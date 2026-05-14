Cayó mujer que le pedía dinero a un uniformado de la Policía a cambio de no publicar sus videos íntimos

La Policía Nacional trabaja por evitar nuevos casos de extorsión - crédito Colprensa

Una mujer fue capturada en el municipio de Venecia (Antioquia), al ser señalada de extorsionar a su expareja, un integrante de la Policía Nacional, al que le exigía entregarle una suma de $500.000 para no difundir videos de carácter íntimo que tenía en su poder desde que sostenían una relación sentimental.

De acuerdo con el reporte oficial, el procedimiento fue realizado por el grupo Gaula de la Policía Nacional, que intervino de manera oportuna luego de que la víctima, que venía siendo objeto de presiones y exigencias económicas, denunciara el caso ante las autoridades.

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Según el informe de la Policía, la intervención se llevó a cabo cuando la mujer se disponía a recibir el dinero solicitado como parte de la extorsión, después de que el uniformado le pusiera una cita como parte del plan pactado con el grupo de inteligencia.

Ante lo sucedido, el coronel Luis Fernando Muñoz, comandante de la Policía Antioquia, explicó que la acción operativa permitió la captura en flagrancia y la puesta a disposición de la autoridad competente por el presunto delito de extorsión.

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“Los hechos se registraron cuando la presunta responsable, expareja sentimental de la víctima, se disponía a recibir la suma de $500.000, exigida a cambio de no divulgar videos de carácter íntimo. La acción operativa permitió la intervención oportuna y la materialización de la captura en flagrancia de esta persona”, puntualizó en su reporte.

La mujer le exigía dinero a su ex para no compartir sus videos íntimos - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Proceso judicial en contra de la responsable de la extorsión

Tras su detención, la mujer fue presentada ante la autoridad judicial, que determinará su situación legal en los próximos días, en los que se llevarán a cabo las audiencias de imputación de cargos y presentación del material probatorio.

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Debido a este nuevo caso de extorsión, la Policía Nacional recordó a las personas que sean víctimas de este delito que pueden comunicarse con la línea 165, habilitada para recibir denuncias sobre extorsión y brindar orientación a las víctimas, con el fin de evitar que cedan ante las presiones de los delincuentes y terminen entregando todo su dinero.

Después de que se materializara la detención de la señalada, la institución reiteró que continuará con las acciones operativas para prevenir y sancionar conductas extorsivas, especialmente aquellas que involucran amenazas relacionadas con la difusión de material privado o íntimo.

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Este no es el primer caso que se ha presentado en 2026, lo que tiene en alerta a las autoridades - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Este no es el único caso ocurrido en el país, debido a que en los primeros meses de 2026 la Policía Metropolitana de Barranquilla capturó en flagrancia a Marelbis Lozano, identificada como alias Chucha Grande. La mujer fue acusada de extorsionar a por lo menos 10 hombres mediante la obtención y posterior amenaza de divulgar fotos y videos íntimos.

Las autoridades informaron que Lozano contactaba a sus víctimas por redes sociales y aplicaciones de citas, donde establecía conversaciones con propuestas amorosas o sexuales. Tras ganar su confianza y obtener material comprometedor, exigía sumas de dinero para no hacer públicas las imágenes y enviarlas a las parejas de sus víctimas.

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Vecinos indicaron a las autoridades que la detenida utilizaba varias identidades falsas en redes sociales, por lo que la Fiscalía General de la Nación asumió el caso y presentó cargos de extorsión.

Otra mujer fue capturada por dedicarse a esta modalidad para obtener dinero por parte de sus víctimas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El fenómeno denominado comúnmente como sextorsión continúa en aumento, según la Policía, que recordó que la modalidad se basa en amenazar con divulgar material íntimo para obligar a pagar fuertes sumas de dinero.

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Las autoridades reiteraron la disponibilidad de la línea gratuita del Gaula habilitada para recibir las denuncias ciudadanas relacionadas con este delito, y recomendaron a la ciudadanía no compartir material íntimo con desconocidos, así como tener precaución con los videos en pareja, reforzando la protección de información personal ante el aumento de delitos digitales.