Johanna Fadul reveló cómo quedó su relación con Valentino Lázaro y Sara Uribe tras su paso por ‘La casa de los famosos’: “Llegué a sentir cariñito por él”

La actriz sorprendió a sus seguidores al explicar con total sinceridad la intensidad de sus emociones dentro del ‘reality’ y cómo el vínculo con Lázaro la tomó por sorpresa, dejando claro que la experiencia fue única

Johanna Fadul habla sin filtros
Johanna Fadul habla sin filtros sobre Valentino Lázaro y Sara Uribe tras La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía RCN

Luego de su expulsión de La casa de los famosos Colombia, Johanna Fadul decidió conectarse con sus seguidores a través de una transmisión en vivo en TikTok para hablar sobre cómo ha vivido el proceso de la sorpresiva salida y aclarar cómo quedaron varias de las relaciones más comentadas que construyó dentro del reality.

Con un tono sincero y sin evadir temas incómodos, la actriz se refirió especialmente a Valentino Lázaro y a Sara Uribe, dos nombres que marcaron su experiencia emocional dentro de la casa estudio.

Durante el en vivo, Johanna comenzó hablando de Valentino, con quien protagonizó uno de los vínculos más comentados del programa. Entre risas quiso bajar un poco el tono de la polémica, debido a que muchas personas no esperaban que terminaran siendo amigos cercanos, y rápidamente dejó claro que sí existió un sentimiento real.

Quiero decirles que yo me enamoré de Valentino, no mentiras, pero sí llegué a sentir cariñito por él”, confesó la actriz, explicando que lo que se vive dentro del encierro tiene una intensidad distinta a la del mundo exterior.

Johanna Fadul confiesa qué sintió realmente por Valentino Lázaro en La casa de los famosos Colombia - crédito @mitski_delrey0/tiktok

Fadul profundizó en cómo ese acercamiento la tomó por sorpresa y cómo las emociones se amplifican dentro del reality.

“Yo, sinceramente, sí les puedo decir, como les dije al comienzo, que las emociones que brotan a flor de piel son mucho más intensas. Y yo decía: ‘Marica, yo a este man lo quiero’. Es más, me pasaba una cosa muy loca. Yo decía: ‘Dios mío, ¿qué es esto? Y solo son tres semanas’”, relató, dejando en evidencia la confusión emocional que experimentó.

En cuanto a la experiencia inesperada, la actriz recordó situaciones cotidianas que, dentro del encierro, cobraron un significado especial.

“Por ejemplo, yo estaba en el beauty, me estaba maquillando o donde estuviera, y llevaba un tiempo sin verlo y me hacía falta, dentro de la misma casa, señores. Yo decía: ‘¿Dónde está mi hombre? ¿Dónde está?’. Porque él decía: ‘¿Dónde está mi mujer?’. Yo decía: ‘¿Dónde está mi hombre?’”, contó, señalando que esos pequeños gestos reforzaban la sensación de cercanía.

Cómo Johanna Fadul enfrentó vínculos inesperados en el encierro, entre esos el que tuvo con Valentino Lázaro - crédito chismesito1.0/tiktok

Sin embargo, Johanna también reconoció que ahora tiene dudas sobre esa relación por algunos de los momentos que pasaron en el programa y hasta ahora está viendo, ya que ponen en tela de juicio la autenticidad de la cercanía que tenía Valentino con ella. Incluso recordó puntualmente el último posicionamiento, que también fue comentado por su esposo fuera del programa y con el que le indicó que no era una amistad real.

Juanse, mi esposo, me decía, cuando el posicionamiento de Campanita, que básicamente era como si yo me estuviera ahogando y él me dejó ahogar sola. Entonces, ahí es donde uno dice qué tan real era ese acercamiento que había”, expresó Fadul, dejando abierta la duda sobre lo que realmente sentía Valentino.

Sobre el futuro de esa amistad, Fadul fue honesta y cautelosa: “De Valentino, vamos a ver cuando salga él si me va a buscar, si realmente fue genuino o si realmente fue de verdad un momento intenso por la situación que veíamos allá adentro”, afirmó, dejando claro que será el tiempo fuera de cámaras el que determine si ese lazo tenía bases reales.

En contraste, la relación con Sara Uribe fue completamente distinta, según comentó Johanna, pues en la transmisión no ocultó que la convivencia con la presentadora fue complicada desde el inicio, a pesar de compartir espacios muy cercanos y que tuviera una expectativa positiva con ella.

Así fue la complicada convivencia
Así fue la complicada convivencia entre Johanna Fadul y Sara Uribe en La casa de los famosos Colombia - crédito cortesía Canal RCN

“Y con la que yo pensé que iba a tener como afinidad y demás, y sentía que había ahí como, ay, un roce horrible, mi compañera de cama prácticamente, Sara, que dormíamos pegaditas… No pude con Sara, señores. No pude”, dijo sin rodeos la actriz.

Según explicó, el distanciamiento no se debió a un conflicto puntual, sino a una barrera emocional que nunca logró romper.

No sé, ella, yo insisto, tiene una barrera que no permitía que como que uno compaginara con ella. Raro”, agregó, dejando ver que, pese a intentarlo, la conexión simplemente no fluyó.

Finalmente, Johanna también mencionó a otros compañeros como Nicolás Arrieta, a quien describió con cariño, destacando su caballerosidad y atención constante dentro de la casa.

“Lo amo. Nico es un parche, es un personaje increíble. Es demasiado caballero, es superservicial. Él nos ofrecía bebidas todo el tiempo... Y a él, él como que el contacto físico, el cariño, como que lo repelaba un poco. Entonces, yo a propósito iba y lo abrazaba en muchas oportunidades, cuando nos despertábamos”, mencionó Johanna.

