía. De acuerdo con la política, la estrategia establece rutas de actuación que buscan estabilizar y acompañar a las personas en momentos críticos antes de que accedan a servicios de salud mental especializados.

El programa de Primeros Auxilios Psicológicos incluye capacitaciones gratuitas para funcionarios públicos y para toda persona interesada.

Según el Concejo de Bogotá, se impartirán cursos teórico-prácticos para la formación de brigadistas emocionales, así como talleres periódicos dirigidos a bomberos, policías, organismos de socorro, docentes y trabajadores sociales.

La nueva estrategia aprobada fortalecerá la formación de brigadistas emocionales, establecerá rutas de soporte y dispondrá recursos abiertos para que funcionarios y ciudadanos afronten emergencias de salud mental - crédito Concejo de Bogotá

La iniciativa contempla, además, un esquema de voluntariado para que quienes se capaciten puedan brindar apoyo en comunidades, centros educativos y lugares de trabajo.

La propuesta prevé también la elaboración de manuales y materiales audiovisuales, así como la habilitación de un repositorio digital de acceso abierto para facilitar la apropiación de conocimientos prácticos.

La cobertura prioritaria de la estrategia se focalizará en espacios con alta afluencia de personas. De acuerdo con el Concejo de Bogotá, las acciones se desplegarán en jardines infantiles, colegios públicos, instituciones de educación superior, parques, estaciones y portales del Sitp, así como en otros puntos de atención ciudadana, con la finalidad de fortalecer la primera respuesta en salud mental.

El contexto que fundamenta esta política es crítico. Caracol Radio recoge que, según cifras de los concejales, Bogotá registra más de 30.000 casos anuales de ideación suicida, el 30% de ellos entre adolescentes y jóvenes. Más de dos millones de consultas en salud corresponden a ansiedad o trastornos del estado de ánimo, y cerca del 11% de la población ha recibido diagnóstico de depresión en algún momento.

La iniciativa respaldada por el Concejo de Bogotá busca capacitar personal voluntario y profesional, facilitar intervenciones inmediatas y responder a la creciente necesidad de asistencia en salud mental en contextos urbanos diversos - crédito Visuales IA

El concejal Julián Sastoque afirmó ante el Concejo “Este proyecto busca mejorar y hacer más eficiente la forma en que Bogotá previene y atiende crisis emocionales: desde la normalización del cuidado entre ciudadanos hasta la profesionalización de la primera respuesta en salud mental”.

Por su parte, Óscar Ramírez Vahos, concejal, subrayó que esta estrategia representa un avance fundamental para garantizar atención “oportuna, cercana y humana en salud mental”, y para que niños, jóvenes y adultos mayores no queden excluidos de apoyos inmediatos y orientación emocional cuando lo requieran.

Con la aprobación en el concejo, el acuerdo solamente requiere la firma del alcalde Carlos Fernando Galán para iniciar su ejecución.

Si bien aún no se han definido plazos o recursos económicos concretos, las autoridades locales consideran que este instrumento permitirá a la ciudad dar una respuesta articulada ante el desafío creciente de la salud mental en Bogotá.

La definición de rutas accesibles y la formación para la primera atención buscan ampliar y facilitar las intervenciones oportunas, incluso ante situaciones emocionales que muchas veces pasan desapercibidas, sentando las bases para proteger la vida y el bienestar de quienes enfrenten una emergencia emocional.

