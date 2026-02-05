Colombia

Shakira fue confirmada como acto musical del Gran Premio de Arabia Saudi de la Fórmula 1

La barranquillera confirmó la noticia a través de sus redes sociales, siendo la primera vez que no asiste a uno como espectadora

Shakira fue confirmada como el
Shakira fue confirmada como el acto musical para el Gran Premio de Arabia Saudí de la temporada 2026 de Fórmula 1 - crédito @shakira / Instagram

Shakira viene preparando poco a poco las sorpresas que tiene guardadas para su fanaticada en 2026. La cantante anunció que está trabajando en nueva música junto al productor colombo-canadiense Alexander Castillo, conocido en el medio como AC —con el que ya colaboró en Soltera—, y ya anunció sus primeras fechas de Las mujeres ya no lloran World Tour que comprenderán conciertos en México y El Salvador, así como algunas fechas en el Oriente Medio.

Justamente de allí llega la sorpresa que dio la colombiana a sus seguidores en las últimas horas, tras confirmar que ofrecerá un espectáculo en vivo durante el Gran Premio de Arabia Saudita de Fórmula 1, previsto para el próximo 19 de abril en la ciudad de Yeda.

De este modo, la barranquillera se suma a nombres como Justin Bieber, Travis Scott, Alicia Keys, Jennifer Lopez y Usher que ya fueron invitados en años anteriores por los organizadores del Gran Premio.

La cantante se sumará a
La cantante se sumará a otras figuras como Travis Scott, Justin Bieber o Alicia Keys que participaron como acto musical durante el Gran Premio de Arabia Saudí en años anteriores - crédito @shakira/Instagram

Esta no es la primera vez que el nombre de Shakira se vincula a la Fórmula 1. Y es que la barranquillera, conocida por su afición a la categoría, fue captada en tres ocasiones en el paddock o entre el público observando las carreras de monoplazas.

En 2023 fue vista sucesivamente en los Grandes Premios de Miami, España y Gran Bretaña. En el primero de ellos estuvo acompañada del actor Tom Cruise en los palcos, mientras que en los restantes observó la acción desde el garaje de la escudería Mercedes, donde corría entonces el heptacampeón Lewis Hamilton.

Shakira estuvo presente en tres
Shakira estuvo presente en tres Grandes Premios de la Fórmula 1 en 2023, desatando rumores de romance con Tom Cruise y Lewis Hamilton - crédito AFP

Su aparición con ambos famosos, apenas un año después de su sonada separación de Gerard Piqué, marcó el inicio de rumores de noviazgo con ambas celebridades, y en especial con el británico. Y es que tanto Shakira como Hamilton fueron captados por los paparazzi compartiendo tiempo juntos fuera de la pista. Sin embargo, esto finalmente no sucedió pese a la insistencia de las especulaciones.

Las fechas de ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’ en 2026

'Las Mujeres Ya No Lloran
'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour' recaudó más de USD 327 millones y sumó más de 2,5 millones de entradas durante 2025 - crédito @shakira/Instagram

A falta de que se confirmen las fechas en Europa y Asia que mantienen en vilo a su fanaticada en ambos continentes, la cantante iniciará el año con nuevos compromisos en América Latina. Estos incluyen cinco presentaciones en El Salvador, y su regreso a México para tres fechas más, una de ellas en el estadio GNP Seguros, que le permite extender el récord de más conciertos brindados en una sola gira en dicho escenario, alcanzando un total de 13.

A esto se suman cuatro fechas en Oriente Medio, dos en solitario, una como parte de un festival —el OffLimits Music Festival de Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos— y la ya citada aparición en el Gran Premio de Arabia Saudí.

De acuerdo con datos de Billboard, durante 2025, Las Mujeres Ya No Lloran World Tour recaudó, hasta el pasado 12 de diciembre, más de USD 327 millones gracias a la venta de más de 2,5 millones de entradas durante la que fue su primera gira de presentaciones en siete años.

A continuación, las fechas confirmadas hasta el momento por la barranquillera para 2026:

  • 7 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)
  • 8 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)
  • 12 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)
  • 14 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)
  • 15 de febrero: Estadio Jorge “Mágico” González, San Salvador (El Salvador)
  • 21 de febrero: Estadio Víctor Manuel Reyna, Tuxtla Gutiérrez (México)
  • 24 de febrero: Estadio Carlos Iturralde, Mérida (México)
  • 27 de febrero: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México (México)
  • 28 de marzo: Ayla Golf Club, Áqaba (Jordania)
  • 1 de abril: Doha (Catar)
  • 4 de abril: Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos)
  • 19 de abril: Circuito de la Corniche de Yeda, Yeda, (Arabia Saudita)

