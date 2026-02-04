Este es uno de los mejores momentos para invertir en CDT en Colombia: expertos explican por qué

El aumento de la tasa del Banco de la República elevó el atractivo de los CDT frente a otros instrumentos de inversión- crédito Infobae

La reciente decisión de la Junta Directiva del Banco de la República de incrementar la tasa de intervención hasta el 10,25% marcó un giro inesperado en el panorama económico colombiano.

El movimiento, que contrastó con las proyecciones de estabilidad o de ajustes marginales que predominaban a comienzos de año, obligó a inversionistas, bancos y hogares a replantear sus estrategias financieras en cuestión de días.

El impacto no se hizo esperar. Un aumento de esta magnitud en la tasa del Emisor implica, de manera directa, un mayor costo del dinero en toda la economía.

Esto se traduce en tasas de captación más altas por parte del sistema financiero y en un ajuste generalizado de los productos de ahorro e inversión. En este nuevo escenario, instrumentos tradicionales como los Certificados de Depósito a Término (CDT) comenzaron a ganar protagonismo, al ofrecer una combinación de rentabilidad definida y bajo riesgo en medio de la incertidumbre.

En diálogo con Portafolio, voceros del sector financiero coincidieron en que este movimiento representa un punto de inflexión para los CDT, que ya venían mostrando un desempeño atractivo antes del anuncio del Banco de la República. La sorpresa del incremento aceleró un proceso que ahora parece consolidarse como una de las principales tendencias de inversión para el inicio de 2026.

Un contexto que favorece al ahorro conservador

Con tasas que ya se acercan al 12% efectivo anual, los CDT vuelven a posicionarse como una alternativa de bajo riesgo- crédito Freepik

Para los ahorradores, el momento resulta particularmente relevante. El aumento de las tasas se da en un entorno marcado por el ajuste del salario mínimo y una inflación que cerró 2025 en 5,1%, todavía por encima de la meta del Banco de la República. Estos factores influyen de forma directa en las decisiones financieras de los hogares, que buscan proteger su poder adquisitivo y obtener rendimientos reales positivos.

En ese marco, el acceso a tasas elevadas en productos de bajo riesgo se convierte en una oportunidad difícil de ignorar. A diferencia de otros instrumentos financieros, los CDT ofrecen una rentabilidad conocida desde el inicio, lo que permite planear con mayor certeza y reducir la exposición a la volatilidad del mercado. Con la tasa del Emisor en 10,25%, estos productos comenzaron a competir de manera directa con alternativas de mayor riesgo, pero sin depender de la evolución diaria de los mercados.

Desde el sector financiero se resalta que el cambio en la política monetaria está teniendo un efecto inmediato. “Si los CDT ya venían en un gran momento, este incremento de tasas, que no se esperaba en ninguna parte del mercado, es el punto de inflexión definitivo”, afirmó María Elisa Ponce de León, gerente de Comunicaciones de MejorCDT.

Volatilidad internacional y mirada hacia lo local

La decisión del Emisor reconfiguró las preferencias de inversión en un contexto de inflación aún presente- crédito Adobe Stock

Según los expertos citados por el medio, el nuevo contexto local coincide, además, con señales de volatilidad en el escenario internacional. En los mercados externos, el dólar ha mostrado debilidad pese a que la Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sin cambios su tasa de interés. Este comportamiento reabrió el debate sobre el papel de la moneda estadounidense como refugio automático en momentos de incertidumbre.

Aunque el dólar sigue siendo utilizado como mecanismo de diversificación, su desempeño reciente ha puesto en evidencia las ventajas de instrumentos locales con tasas definidas y menor exposición al riesgo cambiario.

Este escenario ha reforzado el atractivo de los CDT frente a otros instrumentos financieros tradicionales. Con una rentabilidad conocida desde el inicio y un menor nivel de volatilidad, estos productos han empezado a captar una mayor atención por parte de inversionistas conservadores y de quienes buscan equilibrar sus portafolios. La reacción del mercado ha sido rápida: diversas entidades financieras ya han ajustado sus tasas, que en algunos casos se acercan al 12% efectivo anual.

“Estamos atravesando un momento crucial con condiciones convenientes para invertir. En un mercado que se mueve tan rápido, la mejor elección depende de capturar la oportunidad en el momento justo”, señaló Ponce de León, quien destacó la importancia de contar con información actualizada para comparar las ofertas del sistema financiero y maximizar la rentabilidad del dinero.