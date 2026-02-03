Con “turnos laborales”: así operaba plaza de vicio desmantelada en Medellín

La Policía Metropolitana desarticula plaza de vicio que vendía drogas en turnos cerca del colegio Pablo Neruda de Medellín - crédito Meval

La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá reportó la desarticulación de una plaza de vicio que operaba mediante turnos laborales definidos para la venta de estupefacientes en el barrio Andalucía La Francia, nororiente de Medellín.

La organización criminal utilizaba viviendas residenciales del sector como centros de almacenamiento, dosificación y distribución de base de coca, manteniendo puntos fijos de expendio en las inmediaciones de la institución educativa Pablo Neruda.

De acuerdo con las autoridades, la estructura criminal hacía parte de la red conocida como Los Triana, y su actividad generaba ingresos ilícitos cercanos a los $10 millones diarios.

En el operativo, desarrollado de forma coordinada entre la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía de Medellín, se logró la captura en flagrancia de cuatro personas que, según los registros oficiales, ya contaban con anotaciones judiciales previas por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

Casas como puntos fijos y turnos organizados

La modalidad de operación de la estructura fue uno de los aspectos que más preocupó a las autoridades. Los implicados organizaban su jornada de venta de droga en la zona por medio de turnos definidos, garantizando así el suministro constante de sustancias ilícitas, especialmente en horarios de alta circulación estudiantil cerca del colegio Pablo Neruda.

El brigadier general William Castaño Ramos, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, precisó que esta organización criminal “mantenía una operación estructurada, con puntos de expendio fijos y roles asignados para cubrir distintos horarios del día”.

Durante los dos procedimientos de allanamiento realizados, los uniformados incautaron 4.200 gramos de base de coca junto a equipos y elementos destinados a la dosificación y pesaje de los estupefacientes. La investigación también permitió establecer que los cuatro capturados utilizaban varias viviendas del barrio para almacenar y preparar las dosis antes de distribuirlas a través de los puntos fijos.

Impacto directo en la comunidad escolar

Las autoridades subrayaron el impacto que este esquema tenía sobre la seguridad y la convivencia en la comunidad educativa y los residentes del sector. El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa, detalló que “la utilización de entornos escolares para el expendio de drogas representa una amenaza que se combate como prioridad desde la administración local”.

La presencia de puntos fijos de venta cerca del colegio Pablo Neruda ponía en riesgo la integridad de jóvenes y menores de edad que transitaban diariamente por la zona, afirmó Villa.

La Policía Nacional remarcó que la operación hace parte de una estrategia más amplia para proteger los espacios educativos de la influencia de grupos de delincuencia organizada (GDO) como Los Triana. A través de acciones articuladas, la fuerza pública y la administración municipal buscan prevenir que organizaciones criminales utilicen viviendas cercanas a colegios como centros de distribución de drogas.

Los sujetos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación para avanzar con el proceso investigativo y determinar su responsabilidad dentro de la estructura criminal.

El comandante Castaño Ramos confirmó que los capturados ya presentaban antecedentes judiciales por hechos similares, lo que evidencia la reincidencia en el esquema de microtráfico en Medellín.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de continuar con operativos en zonas identificadas como vulnerables, con el objetivo de “blindar los entornos escolares y residenciales ante las amenazas del narcotráfico”.

El desmantelamiento de esta plaza de vicio se da dentro de un plan integral para combatir el microtráfico y reducir el impacto de organizaciones criminales en barrios populares de Medellín. El secretario de Seguridad, Manuel Villa, anunció que la vigilancia en las inmediaciones de escuelas y colegios será reforzada a partir de este caso.