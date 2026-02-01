José Félix Lafaurie desmintió su renuncia al Centro Democrático y “menos María Fernanda Cabal”

José Félix Lafaurie afirmó que sus críticas fueron contra el proceso de elección del candidato presidencial del Centro Democrático - crédito Colprensa

José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) rechazó categóricamente haber presentado su renuncia al Centro Democrático.

Negó también que María Fernanda Cabal, su esposa y exprecandidata, haya abandonado la militancia, desmintiendo así los rumores que surgieron tras la filtración de una carta dirigida a la directiva del partido.

“No he renunciado al partido y menos aún María Fernanda. Hoy seguimos siendo miembros activos y yo, parte de su Dirección Nacional, mientras no renuncie o sea retirado de ella por las instancias que correspondan”, afirmó en su columna de opinión para Contexto Ganadero.

Lafaurie resaltó que sus cuestionamientos se enfocan en el proceso de elección de la candidatura presidencial, pero no en el resultado final, que terminó con la elección de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático.

“Mis reparos son ‘al proceso’, que no al resultado, aunque este último pueda verse afectado por un proceso cuestionable. Vale decir, entonces, como lo afirmé en la carta de marras, que no desconocemos la condición de Paloma Valencia como candidata del Centro Democrático. Es, simplemente, un hecho cumplido y apoyaremos su aspiración mientras seamos miembros del partido”, expresó en su escrito.

El dirigente explicó que su incomodidad fue transmitida en la carta, pero no debe interpretarse como una salida formal.

“Manifestamos nuestra incomodidad –‘No queremos continuar… Sentimos que no tenemos espacio’–, pero una cosa es manifestar inconformidad en una organización que se precia de democrática, y otra muy diferente interpretar tal manifestación como una renuncia”, señaló.

Sostuvo que lo que planteó fue una propuesta de escisión con el fin de que María Fernanda Cabal pudiera explorar otros espacios políticos, precisando que esto no implicaba dejar formalmente el partido.

Sobre los estatutos internos y el procedimiento de renuncia, Lafaurie precisó en su columna de opinión publicada en Contexto Ganadero: “Los estatutos contemplan que el militante puede renunciar manifestando por escrito la voluntad expresa de hacerlo, la cual no necesita aceptación y opera con la sola presentación”.

José Félix Lafaurie señaló su inconformidad con la divulgación y el manejo de su misiva.

“Al margen de que mi carta haya sido filtrada con oportunidad conveniente y ocultos intereses, no puedo entender que se responda con un escueto comunicado, en la línea de seguir eludiendo las respuestas, y que, además, haya sido entendida como una carta de renuncia, pues nada en ella indicaba que así fuera”, indicó.

Al abordar las críticas por hablar en nombre de su esposa y firmar la carta por ambos, explicó: “Es algo que decidimos en esa suerte de propósito familiar que fue la campaña, al que se sumaron muchos entusiasmos que agradezco. Ya hablará ella cuando bajen las aguas. Además, lo hago basado en el derecho que me asiste como miembro del partido y de su Dirección Nacional”.

Lafaurie advirtió sobre tensiones internas y agendas personales dentro del Centro Democrático.

“En medio de tanta gente valiosa con la que he compartido, hay titiriteros visibles que mueven hilos invisibles en el partido para mover sus propias agendas y sacar a codazos a quienes les estorban”, dijo en Contexto Ganadero.

Denunció también el rol de actores externos, al afirmar que un columnista digital, luego de criticar al partido y sus tres precandidatas a comienzos de diciembre, el 15 del mismo mes “editorializó con tono triunfal: ‘Sin Cabal, Uribe gana’”.

Indicó que sigue esperando respuesta de las instancias competentes a las inquietudes planteadas y precisó que su convicción en la causa partidista permanece firme, pese a las controversias recientes.

En un comunicado, el partido Centro Democrático había lamentado la renuncia de José Félix Lafaurie, agradeciendo su servicio en el partido.

“Lamentamos la renuncia del Dr. Lafaurie y le agradecemos por los años de servicio en nuestro Partido. Hacemos un @llamado a los colombianos a mantenernos unidos y firmes para salvar a Colombia”, aseveró la colectividad.