Hamilton conquista a Billboard y Rolling Stone: es elegido como apuesta global de la música latina en 2026

Hamilton, intérprete cartagenero de Afrobeats, fue reconocido por la prensa especializada como uno de los llamados a marcar la pauta en la música latina durante 2026 - crédito cortesía Hamilton

Durante los últimos años Colombia fue posicionándose como uno de los países líderes en la fiebre del afrobeats, género musical contemporáneo popularizado en la década de 2010 que se caracteriza por la fusión de ritmos tradicionales africanos con elementos de estilos como el hip-hop, el dancehall y el R&B.

Figuras como Beéle, Kapo, Venesti, Luister La Voz, Zaider o Hamilton vienen cobrando fuerza en plataformas de streaming, este último comienza a despertar un nivel de expectativa tan alto entre la prensa especializada que dos de los medios musicales más reputados, Rolling Stone y Billboard, lo eligieron como uno de los artistas latinos a seguir en 2026.

Ambas publicaciones, referentes de la industria musical, posicionaron al cartagenero entre los artistas que previsiblemente marcarán el rumbo de la música latina a escala mundial, destacando su enfoque sonoro que apuesta por fusionar toda la idea del afrobeats con elementos del género urbano y matices caribeños, con los que fue adquiriendo una creciente popularidad y adhesión del público durante los últimos años.

Cabe señalar que en el pasado Hamilton colaboró con figuras como Ryan Castro, Nanpa Básico, Farruko, Kapo o De La Ghetto.

Hamilton inició su carrera musical en 2019, subiendo sus canciones a YouTube - crédito @hamiltongram_/Instagram

De acuerdo con lo expresado por Billboard en su artículo, “Hamilton se ha destacado como una figura clave en la escena afrobeats de su país (...) un testimonio de su creatividad sin límites, la cual esperamos que persista durante todo el año”. El medio lo ha incluido en su lista de “26 artistas latinos para tener en la mira en 2026”, un espacio reservado a nombres con potencial suficiente para modificar el panorama musical latino y global. En la lista figuraron otros colombianos como Annasofia, DFZM y Juan Duque.

En cuanto a la Rolling Stone, la reconocida publicación también ubicó a Hamilton como uno de los artistas “por los que el público y la industria deben apostar en 2026”, ubicándolo en el segundo puesto y como el único colombiano presente en el conteo.

“Con una voz aterciopelada y suficiente carisma para cautivar incluso al oyente más duro, el cantante emergente ha saltado desde la región de Cartagena en Colombia, haciéndose un nombre como el AfroRockStar”, expresó el artículo.

El creciente impacto de Hamilton en el panorama musical se dimensiona con momentos como su aparición como espectáculo de medio tiempo en el “Partido de la Historia” que disputaron Atlético Nacional y el Inter de Miami de Lionel Messi.

También cabe señalar algunos de los compromisos que tiene en las próximas semanas, entre los que se incluye su presencia en el Carnaval de Barranquilla como parte del “Bestival - A otro nivel”, una de las celebraciones centrales del evento, que tendrá lugar en Explanada Terranova el 14 de febrero. Allí compartirá escenario con figuras como Rayo y Toby, Zaider, Aria Vega o Mr. Black.

El género urbano se transformó en protagonista del cartel para el Festival La Solar 2026 - crédito Breakfast Live

También cabe señalar la participación del cartagenero en la próxima edición del Festival La Solar, que se realizará el próximo 2 de mayo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín en una edición en la que el género urbano es protagonista indiscutido.

Allí, Hamilton compartirá tarima con Crudo Means Raw, J Álvarez, Danny Ocean, Mora, Álvaro Díaz, DJ Snake, Nanpa Básico, Kris R, y otros nombres destacados.

Además, Hamilton ganó el reconocimiento de la industria musical latina con sus dos nominaciones a los Premios Lo Nuestro 2026, concedidas en las categorías Artista Nuevo Masculino del Año y AfroBeats del Año, gracias a su sencillo Mi Reina, en colaboración con Nanpa Básico. Adicionalmente, durante el cierre de 2025, su canción 4LIFE junto a Ryan Castro alcanzó amplia rotación en la radio colombiana.