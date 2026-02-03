Colombia

Juan Rojas Fadul defendió a Johanna Fadul tras la polémica en ‘La casa de los famosos Colombia’: “No la juzguen”

A través de Instagram, el hermano de Johanna pidió al público no dejarse llevar por lo que se ve en el reality y aclaró que la actriz jamás ha presentado actitudes negativas como se insinúa

Guardar
Johanna Fadul se disculpó con
Johanna Fadul se disculpó con Campanita cuando el bailarín ingresó de nuevo a competencia - crédito cortesía Canal RCN

En medio de la controversia por la expulsión de Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia, la reacción de su entorno más próximo ha arrojado una luz distinta sobre el incidente.

Juan Rojas Fadul, hermano de la actriz, empleó sus redes sociales para exponer su percepción de lo ocurrido y defender el carácter de Johanna, marcando distancia con la interpretación dominante en plataformas digitales.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook

La sanción sorpresa a Johanna
La sanción sorpresa a Johanna Fadul en La casa de los famosos Colombia por romper una regla - crédito cortesía RCN

En declaraciones publicadas en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de cuatro mil seguidores, Juan Rojas Fadul expresó: “Me levanté con la boca abierta. Me mandaron un video donde ella se expresa hacia una persona de una manera un poco fuerte, en lo cual conozco muy bien a mi hermana y sé que no es así. Mi hermano tiene cero el r#cism0”, dejó claro el hermano de la concursante.

Juan Rojas Fadul relató que no sigue siempre el programa, pero mantiene su compromiso de apoyar a su hermana durante toda la competencia.

Al referirse al video que desató la polémica, afirmó: “Hoy estoy con la boca abierta. Me mandaron un video donde básicamente ella se expresa de una persona, ahí de los integrantes, de una manera un poco fuerte, en lo cual conozco muy bien a mi hermana y sé que no es así”.

Johanna Fadul es expulsada de
Johanna Fadul es expulsada de 'La casa de los famosos Colombia' tras emitir un comentario racista hacia Campanita en plena transmisión - crédito rcnradiocolombia / Instagram

En sus reflexiones, el hermano de Johanna Fadul cuestionó las posibles motivaciones detrás del comportamiento observado en la emisión televisiva: “Hoy me pongo como a pensar si todo esto en parte tiene que ver algo de la actuación. Siento que hay manipulación, siento que mi hermana no es así de verdad y esto que ha dicho creo que lo dijo o sin pensar o fue planeado, pero se los aseguro que mi hermana no es así”, indicó Juan Rojas Fadul en Instagram.

También mostró su preocupación por el impacto reputacional que podría acarrear el episodio: “Qué feo y qué fuerte si llega a ser algo planeado, porque, pues, son temas de aceptar que dañó la reputación de una persona, ¿no? Y sé que mi hermana tiene cero, cero, cero en su alma, el racismo o el tema de lo que sucedió cuando dijo lo de la guerra y todo este tema. Tal vez habló sin pensar o habló sin conocimiento”.

Johanna Fadul dirigió un comentario
Johanna Fadul dirigió un comentario calificado como racista a Campanita durante una dinámica de eliminación - crédito cortesía Canal RCN

Destacó ante sus seguidores la dimensión mediática e inmediata que adquiere cualquier error en una figura pública: “Sé que este tema de lo que vivimos en este mundo es muy fuerte y cualquier detallito en alguien famoso es una chispa literalmente de pólvora para que estalle en algún momento. Y esto creo que es otra chispita que dependió para estallar. Y espero esta vez la tomen más suave”, sostuvo el hermano de la actriz en su mensaje.

Para Juan Rojas Fadul, el hecho de que se trate de un reality show influye en la percepción general: “Es un programa, ¿no? Y tiene algo que vender y, pues, creo que esto hace que muchas personas digan o hagan cosas, pero bueno, no la juzguen, porfa”.

Temas Relacionados

Johanna FadulColombiaRacismoHermanoHermano Johanna FadulColombia-EntretenimientoColombia-Noticias

Más Noticias

Natalia Jiménez reveló que la esposa de Yeison Jiménez le dio un emotivo regalo tras el homenaje en el Campín de Bogotá: “Fue hermoso”

En diálogo con Infobae Colombia, la cantante española reveló detalles de su amistad con Yeison y cómo espera recordarlo con el lanzamineto de su gira ‘La Jimpenez’ en Colombia

Natalia Jiménez reveló que la

‘La casa de los famosos Colombia’ recibe a Karina García como jueza en medio de expectativas y controversia

Tras su paso por el ‘reality’, la ‘influencer’ regresa al programa dispuesta a dejar huella con su estilo sincero y sus opiniones respecto a lo que está ocurriendo en la actual temporada con el fin de mover a las celebridades

‘La casa de los famosos

Una afección cardiaca y un grave problema de rodilla: los problemas que habrían provacado que Edwuin Cetré no firmara con Athletico Paranaense

El colombiano se iba a convertir en el traspaso más costoso en la historia del cuadro brasileño, lo que además significaría una lucrativa suma de dinero para Medellín, dueño del 50% de su pase

Una afección cardiaca y un

Cerrada la frontera Colombia-Ecuador: comunidades bloquearon el puente de Rumichaca por aranceles

La suspensión del suministro eléctrico de Colombia a Ecuador pone en riesgo el abastecimiento energético y afecta la operación de exportaciones fronterizas

Cerrada la frontera Colombia-Ecuador: comunidades

Milena López le lanzó dardo a RCN por negarle importante oportunidad en el medio: esto fue lo que pasó

La presentadora compartió en una sincera charla los obstáculos que vivió en el canal, cómo su paso por el periodismo fue clave y lo que han hecho las redes sociales en su vida actual

Milena López le lanzó dardo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Golpe contundente contra el narcotráfico:

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

Tras la muerte de ‘Gonzalito’, estos serían los hombres que se disputarían ser la mano derecha de ‘Chiquito Malo’ en el Clan del Golfo

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

ENTRETENIMIENTO

Natalia Jiménez reveló que la

Natalia Jiménez reveló que la esposa de Yeison Jiménez le dio un emotivo regalo tras el homenaje en el Campín de Bogotá: “Fue hermoso”

‘La casa de los famosos Colombia’ recibe a Karina García como jueza en medio de expectativas y controversia

Milena López le lanzó dardo a RCN por negarle importante oportunidad en el medio: esto fue lo que pasó

Juliana Calderón aseguró que el inicio de 2026 ha sido complejo para ella: “Toca ser muy fuerte”

Karen Sevillano y La Segura revelaron cómo nacieron ‘Las Seviguras’, la unión de sus fanáticos, y por qué fue necesario hacerlo

Deportes

Una afección cardiaca y un

Una afección cardiaca y un grave problema de rodilla: los problemas que habrían provacado que Edwuin Cetré no firmara con Athletico Paranaense

Dayro Moreno persigue dos récords: a cuatro goles de ser el máximo anotador del Once Caldas y cerca del colombiano con más partidos jugados

James Rodríguez estaría en conversación con el Minnesota United de Estados Unidos: esto se sabe

El Campín no tendrá conciertos en febrero para favorecer la recuperación de la grama, confirma Sencia: estos son los trabajos para mejorar la cancha

Prensa brasileña destacó debut de Marino Hinestroza y los colombianos en Vasco da Gama: “Corría más rápido que el balón”