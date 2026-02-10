Estos son los ocho subsidios a los que pueden acceder las madres cabeza de familia de Colombia en 2026

Una madre cabeza de familia es la mujer, soltera o casada, que ejerce la jefatura del hogar y asume de manera exclusiva, permanente y sin apoyo, la responsabilidad económica, afectiva y social de sus hijos menores, o de personas incapacitadas para trabajar - crédito Jesús Avilés/Infobae

Las madres cabeza de familia desempeñan un papel crucial en la estructura social y económica de Colombia. Para 2026, el Estado y diversas entidades consolidaron una oferta clave de ocho subsidios destinados a respaldar a este grupo de personas, con montos, requisitos y modalidades actualizados y con la exigencia central de mantener los datos vigentes en el Sisbén IV.

En la actualidad, cerca del 45% de los hogares colombianos están liderados por madres cabeza de familia. El dato evidencia la relevancia de las mujeres que sostienen de manera independiente a las familias, y justifica la prioridad que les otorgan los programas de inclusión social y protección de la infancia.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

La actualización y registro oportuno en el Sisbén IV es un requisito transversal para acceder a la mayoría de los apoyos sociales disponibles. Sin el trámite, las posibilidades de obtener subsidios y transferencias económicas quedan prácticamente anuladas. Para 2026, completar la encuesta y validar la información es el punto de partida para ser elegible en las distintas convocatorias oficiales.

Un subsidio es una ayuda que entrega el gobierno o una entidad autorizada para apoyar a las personas o familias que más lo necesitan - crédito Leonardo Muñoz/EFE

A continuación, se presentan los principales subsidios para madres cabeza de familia previstos en Colombia para 2026:

Renta Ciudadana (valoración del cuidado): el programa insignia del Departamento para la Prosperidad Social ofrece una transferencia económica de hasta $500.000 cada 45 días a hogares del grupo A del Sisbén IV, donde la madre tiene hijos menores de seis años o personas con discapacidad. La inclusión en el grupo A es indispensable para ser beneficiaria de la línea de Valoración del Cuidado.

Subsidio Familiar (cuota monetaria): las cajas de compensación familiar otorgan un subsidio familiar mensual a trabajadoras afiliadas que perciben menos de cuatro salarios mínimos mensuales legales vigentes. Según la caja y el sector de origen, el valor oscila entre $53.000 y $74.865 por cada persona a cargo, ya sean hijos, hermanos menores o padres mayores.

Devolución del IVA: el mecanismo reintegra una parte del impuesto a las ventas a hogares de bajos ingresos clasificados dentro de los grupos A y B del Sisbén IV. Consiste en transferencias bimestrales, coordinadas con los ciclos operativos de Prosperidad Social, que ayudan a aliviar el gasto tributario de las familias más vulnerables.

Mi Casa Ya (subsidio de vivienda): las madres cabeza de familia pueden acceder a un subsidio de vivienda de hasta 30 salarios mínimos mensuales legales vigentes para la cuota inicial de viviendas de interés social, monto que en 2026 equivale a $52.527.150. Es necesario estar ubicada entre los subgrupos A1 y C8 del Sisbén IV y no haber recibido apoyos previos de vivienda. La postulación otorga prioridad a las madres cabeza de familia.

Los pagos de Renta Ciudadana se hacen cada 45 días - crédito Prosperidad Social

Renta Joven: ofrece hasta $400.000 por ciclo académico a madres cabeza de hogar menores de 28 años que se encuentren matriculadas en universidades públicas o en el Sena. El objetivo es promover la continuidad educativa y el acceso futuro a oportunidades laborales.

Mi Ahorro, Mi Hogar: es exclusivo de Bogotá. Faculta a las mujeres que encabezan el hogar para recibir un apoyo en el pago de arriendo mientras desarrollan un ahorro programado que les permita aspirar a vivienda propia. La selección considera criterios de vulnerabilidad y liderazgo familiar.

Programas de nutrición infantil (Icbf): el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar proporciona canastas alimentarias reforzadas y acompañamiento pedagógico a hijos de madres cabeza de familia que estén inscritos en modalidades comunitarias o institucionales del Icbf y se encuentren en la primera infancia.

Apoyos educativos locales: diversas alcaldías y gobernaciones ofrecen apoyos educativos dirigidos de forma prioritaria a los hijos de madres cabeza de familia. Se incluyen bonos para transporte escolar, materiales y matrículas, que se asignan de acuerdo a la disponibilidad y las reglas fijadas por cada administración local.

La atención cuidadosa a los procedimientos oficiales asegura que las madres cabeza de familia reciban un acceso legítimo y seguro a los apoyos estatales que ofrece Colombia en 2026 - crédito Canva

Otras líneas de apoyo

Además de estos subsidios, existen otras líneas de apoyo complementarias como los programas “Familias en Acción”, “Colombia sin Hambre” y “Colombia Mayor”. Dichas iniciativas aportan incentivos adicionales para menores y adultos mayores en condición de vulnerabilidad, así como oportunidades periódicas de capital semilla, capacitación para el empleo y emprendimiento.

El acceso y permanencia en estos programas dependen de la clasificación del grupo familiar y de la vigencia de la oferta institucional.

La gestión de cualquiera de estos beneficios exige mantener la información personal y familiar actualizada en el Sisbén IV y realizar trámites únicamente a través de la plataforma de Prosperidad Social o páginas oficiales de los programas. Evitar intermediarios es clave para garantizar procesos transparentes y prevenir fraudes.