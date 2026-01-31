Karol G estaría a punto de anunciar su gira con Tropicoqueta: bailarín dio pistas en redes sociales

Tras el lanzamiento de Tropicoqueta y una serie de presentaciones emblemáticas, Karol G mantiene en vilo a sus seguidores, que esperan la confirmación de fechas para un nuevo tour mundial - crédito Amanda Perobelli/Reuters

Tras un año marcado por logros internacionales, presentaciones en escenarios destacados y múltiples reconocimientos, Karol G se consolida como una de las artistas femeninas más influyentes de la música latina actual.

El lanzamiento de su álbum Tropicoqueta en junio de 2026 la posicionó nuevamente en la cima: el disco se mantiene como el trabajo más escuchado de una mujer latina en Spotify y su impacto continúa creciendo entre los seguidores de la artista paisa.

El entusiasmo del público por la nueva etapa de Karol G se refleja en la expectativa que ha generado el anuncio de su próxima gira, un tour que acompañará la promoción de Tropicoqueta. A pesar de que no se han dado a conocer fechas ni ciudades concretas, la artista ha manifestado en varias ocasiones su deseo de interpretar en vivo el repertorio de su más reciente producción, reiterando su compromiso de compartir esta experiencia directamente con sus fans.

En redes sociales, las señales sobre el inminente anuncio del tour se han multiplicado. Una de las pistas más comentadas provino de Tristen Erickson, bailarín que acompañó a Karol G en la gira Mañana será bonito.

Erickson ha publicado recientemente fragmentos de espectáculos junto a la cantante, lo que ha alimentado las especulaciones sobre una nueva gira. En uno de sus videos más recientes, compartió imágenes del memorable concierto que ofrecieron en el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, donde la artista interpretó Gatúbela. El clip, acompañado por el mensaje “Qué más, mami?”, provocó una ola de reacciones en la comunidad digital.

Los comentarios de los seguidores no tardaron en llegar: “Qué ganas de veros en el próximo tour”, “Quiero pensar que es una indirecta de lo que se viene”, “Que ganas de ver este team en el Tropitour”, y “Se me hace que llega el TropiTour”, son algunas de las respuestas que circularon en redes, reflejando la expectativa y el deseo del público por ver a Karol G en una nueva serie de conciertos.

La artista también ha dejado entrever sus planes en apariciones recientes. En su participación en el concierto de Bad Bunny en Medellín, Karol G interpretó junto al puertorriqueño algunos de sus éxitos y, al finalizar su presentación, dedicó un mensaje especial a los asistentes: “Espero volverlos a ver pronto, muy pronto”, frase que fue interpretada como una señal más de que el anuncio oficial de su gira podría estar próximo.

Mientras tanto, la comunidad de seguidores permanece atenta a cualquier novedad y continúa celebrando el alcance global de Tropicoqueta, un álbum que sigue acumulando reproducciones y consolidando a Karol G como una de las voces más relevantes de la música latina contemporánea.

Karol G será presentadora en los Grammy 2026

Karol sumará un nuevo hito en su carrera al desempeñar un papel protagónico en la edición número 68 de los Premios Grammy, que se celebrará el 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

La artista colombiana no solo compite por el galardón a Mejor Álbum de Pop Latino con Tropicoqueta, sino que también fue anunciada como una de las presentadoras oficiales de la ceremonia. Aunque no se ha detallado cuál de las categorías presentará, se espera que su intervención esté relacionada con uno de los premios dirigidos a la música latina.

La organización de los Grammy confirmó que Karol G compartirá escenario con figuras internacionales como Carole King, Harry Styles, Queen Latifah, Charli XCX y Doechii, bajo la conducción principal del comediante Trevor Noah. La gala contará con actuaciones en vivo de artistas como Lady Gaga, quien interpretará temas de Mayhem, su más reciente álbum, además de Pharrell Williams, Post Malone y Sabrina Carpenter, entre otros.

Durante la noche también se realizarán tributos especiales a figuras del soul, el R&B y el rock, en presentaciones a cargo de Lauryn Hill y un supergrupo integrado por miembros de Guns N’ Roses, Red Hot Chili Peppers y Post Malone, quienes homenajearán a Ozzy Osbourne.