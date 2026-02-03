Juan Rojas Fadul defendió a Johanna Fadul tras la polémica en ‘La casa de los famosos Colombia’: “No la juzguen”

Johanna Fadul se disculpó con Campanita cuando el bailarín ingresó de nuevo a competencia - crédito cortesía Canal RCN

En medio de la controversia por la expulsión de Johanna Fadul de La casa de los famosos Colombia, la reacción de su entorno más próximo ha arrojado una luz distinta sobre el incidente.

Juan Rojas Fadul, hermano de la actriz, empleó sus redes sociales para exponer su percepción de lo ocurrido y defender el carácter de Johanna, marcando distancia con la interpretación dominante en plataformas digitales.

En declaraciones publicadas en su cuenta oficial de Instagram, donde cuenta con más de cuatro mil seguidores, Juan Rojas Fadul expresó: “Me levanté con la boca abierta. Me mandaron un video donde ella se expresa hacia una persona de una manera un poco fuerte, en lo cual conozco muy bien a mi hermana y sé que no es así. Mi hermano tiene cero el r#cism0”, dejó claro el hermano de la concursante.

Juan Rojas Fadul relató que no sigue siempre el programa, pero mantiene su compromiso de apoyar a su hermana durante toda la competencia.

Al referirse al video que desató la polémica, afirmó: “Hoy estoy con la boca abierta. Me mandaron un video donde básicamente ella se expresa de una persona, ahí de los integrantes, de una manera un poco fuerte, en lo cual conozco muy bien a mi hermana y sé que no es así”.

En sus reflexiones, el hermano de Johanna Fadul cuestionó las posibles motivaciones detrás del comportamiento observado en la emisión televisiva: “Hoy me pongo como a pensar si todo esto en parte tiene que ver algo de la actuación. Siento que hay manipulación, siento que mi hermana no es así de verdad y esto que ha dicho creo que lo dijo o sin pensar o fue planeado, pero se los aseguro que mi hermana no es así”, indicó Juan Rojas Fadul en Instagram.

También mostró su preocupación por el impacto reputacional que podría acarrear el episodio: “Qué feo y qué fuerte si llega a ser algo planeado, porque, pues, son temas de aceptar que dañó la reputación de una persona, ¿no? Y sé que mi hermana tiene cero, cero, cero en su alma, el racismo o el tema de lo que sucedió cuando dijo lo de la guerra y todo este tema. Tal vez habló sin pensar o habló sin conocimiento”.

Destacó ante sus seguidores la dimensión mediática e inmediata que adquiere cualquier error en una figura pública: “Sé que este tema de lo que vivimos en este mundo es muy fuerte y cualquier detallito en alguien famoso es una chispa literalmente de pólvora para que estalle en algún momento. Y esto creo que es otra chispita que dependió para estallar. Y espero esta vez la tomen más suave”, sostuvo el hermano de la actriz en su mensaje.

Para Juan Rojas Fadul, el hecho de que se trate de un reality show influye en la percepción general: “Es un programa, ¿no? Y tiene algo que vender y, pues, creo que esto hace que muchas personas digan o hagan cosas, pero bueno, no la juzguen, porfa”.