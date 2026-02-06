Colombia

Obra del arquitecto Rogelio Salmona fue postulada como candidata a Patrimonio Mundial ante la Unesco

Cuatro construcciones icónicas de la capital colombiana construidas por Salmona integran el expediente elevado a la organización internacional

Las Torres del Parque son uno de los proyectos arquitectónicos que serían Patrimonio Mundial - crédito Fundación Rogelio Salmona

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes de Colombia anunció la postulación de cuatro obras del arquitecto Rogelio Salmona como candidatas a integrarse en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad de la Unesco.

La cartera confirmó que el expediente fue presentado el 5 de febrero de 2026 y será evaluado durante 2027 por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (Icomos), organismo asesor de la Unesco.

La iniciativa, detallada por el Ministerio de las Culturas, reúne el trabajo conjunto de la Fundación Rogelio Salmona, el propio ministerio y la Universidad Nacional de Colombia.

El expediente, titulado “La obra de Rogelio Salmona: Contrapunto desde la arquitectura del Movimiento Moderno”, propone el reconocimiento de las Residencias El Parque, el Archivo General de la Nación, el Edificio de Posgrados de la Universidad Nacional de Colombia y el Parque Biblioteca Virgilio Barco como ejemplos sobresalientes de la arquitectura latinoamericana.

Esta es la Biblioteca Virgilio Barco, construida por Rogelio Salmona - crédito Colprensa

Según el trabajo sobre la obra de Salmona, las edificaciones seleccionadas transformaron el paisaje urbano de Bogotá y otras ciudades, fundamentalmente por el uso del ladrillo y el diseño de espacios que fomentan la interacción entre las personas y su entorno.

De acuerdo con la cartera, la propuesta busca resaltar el valor universal excepcional de estas construcciones, que se distinguen por su enfoque humanista y su defensa del derecho al espacio público.

La obra de Rogelio Salmona ha sido reconocida tanto por su aporte estético como por su visión social. El ministerio explicó que sus proyectos reflejan “una profunda confianza en la ciudadanía y defienden valores como la democracia y el uso colectivo de los espacios urbanos”.

Cuatro obras de Rogelio Salmona serían Patrimonio Mundial ante la Unesco - crédito Ministerio de Cultura

El comunicado afirmó que, frente al aumento de barreras entre lo público y lo privado en las ciudades contemporáneas, la arquitectura de Salmona propone espacios inclusivos y abiertos al encuentro.

Lo que sigue en la propuesta de la obra de Salmona ante la Unesco

En marzo de 2026 se definirá si la candidatura colombiana avanza a la siguiente fase, en la que competirá con otras 34 propuestas internacionales por un lugar en la lista definitiva de expedientes a examinar por la Unesco.

Si la postulación resulta seleccionada, será objeto de una evaluación técnica a cargo del Icomos durante el mismo año, según confirmaron las autoridades culturales.

Esta es una foto panorámica del Archivo General de la Nación, en el centro de Bogotá - crédito Fundación Rogelio Salmona

Este proceso culminará en la 49.ª sesión del Comité de Patrimonio Mundial, prevista para el año siguiente, donde se tomará la decisión final sobre la inclusión de la obra de Salmona en el listado de bienes protegidos en todo el planeta.

Voceros de la Fundación Rogelio Salmona destacaron que la candidatura representa el resultado de un esfuerzo articulado iniciado en 2021, en el que participaron expertos nacionales e internacionales en patrimonio cultural.

El recuerdo de Rogelio Salmona: el arquitecto que transformó el centro de Bogotá

La visión de Rogelio Salmona sobre el espacio público dejó una huella profunda en el centro de Bogotá.

Su intervención en la avenida Jiménez de Quesada, antigua ruta de un río canalizado y tapado, convirtió el corredor en un paseo peatonal que conecta el corazón de la ciudad con el camino hacia Monserrate.

Salmona fue el responsable de la vía con río más recorrida de la capital. De hecho, durante su vida describió el lugar como una evocación del pasado: “las curvas asfaltadas de la Avenida Jiménez de Quesada invocan en silencio el sepultado río San Francisco, o como lo llamaron los primeros habitantes de Bogotá (los muiscas), Vicachá, que quiere decir el resplandor del agua en la oscuridad”, dijo, como lo citó la fundación que lleva su nombre.

Este es el Eje Ambiental, ideado por el aqruitecto Rogelio Salmona - crédito IDU

El proyecto no solo recuperó la memoria del agua, sino que reintrodujo la palma de cera en el entorno urbano y exigió una reorganización del tráfico.

Sus proyectos en el centro capitalino fueron varios: en el límite norte del centro, el Parque de la Independencia reúne varias de sus creaciones: las Torres del Parque, el Edificio de la Sociedad Colombiana de Arquitectos, el Museo de Arte Moderno de Bogotá y el edificio de apartamentos El Museo, entre otros proyectos.

