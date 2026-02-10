Colombia

Estos son los ocho subsidios a los que pueden acceder las madres cabeza de familia de Colombia en 2026

Actualizar los datos en Sisbén IV permitirá a estas personas recibir incentivos en dinero, vivienda y educación en cada convocatoria oficial

Guardar
Una madre cabeza de familia
Una madre cabeza de familia es la mujer, soltera o casada, que ejerce la jefatura del hogar y asume de manera exclusiva, permanente y sin apoyo, la responsabilidad económica, afectiva y social de sus hijos menores, o de personas incapacitadas para trabajar - crédito Jesús Avilés/Infobae

Las madres cabeza de familia desempeñan un papel crucial en la estructura social y económica de Colombia. Para 2026, el Estado y diversas entidades consolidaron una oferta clave de ocho subsidios destinados a respaldar a este grupo de personas, con montos, requisitos y modalidades actualizados y con la exigencia central de mantener los datos vigentes en el Sisbén IV.

En la actualidad, cerca del 45% de los hogares colombianos están liderados por madres cabeza de familia. El dato evidencia la relevancia de las mujeres que sostienen de manera independiente a las familias, y justifica la prioridad que les otorgan los programas de inclusión social y protección de la infancia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La actualización y registro oportuno en el Sisbén IV es un requisito transversal para acceder a la mayoría de los apoyos sociales disponibles. Sin el trámite, las posibilidades de obtener subsidios y transferencias económicas quedan prácticamente anuladas. Para 2026, completar la encuesta y validar la información es el punto de partida para ser elegible en las distintas convocatorias oficiales.

Un subsidio es una ayuda
Un subsidio es una ayuda que entrega el gobierno o una entidad autorizada para apoyar a las personas o familias que más lo necesitan - crédito Leonardo Muñoz/EFE

A continuación, se presentan los principales subsidios para madres cabeza de familia previstos en Colombia para 2026:

  • Renta Ciudadana (valoración del cuidado): el programa insignia del Departamento para la Prosperidad Social ofrece una transferencia económica de hasta $500.000 cada 45 días a hogares del grupo A del Sisbén IV, donde la madre tiene hijos menores de seis años o personas con discapacidad. La inclusión en el grupo A es indispensable para ser beneficiaria de la línea de Valoración del Cuidado.
  • Subsidio Familiar (cuota monetaria): las cajas de compensación familiar otorgan un subsidio familiar mensual a trabajadoras afiliadas que perciben menos de cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes. Según la caja y el sector de origen, el valor oscila entre $53.000 y $74.865 por cada persona a cargo, ya sean hijos, hermanos menores o padres mayores.
  • Devolución del IVA: el mecanismo reintegra una parte del impuesto a las ventas a hogares de bajos ingresos clasificados dentro de los grupos A y B del Sisbén IV. Consiste en transferencias bimestrales, coordinadas con los ciclos operativos de Prosperidad Social, que ayudan a aliviar el gasto tributario de las familias más vulnerables.
  • Mi Casa Ya (subsidio de vivienda): las madres cabeza de familia pueden acceder a un subsidio de vivienda de hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la cuota inicial de viviendas de interés social, monto que en 2026 equivale a $52.527.150. Es necesario estar ubicada entre los subgrupos A1 y C8 del Sisbén IV y no haber recibido apoyos previos de vivienda. La postulación otorga prioridad a las madres cabeza de familia.
Los pagos de Renta Ciudadana
Los pagos de Renta Ciudadana se hacen cada 45 días - crédito Prosperidad Social
  • Renta Joven: ofrece hasta $400.000 por ciclo académico a madres cabeza de hogar menores de 28 años que se encuentren matriculadas en universidades públicas o en el Sena. El objetivo es promover la continuidad educativa y el acceso futuro a oportunidades laborales.
  • Mi Ahorro, Mi Hogar: es exclusivo de Bogotá. Faculta a las mujeres que encabezan el hogar para recibir un apoyo en el pago de arriendo mientras desarrollan un ahorro programado que les permita aspirar a vivienda propia. La selección considera criterios de vulnerabilidad y liderazgo familiar.
  • Programas de nutrición infantil (Icbf): el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar proporciona canastas alimentarias reforzadas y acompañamiento pedagógico a hijos de madres cabeza de familia que estén inscritos en modalidades comunitarias o institucionales del Icbf y se encuentren en la primera infancia.
  • Apoyos educativos locales: diversas alcaldías y gobernaciones ofrecen apoyos educativos dirigidos de forma prioritaria a los hijos de madres cabeza de familia. Se incluyen bonos para transporte escolar, materiales y matrículas, que se asignan de acuerdo a la disponibilidad y las reglas fijadas por cada administración local.
La atención cuidadosa a los
La atención cuidadosa a los procedimientos oficiales asegura que las madres cabeza de familia reciban un acceso legítimo y seguro a los apoyos estatales que ofrece Colombia en 2026 - crédito Canva

Otras líneas de apoyo

Además de estos subsidios, existen otras líneas de apoyo complementarias como los programas “Familias en Acción”, “Colombia sin Hambre” y “Colombia Mayor”. Dichas iniciativas aportan incentivos adicionales para menores y adultos mayores en condición de vulnerabilidad, así como oportunidades periódicas de capital semilla, capacitación para el empleo y emprendimiento.

El acceso y permanencia en estos programas dependen de la clasificación del grupo familiar y de la vigencia de la oferta institucional.

La gestión de cualquiera de estos beneficios exige mantener la información personal y familiar actualizada en el Sisbén IV y realizar trámites únicamente a través de la plataforma de Prosperidad Social o páginas oficiales de los programas. Evitar intermediarios es clave para garantizar procesos transparentes y prevenir fraudes.

Temas Relacionados

Madres Cabeza de FamiliaSubsidios ColombiaMujeresRenta CiudadanaSubsidio FamiliarDevolución del IVAColombia-EconomíaColombia-Noticias

Más Noticias

Nicolás Arrieta sorprendió con revelación sobre el manejo de su dinero en ‘La casa de los famosos’: “Mi mujer me gobierna”

Los internautas reaccionaron con humor a las declaraciones del popular creador de contenido

Nicolás Arrieta sorprendió con revelación

Pese al aumento de recursos nacionales, la cobertura del Programa de Alimentación Escolar disminuyó en varias regiones por fallas locales

La reducción de estudiantes beneficiados persiste en más de 50 regiones a pesar de un esfuerzo fiscal histórico, lo que según la Uapa y el Ministerio de Educación, responde a deficiencias en la planificación a nivel regional

Pese al aumento de recursos

James Rodríguez llegó a la MLS pisando fuerte: se acerca a Lionel Messi en histórico listado de jugadores valiosos

El volante, que es la nueva adquisición del Minnesota United, tiene el objetivo de demostrar todo su talento para ser el líder de la selección Colombia en el mundial de 2026

James Rodríguez llegó a la

Bogotá reforzará la formalización urbana y proyecta la mayor entrega de subsidios de vivienda en 2026: con enfoque en calidad y sostenibilidad

La secretaria de Hábitat, Vannesa Velasco detalló que el enfoque integral de la ciudad busca favorecer la consolidación del patrimonio familiar, seguridad jurídica y acceso a infraestructuras sostenibles, mientras se optimizan recursos y se amplía la cobertura de los subsidios

Bogotá reforzará la formalización urbana

Gobernador de Córdoba respondió a Petro tras culpar a la hidroeléctrica de Urrá por inundaciones en la región: “No busquen culpables aguas arriba”

Las intensas precipitaciones que han provocado desbordamientos, evacuaciones y daños en amplias zonas del departamento provocaron un cruce de declaraciones sobre la responsabilidad y las acciones institucionales frente a la emergencia

Gobernador de Córdoba respondió a
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

El poder de los grupos

El poder de los grupos armados en Cauca: una muestra del déficit de la Paz Total del Gobierno Petro

‘Naín’, líder de las Autodefensas de la Sierra Nevada, estaría paseando a sus anchas en moto por Santa Marta: video habría sido grabado por su novia ‘La Bebesita’

Subintendente de la Policía fue asesinado por francotirador en Norte de Santander: helicóptero en el que intentaron evacuarlo también fue atacado

Las cuentas pendientes que le habrían cobrado al excapo Santiago Gallón Henao en México: el papel de la mafia irlandesa y “Fresa”, de la Nueva Familia Michoacana

Se conoce nuevo video del brutal ataque contra dos escoltas del senador Jairo Castellanos en Arauca: criminales sonreían

ENTRETENIMIENTO

Nicolás Arrieta sorprendió con revelación

Nicolás Arrieta sorprendió con revelación sobre el manejo de su dinero en ‘La casa de los famosos’: “Mi mujer me gobierna”

Kunno, de ‘La casa de los famosos’, respondió los ataques de Yina Calderón: “Estás perdiendo el tiempo”

Ella es la modelo barranquillera que apareció en el Super Bowl junto a Bad Bunny y llevó la bandera de Colombia

Karina García reaccionó a polémico comentario sobre Mariana Zapata en ‘La casa de los famosos’: “Plato típico”

Youtuber extranjero elogió el sistema de direcciones en las ciudades de Colombia y lo comparó con el de Estados Unidos: “Es brillante”

Deportes

James Rodríguez llegó a la

James Rodríguez llegó a la MLS pisando fuerte: se acerca a Lionel Messi en histórico listado de jugadores valiosos

La selección Colombia clasificó al hexagonal final del Sudamericano Femenino Sub-20: venció a Uruguay por 2-0

Así está el grupo de la selección Colombia en el Sudamericano Femenino sub-20: enorme salto de la Tricolor

Cuándo será el próximo partido de la selección Colombia femenina sub-20: este será su rival en el Sudamericano de Paraguay

Georgina Murillo, el nuevo talento colombiano de exportación que brilló en la Liga Femenina: “La experiencia que tuve fue buena”