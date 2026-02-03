Detalle legal para reclamar sus cesantías tras finalizar el contrato laboral: ¿cómo saber dónde están consignadas?

Millones de trabajadores formales pueden perder definitivamente el acceso a su ahorro si no solicitan la liquidación antes del vencimiento del plazo legal - crédito Luis Eduardo Noriega/EFE

En Colombia, millones de trabajadores formales tienen el derecho a recibir cesantías, una prestación social obligatoria que debe ser consignada por el empleador cada año. En 2025, el monto total consignado por las empresas superó los $16 billones, lo que evidencia la magnitud y relevancia de este mecanismo de protección económica en todo el país.

Las cesantías tienen por finalidad proteger a los empleados cuando pierden el trabajo, ya que sirven como fondo de subsistencia en tanto encuentran otro empleo. Cada año, los empleadores deben consignar el dinero en el fondo elegido por el trabajador, lo que constituye así un respaldo para los que forman parte del sector formal.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

Las cesantías corresponden a un mes de salario. Tienen derecho a recibirlas los trabajadores formales - crédito Luisa González/Reuters

Es fundamental resaltar que el calendario de pagos adquiere un valor especial en febrero de 2026. Aunque la fecha límite habitual es el 14 de febrero, al coincidir con sábado en este año el plazo se traslada hasta el siguiente día hábil, es decir, el lunes 16 de febrero. Retrasos en la consignación pueden ocasionar sanciones moratorias equivalentes a un día de salario por cada jornada de demora. Por ello, las áreas de talento humano deben revisar la fecha con precisión, ya que cualquier error implicaría reprocesos y posibles sanciones.

Prescripción de las cesantías

Uno de los aspectos más importantes y menos conocidos es la prescripción de las cesantías. El derecho a reclamarlas prescribe con exactitud a los tres años a partir del día siguiente a la finalización del vínculo laboral. Los conceptos 58181 de 2019 y 156111 de 2022, emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, determinan: “Las prestaciones sociales prescriben en un lapso de tres años contados a partir de la fecha en que se hacen exigibles”. Esto significa que el trabajador dispone de un periodo máximo de tres años para solicitar el retiro definitivo de sus cesantías desde la fecha de término del contrato. Si transcurre ese plazo sin reclamación formal, el derecho se pierde en forma definitiva.

Asimismo, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la Sentencia 67636 del 21 de noviembre de 2018, dice que “solo prescriben las cesantías definitivas”.

“En atención a que la accionada formuló la excepción de prescripción, respecto de las cesantías, es preciso indicar que, de acuerdo con la doctrina de esta Corporación, durante la vigencia del contrato no opera tal fenómeno extintivo de esa obligación, toda vez que dicha prestación se hace exigible a la terminación del vínculo laboral”, apuntó el alto tribunal en su momento.

La Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria en Colombia. Actúa como intérprete final de la Constitución y la ley para resolver conflictos civiles, penales y laborales- crédito Corte Suprema de Justicia

Esto significa que, tras finalizar el contrato de trabajo, la persona dispone de tres años para solicitar el retiro de sus cesantías.

El cálculo legal del monto de las cesantías sigue criterios normativos específicos. La profesora de Derecho a la Seguridad Social Daniela Henao recordó que “las cesantías son un ahorro anual que equivale a un mes de salario por año trabajado”. La fórmula exige tomar el último salario mensual devengado, sumar el auxilio de transporte cuando corresponda, multiplicar el resultado por el número de días laborados y dividirlo por 360. Cuando el salario varía o es variable, se utiliza el promedio del último año trabajado, o del tiempo total si es menor a un año, añadiendo el auxilio de transporte si el trabajador lo recibe.

Para los trabajadores del sector de la construcción, el cálculo aplica una regla diferente prevista en el artículo 310 del Código Sustantivo del Trabajo.

Casos en los que se pueden retirar las cesantías

Retirar las cesantías solo está permitido bajo ciertas circunstancias legales:

Terminación del contrato laboral.

Compra, mejora o reparación de vivienda.

Pago de matrículas educativas propias o de familiares.

Situaciones de desempleo.

“Ahora bien, excepcionalmente las cesantías podrán ser retiradas parcialmente únicamente durante la vigencia del contrato si dichos recursos quieren ser utilizados por el trabajador para compra de vivienda, reparaciones de la vivienda y fines educativos como financiación de estudios de educación superior de los hijos”, reseñó Henao.

Cualquier retiro anticipado fuera de estos supuestos está prohibido por la ley y puede acarrear sanciones.

Los empleados tienen derecho a decidir sobre su fondo de cesantías - crédito Luisa González/Reuters

El manejo adecuado de las cesantías implica evitar errores frecuentes que pueden poner en peligro el respaldo económico para el empleado:

Retirar estos fondos de manera apresurada para usos no autorizados, ya que puede generar consecuencias legales y comprometer la estabilidad familiar.

Evitar las ofertas de intermediarios que prometen facilitar retiros mediante documentación falsa; en dichas situaciones, el trabajador se expone al riesgo de perder el dinero y de involucrarse en actividades ilícitas.

Mantener los recursos en el fondo sin analizar el perfil de inversión, lo que puede limitar los rendimientos en el largo plazo.

Cómo averiguar dónde están consignadas las cesantías

Para averiguar en qué fondo de cesantías están los recursos, los empleados pueden consultar la plataforma oficial del Registro Único de Afiliados (Ruaf). El sistema proporciona un reporte detallado de todas las afiliaciones existentes, lo que resulta esencial para la gestión de trámites futuros. En el caso de terminación del contrato laboral, el trabajador inicia el plazo de tres años para reclamar las cesantías, y debe presentar la correspondiente solicitud de retiro ante el fondo seleccionado, anexando los documentos que acrediten el cese del vínculo laboral.

Actualmente, la gestión de cesantías se apoya en herramientas tecnológicas como miplanilla.com, portal empleado por distintas empresas para liquidar y pagar prestaciones sociales de manera segura y precisa. Además, existen convenios con entidades educativas, lo que permite usar las cesantías para cubrir matrículas y otros gastos en formación profesional, ampliando el abanico de opciones disponibles para empleados y sus familias.