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A días de las elecciones, la ONU prende alertas sobre el clima político en Colombia y pide frenar la polarización

En medio del inicio de la contienda electoral, la organización pidió garantizar un ambiente de respeto y rechazó cualquier forma de violencia o estigmatización en la discusión política

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La ONU advierte sobre la importancia de un debate democrático respetuoso en Colombia de cara a las próximas elecciones - crédito Carlo Allegri/REUTERS
La ONU advierte sobre la importancia de un debate democrático respetuoso en Colombia de cara a las próximas elecciones - crédito Carlo Allegri/REUTERS

A días de que Colombia entre de lleno a una nueva contienda electoral, desde distintos sectores comenzaron a elevarse llamados para cuidar el tono del debate público. En medio de una conversación política cada vez más intensa, la comunidad internacional puso sobre la mesa una advertencia que va más allá de las urnas, la democracia también se protege en la forma en que una sociedad discute sus diferencias.

Ese fue el mensaje que dejó Miroslav Jenča, que insistió en que el país enfrenta una etapa determinante para fortalecer la paz y preservar la confianza en sus instituciones. Desde su intervención, el representante internacional señaló que la calidad del proceso democrático no depende únicamente de la organización electoral, sino del ambiente social y político que lo rodea.

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Miroslav Jenča, representante especial del secretario general de la ONU y jefe de la Misión de Verificación en Colombia, durante su intervención ante el Consejo de Seguridad en Nueva York. - crédito ONU
Miroslav Jenča señala que el fortalecimiento de la democracia colombiana depende de la calidad social y política del proceso electoral - crédito ONU

En un escenario marcado por la polarización y las tensiones propias de la agenda pública, la Organización de las Naciones Unidas decidió respaldar de manera directa una iniciativa nacional enfocada en proteger el desarrollo de unas elecciones libres, seguras y alejadas de cualquier forma de violencia o estigmatización. La posición fue expresada como parte del compromiso promovido por la Defensoría del Pueblo, una apuesta que busca blindar el ejercicio democrático frente a discursos agresivos, ataques personales y narrativas que puedan profundizar la división social.

Durante su pronunciamiento, Jenča recordó una reflexión planteada por António Guterres, que insistió en la necesidad de proteger los valores democráticos en momentos de alta sensibilidad política. “Cuando la democracia es inclusiva y respeta los derechos humanos, se convierte en una fuerza poderosa para la dignidad, la estabilidad y la paz”.

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A partir de esa idea, el diplomático reiteró que Colombia necesita preservar espacios donde la discusión pública pueda desarrollarse desde el respeto, incluso en medio de profundas diferencias ideológicas. Según explicó, una democracia sólida no solo requiere instituciones funcionando, sino ciudadanos, líderes y movimientos capaces de debatir sin recurrir al odio.

El jefe de la misión internacional insta a partidos, líderes y ciudadanos a promover un lenguaje constructivo y rechazar la violencia en la campaña electoral - crédito Catalina Olaya/Campaña De la Espriella/Colprensa/VisualesIA
El jefe de la misión internacional insta a partidos, líderes y ciudadanos a promover un lenguaje constructivo y rechazar la violencia en la campaña electoral - crédito Catalina Olaya/Campaña De la Espriella/Colprensa/VisualesIA

Por eso, el jefe de la misión internacional hizo un llamado directo a partidos, campañas, líderes sociales, sectores institucionales y ciudadanos para que el lenguaje utilizado durante este periodo político contribuya a construir confianza y no a profundizar fracturas. “Hacemos un llamado a todos los actores a promover un lenguaje constructivo y respetuoso, fortalecer la escucha y rechazar toda forma de estigmatización, odio y violencia, incluida la violencia contra las mujeres”, señaló Jenča.

El mensaje adquirió especial relevancia en un país donde la violencia política ha dejado profundas heridas históricas. En ese contexto, la forma en que se desarrolla el debate electoral puede convertirse en un factor decisivo para fortalecer la convivencia o, por el contrario, alimentar escenarios de confrontación. Jenča advirtió que garantizar elecciones transparentes también implica ofrecer condiciones reales de participación para todos los sectores de la sociedad. Eso incluye el derecho de las mujeres a intervenir en política sin intimidaciones, ataques o agresiones basadas en género, un fenómeno que sigue siendo motivo de preocupación dentro de distintos procesos democráticos en la región.

Además, insistió en que cada colombiano debe contar con las condiciones necesarias para acudir a las urnas de manera libre, con acceso a información suficiente y bajo garantías de seguridad. Para la misión internacional, el voto no puede entenderse únicamente como un acto individual, sino como una expresión colectiva de confianza en la institucionalidad.

Expertos en neuromarketing afirman que las posiciones superiores y centrales del tarjetón otorgan ventaja competitiva natural a los candidatos - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa
La ONU subraya que cada colombiano debe votar con garantías de seguridad y acceso a información suficiente para fortalecer la confianza institucional - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

A medida que el calendario político avanza, la ONU mantiene la atención sobre el comportamiento del debate nacional y sobre las condiciones en las que se desarrollará la participación ciudadana.

Desde la visión del organismo, construir paz no es un proceso que se limite a los acuerdos o a los escenarios institucionales. También ocurre en los discursos, en la manera en que se escucha al otro y en la posibilidad de competir políticamente sin convertir la diferencia en enemistad. “La paz también se construye en las palabras, en el respeto y en cada voto”, concluyó el jefe de la Misión.

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