Colombia

Carro fúnebre arrolló a varios familiares durante un sepelio en Girardot y provocó la muerte de una mujer

El accidente en plena ceremonia sumió a la comunidad local en la incredulidad y el temor, ampliando el dolor de una familia ya golpeada

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Un carro fúnebre negro avanza por una carretera asfaltada con curvas. Al fondo, colinas con vegetación seca y árboles bajo un cielo parcialmente nublado.
El evento luctuoso derivó en una emergencia cuando el transporte donde reposaba el cuerpo comenzó a rodar en retroceso y embistió a varias personas reunidas en el sitio - crédito Visuales IA

Una tragedia en Girardot, Cundinamarca, durante un sepelio sacudió a la comunidad local el lunes 11 de mayo de 2026. Un carro fúnebre perdió el control y arrolló a varias personas que acompañaban el cortejo, provocando la muerte de una mujer y dejando al menos dos heridos.

Según lo registrado por medios regionales como El Nuevo Día, durante las honras fúnebres de Carlos Eduardo Mosquera Zais, un coche fúnebre comenzó a retroceder de forma inesperada en una pendiente del barrio Alto del Bárbula o Alto de la Cruz, en Girardot, Cundinamarca.

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Identidad de las víctimas y respuesta de emergencia

El vehículo impactó a los asistentes y generó una escena de pánico. La identidad de la víctima fue reportada como Bertha Córdoba Triana Rios, entre 60 y 61 años, natural del municipio de Flandes, Tolima.

Además, testigos presenciales del hecho afirmaron a medios regionales que las otras personas heridas son familiares cercanos: la hija y el yerno de Córdoba.

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Imagen de referencia. Panorámica del puente Mariano Ospina Pérez, sobre el río Magdalena, que conecta a los municipios de Flandes y Girardot. Foto: Colprensa.
La infortunada secuencia se presentó cuando, durante un acompañamiento familiar, un coche fúnebre comenzó a retroceder y ocasionó la muerte de una asistente e hirió a otros parientes - crédito Colprensa.

Las dos personas lesionadas fueron trasladadas con urgencia a centros médicos. El estado de salud de los afectados no ha sido confirmado por las autoridades al cierre de la información.

Equipos de criminalística realizaron el levantamiento del cuerpo de la víctima y recopilaron pruebas en el lugar de los hechos.

Detalles del lugar y del evento fúnebre

El accidente ocurrió en una zona de pendiente pronunciada en Girardot. El cortejo transitaba por el barrio Alto del Bárbula o Alto de la Cruz, específicamente sobre la carrera séptima con calle 11, conforme con lo informado por El Nuevo Día.

El sepelio correspondía a Carlos Eduardo Mosquera Zais, un abogado fallecido días antes en un accidente vial cercano al Colegio Departamental Atanasio Girardot.

Familiares y amigos acompañaban el féretro cuando el coche fúnebre, con placas ICR-354, comenzó a deslizarse cuesta abajo de manera repentina. Nadie pudo evitar la colisión.

Investigación oficial sobre las causas del accidente

Las autoridades de Girardot acudieron rápidamente al lugar para recopilar testimonios y acordonar el sector, de acuerdo con El Nuevo Día.

En la primera fase de la investigación oficial, se consideraron dos hipótesis principales: una posible falla mecánica en el coche fúnebre o un error humano.

Panorámica de parte de la vía Neiva-Espinal-Girardot. Foto: Presidencia de la República
Las autoridades investigan las circunstancias en que un automóvil funerario rodó cuesta abajo y provocó el deceso de una mujer, además de dejar lesionadas a dos personas en la tarde del lunes 11 de mayo - crédito Presidencia de la República

Información preliminar indica que el vehículo estaba estacionado en la pendiente cuando, de manera fortuita, se desengranó y rodó varios metros en reversa hasta impactar contra los asistentes al sepelio. Las diligencias continúan con el análisis técnico del vehículo y la toma de declaraciones para esclarecer lo sucedido y establecer responsabilidades.

El doble homicidio de policías de tránsito en Guataquí desencadena despliegue policial

Dos agentes de la Policía de Tránsito de Cundinamarca murieron tras ser atacados con arma de fuego durante un procedimiento en la vía Girardot-Nariño, en inmediaciones del peaje San Lorenzo, en el municipio de Guataquí, la madrugada del lunes 16 de marzo de 2026.

El hecho provocó un despliegue operativo que incluyó la captura de cuatro presuntos responsables —tres adultos y un adolescente de trece años— y la incautación de un arma de fuego y un vehículo.

Las investigaciones apuntan a que los uniformados podrían haber interceptado oro presuntamente transportado de forma irregular, lo que derivó en el asesinato.

La Policía realizó un plan candado en el sector conocido como la Báscula de San Lorenzo, que permitió la captura de tres personas y un adolescente de 13 años - crédito @JorgeECastilloL/X

El procedimiento iniciado por los policías desembocó en una respuesta inmediata por parte de la Policía Nacional, que activó un plan candado en la zona y desplegó un helicóptero para localizar a un quinto sospechoso. Los detenidos fueron capturados en el sector conocido como la Báscula de San Lorenzo, y las autoridades lograron inmovilizar el automóvil Mitsubishi, placas CAJ-254, color verde, utilizado por los agresores.

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