Representantes de Roger Martínez se pronunciaron por su ausencia en la prelista de Néstor Lorenzo: “Una canallada”

Roger Martínez, jugador del Al-Taawon FC de la primera división de Arabia Saudita, cuestionó su ausencia de la lista de preconvocados por Néstor Lorenzo para el Mundial 2026 - crédito @rogermartinez94/Instagram

El delantero Roger Martínez cargó este jueves 14 de mayo contra el técnico de la selección colombiana, Néstor Lorenzo, luego de quedar fuera de la prelista de 55 jugadores para el Mundial de 2026, al publicar un mensaje en el que cuestionó la decisión del entrenador de no llamarlo y defendió su rendimiento goleador en el fútbol saudí vistiendo los colores del Al-Taawon FC.

Horas después, la firma Proezas Sports & Business emitió un comunicado en el que reiteró su inconformidad con la decisión del cuerpo técnico de la Tricolor que derivó en la ausencia de su representado, y atacó severamente a Lorenzo.

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Inicialmente, el texto destacó que “más allá de los méritos deportivos, de la cantidad de minutos jugados—algo que algunos técnicos dicen valorar—y de la cantidad de goles que Roger ha convertido en los últimos meses (23 goles en 30 partidos, siendo el segundo jugador colombiano con mejor promedio de gol en el mundo, a solo tres goles de un tal Cristiano Ronaldo)”, la decisión de dejarlo fuera no se justifica solo por razones futbolísticas.

La agencia señaló que, aunque algunos técnicos pueden objetar la liga en la que juega actualmente el delantero, “en un fútbol y un mundo globalizados donde participan grandes jugadores de Europa y del mundo, muchos de los cuales jugarán el próximo Mundial”, estas razones no resultan convincentes.

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El propio Roger Martínez compartió el comunicado difundido por la agencia que lo representa - crédito @rogermartinez94/Instagram

Además, el comunicado recordó que “Roger sufrió una grave lesión en la altura de Bolivia que pudo haberle costado su carrera. Nunca se quejó; al contrario. Participó del proceso cuando se lo necesitó y pudo aportar lo suyo. Sin embargo, después de aquella lesión nunca volvió a tener otra oportunidad para ganarse en la cancha—y no en la ‘rosca’—su lugar”.

En el documento se recalcó que Martínez “siempre fue bloqueado en cada citación, pero jamás salió públicamente a decir nada”. El comunicado también afirmó: “Roger quedó afuera de la lista preliminar de 55 jugadores. Lo consideramos mucho más que una injusticia: una canallada del entrenador Lorenzo. Una muestra de ingratitud y deslealtad”.

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El texto concluyó que a pesar de la molestia en el entorno del ex Racing de Avellaneda por la decisión del cuerpo técnico " tocará—como sabemos que Roger hará—apoyar a su selección y a sus compañeros desde el lugar que le toque”.

El propio jugador compartió dicha comunicación en sus historias de Instagram acompañado de las palabras “Pa que entiendan un poco pero vamos es pa’lante”.

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Los números de Roger Martínez en la selección Colombia

El cartagenero hizo su debut bajo las órdenes de José Pekerman el 29 de mayo de 2016 en un partido amistoso ante Haití, como preparación para la Copa América Centenario. Ese día entró por Carlos Bacca en el segundo tiempo y convirtió gol. En el certamen jugó tres partidos (uno de ellos como titular ante Chile en la semifinal), sin anotar goles.

Posteriormente, durante las eliminatorias rumbo al Mundial de Rusia 2018, Roger Martínez jugó en tres encuentros ante Venezuela, Brasil y Uruguay, todos ellos entrando desde el banco de suplentes. A partir de entonces perdió su lugar en las convocatorias y se perdió el Mundial.

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El momento más destacado de Roger Martínez con Colombia fue su gol ante Argentina por la Copa América de 2019 - crédito Rodolfo Buhrer/REUTERS

Volvió a ser convocado por Carlos Queiroz en 2019, para la preparación rumbo a la Copa América de ese año en Brasil. Martínez jugó los amistosos ante Panamá y Perú, convirtiendo un gol a los segundos. Algo fundamental en su regreso a la Tricolor fue que el portugués lo ubicó como extremo y no por el centro, hecho que le permitió ser una de las figuras en el debut ante Argentina, donde convirtió el 2-0 definitivo. Volvió a jugar ante Qatar, fue suplente ante Paraguay, y jugó 81 minutos en los cuartos de final ante Chile antes de ser sustituido en un partido donde la Roja avanzó a la siguiente fase en la tanda de penaltis.

Roger fue llamado para los amistosos del segundo semestre de 2019, pero no fue tenido en cuenta durante la primera rueda de las Eliminatorias ni en la Copa América de 2021 celebrada nuevamente en Brasil. Volvió a ser llamado en 2021 por Reinaldo Rueda, y volvió a convertir gol ante Bolivia, en La Paz, siendo una vez más recurrente en los llamados del seleccionador nacional. Sin embargo, no gozó de muchas oportunidades en lo sucesivo, siendo uno de los señalados por la racha de seis partidos sin conseguir goles. Luego de la derrota como visitante ante Brasil por 1-0, Martínez dejó de ser llamado a la selección.

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Durante el ciclo de Lorenzo, fue tenido en cuenta para dos amistosos ante la sub-23 de Venezuela y ante México, convirtiendo un gol al Tri. Luego de esto volvió a perder su lugar en las convocatorias, hasta el 10 de octubre de 2024, cuando jugó 23 minutos en El Alto ante Bolivia, hasta que sufrió un esguince de tobillo izquierdo de grado 2, producto de una dura falta de Héctor Cuéllar. Es su último partido con la Tricolor hasta la fecha.

Martínez jugó apenas 23 minutos antes de ser lesionado por Héctor Cuellar en El Alto, durante las eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Es su último partido con Colombia hasta la fecha - crédito Juan Karita/AP

En total, Martínez jugó 28 partidos (17 oficiales), convirtió 4 goles (2 oficiales), y repartió dos asistencias (una en partidos oficiales).

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