Sigue la pelea entre Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella: el exgobernador de Antioquia afirmó que el abogado no aceptó tener un debate

La discusión entre ambos aspirantes surgió tras la propuesta de Fajardo de hacer un debate público con De la Espriella, pero el empresario le sugirió entrar a su campaña para vencer a Iván Cepeda

El exgobernador de Antioquia puso
El exgobernador de Antioquia puso en duda la voluntad del abogado para sostener un debate público - crédito @sergiofajardovalderrama y @delaespriella_style/ Instagram

A falta de un mes para que se realicen las elecciones de Congreso y las consultas interpartidistas, se intensifican los enfrentamientos entre los candidatos presienciales Sergio Fajardo y Abelardo de la Espriella.

Aunque ambos, por el momento, no contemplan participar en estos comicios electorales sino directamente en la primera vuelta que se llevará a cabo el 31 de mayo de 2026, la posibilidad de que se haga un debate publico entre ambos aspirantes parece una opción lejana.

Después de que el exgobernador de Antioquia lanzara un reto al abogado y empresario para efectuar el enfrentamiento de ideas, De la Espriella enfatizó en que el verdadero rival a vencer era el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, por lo que desestimó la petición de Fajardo, e incluso lo invitó a que se adhiriera a su campaña para, según él, derrotar al candidato del progresismo colombiano.

Ante ello, el exalcalde de Medellín cuestionó la disposición de Abelardo de la Espriella para participar en este escenario, luego de recibir la invitación del periodista colombiano Federico Gómez Lara para desarrollar el debate en cuestión.

“Federico, gracias por abrir la posibilidad de este espacio. Estoy listo, pero el señor De la Espriella parece que no”, escribió Fajardo en su cuenta de X.

Además, el político de tendencia de centro aseguró que el empresario colombiano se había mostrado con “superioridad y condescendencia”, sugiriendo que con esa actitud “esconde sus limitaciones”. A su vez, puso en duda la voluntad de su contrincante de sostener un debate público.

Habla con superioridad y condescendencia, pero creo que esconde sus limitaciones. Me elogia... para eludirme”, añadió.

Fajardo concluyó su mensaje con una pregunta dirigida a los electores, aunque reiteró que su invitación al espacio televisivo se mantiene intacto. “¿Qué tendrá que esconder? No lo sé. Espero que pronto podamos debatir frente a los colombianos y colombianas”, puntualizó.

