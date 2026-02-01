Colombia

José Félix Lafaurie desmintió su renuncia al Centro Democrático y “menos María Fernanda Cabal”

José Félix Lafaurie desmintió los rumores que surgieron tras la filtración de una carta dirigida a la directiva del partido

Guardar
José Félix Lafaurie afirmó que
José Félix Lafaurie afirmó que sus críticas fueron contra el proceso de elección del candidato presidencial del Centro Democrático - crédito Colprensa

José Félix Lafaurie, presidente de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán) rechazó categóricamente haber presentado su renuncia al Centro Democrático.

Negó también que María Fernanda Cabal, su esposa y exprecandidata, haya abandonado la militancia, desmintiendo así los rumores que surgieron tras la filtración de una carta dirigida a la directiva del partido.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

“No he renunciado al partido y menos aún María Fernanda. Hoy seguimos siendo miembros activos y yo, parte de su Dirección Nacional, mientras no renuncie o sea retirado de ella por las instancias que correspondan”, afirmó en su columna de opinión para Contexto Ganadero.

Carta enviada por José Félix
Carta enviada por José Félix Lafaurie a las directivas del Centro Democrático, donde expresó su inconformidad con el proceso de elección del candidato presidencial - crédito X

Lafaurie resaltó que sus cuestionamientos se enfocan en el proceso de elección de la candidatura presidencial, pero no en el resultado final, que terminó con la elección de Paloma Valencia como candidata presidencial del Centro Democrático.

“Mis reparos son ‘al proceso’, que no al resultado, aunque este último pueda verse afectado por un proceso cuestionable. Vale decir, entonces, como lo afirmé en la carta de marras, que no desconocemos la condición de Paloma Valencia como candidata del Centro Democrático. Es, simplemente, un hecho cumplido y apoyaremos su aspiración mientras seamos miembros del partido”, expresó en su escrito.

El dirigente explicó que su incomodidad fue transmitida en la carta, pero no debe interpretarse como una salida formal.

“Manifestamos nuestra incomodidad –‘No queremos continuar… Sentimos que no tenemos espacio’–, pero una cosa es manifestar inconformidad en una organización que se precia de democrática, y otra muy diferente interpretar tal manifestación como una renuncia”, señaló.

Sostuvo que lo que planteó fue una propuesta de escisión con el fin de que María Fernanda Cabal pudiera explorar otros espacios políticos, precisando que esto no implicaba dejar formalmente el partido.

José Félix Lafaurie aseguró que
José Félix Lafaurie aseguró que lo que planteó fue una propuesta de escisión con el fin de que María Fernanda Cabal pudiera explorar otros espacios políticos - crédito María Fernanda Cabal/Facebook

Sobre los estatutos internos y el procedimiento de renuncia, Lafaurie precisó en su columna de opinión publicada en Contexto Ganadero: “Los estatutos contemplan que el militante puede renunciar manifestando por escrito la voluntad expresa de hacerlo, la cual no necesita aceptación y opera con la sola presentación”.

José Félix Lafaurie señaló su inconformidad con la divulgación y el manejo de su misiva.

“Al margen de que mi carta haya sido filtrada con oportunidad conveniente y ocultos intereses, no puedo entender que se responda con un escueto comunicado, en la línea de seguir eludiendo las respuestas, y que, además, haya sido entendida como una carta de renuncia, pues nada en ella indicaba que así fuera”, indicó.

Al abordar las críticas por hablar en nombre de su esposa y firmar la carta por ambos, explicó: “Es algo que decidimos en esa suerte de propósito familiar que fue la campaña, al que se sumaron muchos entusiasmos que agradezco. Ya hablará ella cuando bajen las aguas. Además, lo hago basado en el derecho que me asiste como miembro del partido y de su Dirección Nacional”.

José Félix Lafaurie señaló su
José Félix Lafaurie señaló su inconformidad con la divulgación y el manejo de su misiva a las directivas del Centro Democrático - crédito Colprensa

Lafaurie advirtió sobre tensiones internas y agendas personales dentro del Centro Democrático.

“En medio de tanta gente valiosa con la que he compartido, hay titiriteros visibles que mueven hilos invisibles en el partido para mover sus propias agendas y sacar a codazos a quienes les estorban”, dijo en Contexto Ganadero.

Denunció también el rol de actores externos, al afirmar que un columnista digital, luego de criticar al partido y sus tres precandidatas a comienzos de diciembre, el 15 del mismo mes “editorializó con tono triunfal: ‘Sin Cabal, Uribe gana’”.

Indicó que sigue esperando respuesta de las instancias competentes a las inquietudes planteadas y precisó que su convicción en la causa partidista permanece firme, pese a las controversias recientes.

En un comunicado, el partido Centro Democrático había lamentado la renuncia de José Félix Lafaurie, agradeciendo su servicio en el partido.

El partido Centro Democrático había
El partido Centro Democrático había lamentado la renuncia de José Félix Lafaurie, agradeciendo su servicio en el partido - crédito Centro Democrático

“Lamentamos la renuncia del Dr. Lafaurie y le agradecemos por los años de servicio en nuestro Partido. Hacemos un @llamado a los colombianos a mantenernos unidos y firmes para salvar a Colombia”, aseveró la colectividad.

Temas Relacionados

José Félix LafaurieCentro DemocráticoMaría Fernanda CabalCandidatura presidencial ColombiaRenuncia al Centro DemocráticoRenuncia José Félix LafaurieRenuncia María Fernanda CabalColombia-Noticias

Más Noticias

El valor de cada voto en Colombia: Esta es el dinero que recibirán los candidatos

La decisión sobre la suma a entregar a los candidatos por cada sufragio recibido abre el debate en la opinión pública acerca de la transparencia y el uso de recursos públicos

El valor de cada voto

Enrique Gómez afirmó que Nicolás Maduro es amigo de Gustavo Petro tras caída del dictador: “Las tiranías socialistas se pueden derrotar”

El director del partido Salvación Nacional aseguró en X que la detención de Maduro habría generado una serie de transformaciones políticas y sociales en Venezuela

Enrique Gómez afirmó que Nicolás

Ela Taubert contó la historia detrás de su colaboración con Joe Jonas en los Latin Grammy de 2024: “Eso fue muy loco”

La joven cantante colombiana sorprendió al público al cumplir su sueño de infancia al interpretar junto a Joe Jonas el tema “¿Cómo pasó?” en uno de los momentos más memorables de la velada musical

Ela Taubert contó la historia

Jeisson Rosas López, el llamado “mentalista” de Zulma Guzmán, aclaró su vínculo con la acusada y las frambuesas con talio

El coach de vida habló en exclusiva sobre cómo conoció a Zulma Guzmán Castro y respondió sin rodeos a los rumores que lo relacionan con la controversial entrega de frutas contaminadas con talio

Jeisson Rosas López, el llamado

Roy Barreras respondió a Eduardo Montealegre sobre supuesto “juego sucio” contra Iván Cepeda: “Busca dividirnos”

El exministro de Justicia lanzó duras acusaciones contra el candidato presidencial e integrante de la consulta Frente por la Vida, misma coalición a la que pertenece Iván Cepeda

Roy Barreras respondió a Eduardo
MÁS NOTICIAS

VIOLENCIA

La compañía colombiana que desarrolla

La compañía colombiana que desarrolla una estación remota para defensa antidrones: sería clave en lucha contra grupos armados ilegales

Cayó alias Motor, cabecilla de las disidencias de las Farc en Nariño: tenía granadas listas para adaptarlas a drones explosivos

Esquemas de la UNP son amenazados por las disidencias de “Iván Mordisco” en Nariño: ofrecen recompensa por los escoltas

Alerta máxima en Colombia por posibles afectaciones de grupos armados en época de elecciones

Informe de inteligencia confirma que las disidencias de ‘Mordisco’ buscan tomar control de “Casa Charlie” en El Plateado

ENTRETENIMIENTO

Ela Taubert contó la historia

Ela Taubert contó la historia detrás de su colaboración con Joe Jonas en los Latin Grammy de 2024: “Eso fue muy loco”

Las probabilidades y los porcentajes de los colombianos para ganar en los Grammy 2026: Karol G puntea en su categoría

Juanda Caribe falló en una misión secreta dentro de ‘La casa de los famosos 3′ y ahora su permanencia está en peligro

Kris R y Karina García estuvieron en Bogotá: visitaron un colegio y fueron recibidos con una gran ovación

Karol G estaría a punto de anunciar su gira con Tropicoqueta: bailarín dio pistas en redes sociales

Deportes

El jugador colombiano al que

El jugador colombiano al que Messi le regaló su camiseta: “La voy a meter en una caja fuerte”

Messi en Colombia: el “10″ fue sensación en Medellín con Inter Miami

En imágenes: Así fue el regreso de Messi al Atanasio Girardot para la disputa entre Inter Miami y Atlético Nacional

Juan Manuel Rengifo, de emocionarse en el saludo con Messi a marcar un golazo en el amistoso ante Inter Miami

Atlético Nacional vs. Inter Miami: el gol de Juan José Rengifo no fue suficiente para ganarle al equipo de Lionel Messi