Colombia

Hamilton conquista a Billboard y Rolling Stone: es elegido como apuesta global de la música latina en 2026

El joven intérprete de Afrobeats viene cobrando fuerza en el panorama internacional y los medios especializados ya lo destacaron como una de las promesas de la música latina

Guardar
Hamilton, intérprete cartagenero de Afrobeats,
Hamilton, intérprete cartagenero de Afrobeats, fue reconocido por la prensa especializada como uno de los llamados a marcar la pauta en la música latina durante 2026 - crédito cortesía Hamilton

Durante los últimos años Colombia fue posicionándose como uno de los países líderes en la fiebre del afrobeats, género musical contemporáneo popularizado en la década de 2010 que se caracteriza por la fusión de ritmos tradicionales africanos con elementos de estilos como el hip-hop, el dancehall y el R&B.

Figuras como Beéle, Kapo, Venesti, Luister La Voz, Zaider o Hamilton vienen cobrando fuerza en plataformas de streaming, este último comienza a despertar un nivel de expectativa tan alto entre la prensa especializada que dos de los medios musicales más reputados, Rolling Stone y Billboard, lo eligieron como uno de los artistas latinos a seguir en 2026.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Ambas publicaciones, referentes de la industria musical, posicionaron al cartagenero entre los artistas que previsiblemente marcarán el rumbo de la música latina a escala mundial, destacando su enfoque sonoro que apuesta por fusionar toda la idea del afrobeats con elementos del género urbano y matices caribeños, con los que fue adquiriendo una creciente popularidad y adhesión del público durante los últimos años.

Cabe señalar que en el pasado Hamilton colaboró con figuras como Ryan Castro, Nanpa Básico, Farruko, Kapo o De La Ghetto.

Hamilton inició su carrera musical
Hamilton inició su carrera musical en 2019, subiendo sus canciones a YouTube - crédito @hamiltongram_/Instagram

De acuerdo con lo expresado por Billboard en su artículo, “Hamilton se ha destacado como una figura clave en la escena afrobeats de su país (...) un testimonio de su creatividad sin límites, la cual esperamos que persista durante todo el año”. El medio lo ha incluido en su lista de “26 artistas latinos para tener en la mira en 2026”, un espacio reservado a nombres con potencial suficiente para modificar el panorama musical latino y global. En la lista figuraron otros colombianos como Annasofia, DFZM y Juan Duque.

En cuanto a la Rolling Stone, la reconocida publicación también ubicó a Hamilton como uno de los artistas “por los que el público y la industria deben apostar en 2026”, ubicándolo en el segundo puesto y como el único colombiano presente en el conteo.

“Con una voz aterciopelada y suficiente carisma para cautivar incluso al oyente más duro, el cantante emergente ha saltado desde la región de Cartagena en Colombia, haciéndose un nombre como el AfroRockStar”, expresó el artículo.

El creciente impacto de Hamilton en el panorama musical se dimensiona con momentos como su aparición como espectáculo de medio tiempo en el “Partido de la Historia” que disputaron Atlético Nacional y el Inter de Miami de Lionel Messi.

También cabe señalar algunos de los compromisos que tiene en las próximas semanas, entre los que se incluye su presencia en el Carnaval de Barranquilla como parte del “Bestival - A otro nivel”, una de las celebraciones centrales del evento, que tendrá lugar en Explanada Terranova el 14 de febrero. Allí compartirá escenario con figuras como Rayo y Toby, Zaider, Aria Vega o Mr. Black.

El género urbano se transformó
El género urbano se transformó en protagonista del cartel para el Festival La Solar 2026 - crédito Breakfast Live

También cabe señalar la participación del cartagenero en la próxima edición del Festival La Solar, que se realizará el próximo 2 de mayo en el estadio Atanasio Girardot de Medellín en una edición en la que el género urbano es protagonista indiscutido.

Allí, Hamilton compartirá tarima con Crudo Means Raw, J Álvarez, Danny Ocean, Mora, Álvaro Díaz, DJ Snake, Nanpa Básico, Kris R, y otros nombres destacados.

Además, Hamilton ganó el reconocimiento de la industria musical latina con sus dos nominaciones a los Premios Lo Nuestro 2026, concedidas en las categorías Artista Nuevo Masculino del Año y AfroBeats del Año, gracias a su sencillo Mi Reina, en colaboración con Nanpa Básico. Adicionalmente, durante el cierre de 2025, su canción 4LIFE junto a Ryan Castro alcanzó amplia rotación en la radio colombiana.

Temas Relacionados

HamiltonBillboardRolling StoneMúsica LatinaAfrobeatsColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

El Invima emitió una alerta sanitaria por la venta ilegal de aguardiente amarillo con la imagen de Yeison Jiménez

La Industria Licorera de Caldas identificó el producto como falsificado y fraudulento, situación ante la cual la autoridad sanitaria advirtió irregularidades en su rotulado, uso indebido de registro sanitario y falta de garantías de calidad

El Invima emitió una alerta

Camilo Romero no participará en la consulta del Frente por la Vida del 8 de marzo: apoyará a Iván Cepeda

La Registraduría ya fue notificada de la renuncia y no será incluido en el tarjetón

Camilo Romero no participará en

Colombia impondrá aranceles a Ecuador ante negativa de retirar sus tributos: anunció demanda

El Gobierno pidió la suspensión de la resolución arancelaria del 30% que adoptó el Servicio de Aduanas ecuatoriano. La administración aseguró que evaluará la petición posteriormente

Colombia impondrá aranceles a Ecuador

Así impactó el aumento del salario mínimo la inflación en el arranque de 2026: Dane confirmó el dato

El inicio de año estuvo marcado por un repunte del costo de vida, en un contexto de ajustes generalizados en precios y tarifas tras la entrada en vigor del nuevo salario mínimo

Así impactó el aumento del

Colombia cedió un empate ante Chile en su debut en el Sudamericano Femenino Sub-20

La Tricolor, dirigida por Carlos Paniagua, cedió puntos ante la Roja en un juego marcado por el roce físico y las pocas situaciones de gol a lo largo del compromiso

Colombia cedió un empate ante
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Experta en salud pública desmintió

Experta en salud pública desmintió a Gustavo Petro: homicidios y muertes violentas se incrementaron en Colombia en el 2025

ELN secuestró a médico y enfermera en zona rural de Teorama para atender milicianos heridos tras bombardeo en el Catatumbo

Ministerio de Defensa ofreció millonaria recompensa por información sobre el atentado contra el esquema de seguridad del senador Jairo Castellanos

Petro ordenó ubicar a integrantes del equipo del senador Jairo Castellanos tras atentado en Arauca: “Se brindará todo el apoyo”

Video muestra el ataque mortal contra escoltas en Arauca: ministro del Interior reportó que el senador está en ‘shock’

ENTRETENIMIENTO

Yeison Jiménez habría dejado más

Yeison Jiménez habría dejado más de 50 canciones grabadas: así será el manejo de su obra inédita, según detalló su productor musical

Verónica Orozco confirmó su participación en ‘Masterchef Celebrity’ y así reaccionaron sus compañeros

Jessi Uribe acusó a su exmanager de robo y reveló detalles de lo que vivió durante años en su carrera: “Fui muy inocente”

El Profe Jordi no dejó pasar el episodio de Johana Fadul y Campanita en “La Casa de los Famosos”: “Hablar de racismo en la escuela es fundamental”

Grupo Niche lanzó nueva canción en homenaje al Carnaval: “Barranquilla está de moda”

Deportes

Colombia cedió un empate ante

Colombia cedió un empate ante Chile en su debut en el Sudamericano Femenino Sub-20

Juan Pablo Montoya recordó sus años en la Fórmula Cart y su rivalidad con Michael Andretti: “Era como el Schumacher de allá”

Este es el millonario sueldo que recibirá James Rodríguez en el Minnesota United: será el jugador mejor pagado en la historia del club

Luis Javier Suárez fue protagonista y villano en la clasificación a la semifinal de la Copa de Portugal para Sporting Lisboa

Iván Mejía y Hernán Pelaéz regresan a los medios de comunicación: estos son los nuevos proyectos de los referentes del periodismo deportivo en Colombia