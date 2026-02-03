Colombia

Con “turnos laborales”: así operaba plaza de vicio desmantelada en Medellín

Operativos simultáneos permitieron la captura de cuatro presuntos integrantes de Los Triana en el barrio Andalucía La Francia; la estructura criminal organizaba sus ventas mediante turnos y afectaba entornos escolares

Guardar
La Policía Metropolitana desarticula plaza
La Policía Metropolitana desarticula plaza de vicio que vendía drogas en turnos cerca del colegio Pablo Neruda de Medellín - crédito Meval

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá reportó la desarticulación de una plaza de vicio que operaba mediante turnos laborales definidos para la venta de estupefacientes en el barrio Andalucía La Francia, nororiente de Medellín.

La organización criminal utilizaba viviendas residenciales del sector como centros de almacenamiento, dosificación y distribución de base de coca, manteniendo puntos fijos de expendio en las inmediaciones de la institución educativa Pablo Neruda.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

De acuerdo con las autoridades, la estructura criminal hacía parte de la red conocida como Los Triana, y su actividad generaba ingresos ilícitos cercanos a los $10 millones diarios.

En el operativo, desarrollado de forma coordinada entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín, se logró la captura en flagrancia de cuatro personas que, según los registros oficiales, ya contaban con anotaciones judiciales previas por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

La estructura criminal operaba bajo
La estructura criminal operaba bajo la organización de Los Triana, obteniendo ingresos ilegales de hasta $10 millones diarios con venta de estupefacientes - crédito Meval

Casas como puntos fijos y turnos organizados

La modalidad de operación de la estructura fue uno de los aspectos que más preocupó a las autoridades. Los implicados organizaban su jornada de venta de droga en la zona por medio de turnos definidos, garantizando así el suministro constante de sustancias ilícitas, especialmente en horarios de alta circulación estudiantil cerca del colegio Pablo Neruda.

El brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, precisó que esta organización criminal “mantenía una operación estructurada, con puntos de expendio fijos y roles asignados para cubrir distintos horarios del día”.

Durante los dos procedimientos de allanamiento realizados, los uniformados incautaron 4.200 gramos de base de coca junto a equipos y elementos destinados a la dosificación y pesaje de los estupefacientes. La investigación también permitió establecer que los cuatro capturados utilizaban varias viviendas del barrio para almacenar y preparar las dosis antes de distribuirlas a través de los puntos fijos.

Durante los allanamientos, las autoridades
Durante los allanamientos, las autoridades incautaron 4.200 gramos de base de coca y equipos para el pesaje y preparación de las dosis - crédito Meval

Impacto directo en la comunidad escolar

Las autoridades subrayaron el impacto que este esquema tenía sobre la seguridad y la convivencia en la comunidad educativa y los residentes del sector. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, detalló que “la utilización de entornos escolares para el expendio de drogas representa una amenaza que se combate como prioridad desde la administración local”.

La presencia de puntos fijos de venta cerca del colegio Pablo Neruda ponía en riesgo la integridad de jóvenes y menores de edad que transitaban diariamente por la zona, afirmó Villa.

La Policía Nacional remarcó que la operación hace parte de una estrategia más amplia para proteger los espacios educativos de la influencia de grupos de delincuencia organizada (GDO) como Los Triana. A través de acciones articuladas, la fuerza pública y la administración municipal buscan prevenir que organizaciones criminales utilicen viviendas cercanas a colegios como centros de distribución de drogas.

El esquema criminal utilizaba turnos
El esquema criminal utilizaba turnos organizados para garantizar la venta constante de drogas en horarios con alta circulación estudiantil - crédito Meval

Los sujetos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar con el proceso investigativo y determinar su responsabilidad dentro de la estructura criminal.

El comandante Castaño Ramos confirmó que los capturados ya presentaban antecedentes judiciales por hechos similares, lo que evidencia la reincidencia en el esquema de microtráfico en Medellín.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar con operativos en zonas identificadas como vulnerables, con el objetivo de “blindar los entornos escolares y residenciales ante las amenazas del narcotráfico”.

El desmantelamiento de esta plaza de vicio se da dentro de un plan integral para combatir el microtráfico y reducir el impacto de organizaciones criminales en barrios populares de Medellín. El secretario de Seguridad, Manuel Villa, anunció que la vigilancia en las inmediaciones de escuelas y colegios será reforzada a partir de este caso.

Temas Relacionados

MicrotráficoPlaza de vicioMedellínLos TrianaPolicía Metropolitana del Valle de AburráEntornos Escolares SegurosColombia-Noticias

Más Noticias

Farruko rindió emotivo homenaje a Yeison Jiménez durante un concierto en Colombia: “A veces pensamos que somos inmortales”

Durante la presentación que hizo, el artista puertorriqueño logró que miles de asistentes cantaran juntos uno de los mayores éxitos del fallecido cantante

Farruko rindió emotivo homenaje a

TransMilenio anunció horario extendido por concierto de My Chemical Romance: estas son las rutas

El sistema de transporte público anunció el esquema para facilitar la movilidad de los asistentes antes y después de la esperada presentación de la banda norteamericana

TransMilenio anunció horario extendido por

Aguardiente, pollo asado y la bandera del M-19: reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump dejó ola de memes

La agenda oficial incluyó un diálogo centrado en la erradicación de cultivos ilícitos y la cooperación bilateral, con la participación de delegaciones ministeriales de ambos países. Se limitó el acceso a la prensa durante el encuentro

Aguardiente, pollo asado y la

Conmebol pondría en la cuerda floja a Santa Fe y el presidente lanza advertencia por El Campín: “No sé si el estado mejore”

El cuadro Cardenal jugará la fase de grupos de la Libertadores tras cinco años de ausencia

Conmebol pondría en la cuerda

Aumento de violencia de género y contra menores en Bogotá sería debido al recorte presupuestal: estas son las localidades más afectadas

Una reducción de fondos para programas sociales fue señalada por miembros del Concejo como factor que limita la capacidad institucional y deja a las víctimas expuestas ante un repunte sostenido de agresiones

Aumento de violencia de género
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

Cali iba a ser objetivo

Cali iba a ser objetivo de un nuevo atentado terrorista: así fue como la Policía lo evitó

Detonaron una volqueta cargada con explosivos en la vía Caloto-Villa Rica: disidencias estarían detrás del ataque terrorista

Golpe contundente contra el narcotráfico: autoridades destruyeron 39 laboratorios de cocaína en la frontera con Ecuador

Ganadero secuestrado en Santander fue hallado muerto: autoridades investigan presunta participación del ELN

Con un video desde un dron, Inteligencia militar reveló cómo las disidencias de las Farc preparan explosivos contra el Ejército en un colegio

ENTRETENIMIENTO

TransMilenio anunció horario extendido por

TransMilenio anunció horario extendido por concierto de My Chemical Romance: estas son las rutas

Manuela Gómez conmovió en ‘La casa de los famosos’ al hablar de su hija: “Me cuesta amarla”

Bad Bunny disparó las reproducciones de su álbum ‘Debí tirar más fotos’ un día después de su triunfo en los Grammy: el incremento fue mayor al 100% en Spotify

Natalia Jiménez reveló que la esposa de Yeison Jiménez le dio un emotivo regalo tras homenaje en el Campín de Bogotá: “Fue bonito y emotivo”

‘La casa de los famosos’ tiene nueva jueza: Karina García vuelve al programa en medio de expectativas y controversia

Deportes

Conmebol pondría en la cuerda

Conmebol pondría en la cuerda floja a Santa Fe y el presidente lanza advertencia por El Campín: “No sé si el estado mejore”

América de Cali no se detiene: busca un fichaje internacional para potenciar su delantera

James Rodríguez va en camino a Estados Unidos en medio de rumores de su llegada a la MLS: “Here we go”

Dayro Moreno persigue dos récords: un como goleador y otro por su permanencia

Estos fueron los diagnósticos médicos que evitaron que Edwuin Cetré firmara con Athletico Paranaense