Colombia

Paloma Valencia respondió al ministro de Minas por cuestionamientos a sus propuestas para reducir el costo de energía en el Caribe

La candidata presidencial del Centro Democrático rechazó las críticas del ministro Edwin Palma, que calificó de insuficientes e improcedentes las iniciativas presentadas para la región

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Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa/Lina Gasca/Colprensa
La aspirante presidencial cuestionó el enfoque del ministro Edwin Palma, negó la reducción de subsidios y sostuvo que su propuesta busca ampliar el beneficio para los usuarios más vulnerables del Caribe - crédito Colprensa/Lina Gasca/Colprensa

Paloma Valencia, senadora y candidata presidencial del Centro Democrático, respondió al ministro de Minas, Edwin Palma, tras los cuestionamientos sobre sus propuestas para reducir el costo de la energía en el Caribe y afirmó: “Dice más de usted que de mí”.

El intercambio se produjo luego de que el jefe de la cartera de Minas y Energía criticó las alternativas presentadas por la candidata presidencial para abordar el cobro de tarifas eléctricas en la región.

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Durante una rueda de prensa, Paloma Valencia presentó una serie de propuestas enfocadas en aliviar el costo del servicio eléctrico en la Costa Caribe.

Paloma Valencia presentó una serie de propuestas enfocadas en aliviar el costo del servicio eléctrico en la Costa Caribe - crédito Colprensa
Paloma Valencia presentó una serie de propuestas enfocadas en aliviar el costo del servicio eléctrico en la Costa Caribe - crédito Colprensa

Según la candidata, el 40% de la pobreza extrema en Colombia se concentra en esa zona y las tarifas de energía figuran entre las más altas del país. “Enfrenta además el doble de los cortes de energía que enfrenta el resto del país. Mal servicio y caro el servicio”, indicó la senadora durante su intervención.

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Entre sus iniciativas, Valencia aseguró que, desde el inicio de un eventual gobierno suyo, se aplicaría una rebaja en la factura de energía eléctrica para los usuarios de estrato uno.

El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, reaccionó a las propuestas de la candidata a través de su cuenta de X.

El ministro Edwin Palma Egea criticó propuestas de Paloma Valencia para reducir el costo de la energía en la Costa Caribe - crédito @PalmaEdwin/X
El ministro Edwin Palma Egea criticó propuestas de Paloma Valencia para reducir el costo de la energía en la Costa Caribe - crédito @PalmaEdwin/X

Según el funcionario, las medidas mencionadas no representan una novedad y forman parte de políticas ya vigentes en Colombia. Palma sostuvo que la población de estrato uno cuenta con un subsidio del 60%, cifra que contrasta con el 50% mencionado por Valencia.

“Senadora usted está mal asesorada, no le han dicho la verdad o no entiende el tema. La primera propuesta es empeorar lo que ya existe. O sea piensa joder a la gente más pobre”, expresó el ministro en su publicación.

Paloma Valencia respondió públicamente a las críticas del ministro, cuestionando el tono de Palma y defendiendo la validez de sus propuestas.

“Ministro, ese tono de venir a explicarle a una mujer lo que supuestamente no entiende dice más de usted que de mí. Y ya que insiste en dar clase, repasemos lo que usted o no entendió o prefirió distorsionar”, expresó la candidata presidencial.

En su declaración, Valencia negó haber propuesto la reducción del subsidio para los estratos más bajos y aclaró su intención de ampliar el consumo de subsistencia.

“No bajo el subsidio del 60% al 50%. Eso no está en mi propuesta. Lo que propongo es subir el consumo de subsistencia –hoy en 173 kWh/mes para municipios bajo los 1.000 m.s.n.m., como los de la Costa– a 250 kWh/mes. El subsidio del 60% queda intacto y aplica sobre más kilovatios. Es ampliar el beneficio, no reducirlo. Usted está respondiendo una propuesta que no hice”, afirmó Valencia.

La senadora también cuestionó la efectividad de las políticas actuales y la ejecución de los programas mencionados por el ministro. “Colombia Solar y Fenoge existen en Conpes, no en las casas de la Costa Caribe. La factura sigue siendo una de las más altas del país. Convocar no es ejecutar. Firmar documentos no es instalar paneles ni cambiar neveras”, puntualizó.

Paloma Valencia - crédito @PalomaValenciaL/X
Paloma Valencia cuestionó la efectividad de las políticas actuales y la ejecución de los programas mencionados por el ministro - crédito @PalomaValenciaL/X

Valencia defendió la exigencia de resultados concretos y propuso metas y cronogramas verificables para la ampliación del consumo de subsistencia y el reemplazo masivo de electrodomésticos y paneles solares. “Mi propuesta no inventa instrumentos: exige resultados verificables: Ampliación del consumo de subsistencia desde el día uno y reemplazo masivo de neveras y paneles solares en techos del Caribe, con metas, cronograma y trazabilidad. No más Conpes guardados en cajones”.

Finalmente, la candidata del Centro Democrático criticó la gestión del gobierno nacional en la región. “Llevan cuatro años prometiendo y la Costa sigue pagando la factura más alta del país. No vino a defender resultados, Ministro: vino a tapar el fracaso”.

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