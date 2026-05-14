Arma tu lista de 26 convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026

Armá tu lista de 26 convocados a la selección argentina para el Mundial 2026 - crédito FCF

A tono con la prelista de 55 jugadores que Néstor Lorenzo presentó ante los medios de comunicación de cara al Mundial 2026, Infobae lanzó un simulador interactivo que le permite a los hinchas ponerse en el lugar del seleccionador nacional y armar su propia nómina de 26 futbolistas.

El simulador ya está disponible en https://www.infobae.com/mundial-2026/convocatorias/. La plataforma permite elegir, de manera sencilla y dinámica, a los futbolistas preferidos de los lectores entre los preseleccionados para el torneo, que dará inicio el próximo 11 de junio.

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El simulador organiza el proceso en cuatro etapas diferenciadas, facilitando que los usuarios recorran cada posición del campo de manera ordenada, dependiendo de las posiciones (arqueros, defensas, volantes y delanteros). Este sistema segmentado ayuda a visualizar los cupos disponibles por posición y a distribuir las preferencias en función de las necesidades tácticas.

Debe seleccionar los 26 jugadores que, considera, deben estar en la lista final de Néstor Lorenzo - crédito Infobae

Desde Camilo Vargas y David Ospina hasta Luis Díaz, pasando por James Rodríguez y Jhon Arias, todos los preseleccionados por Lorenzo están disponibles para que cada usuario construya su equipo soñado antes de que se haga pública la lista definitiva, cuyo plazo definitivo de acuerdo con lo estipulado por la FIFA es el 1 de junio de 2026.

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Paso a paso

Al ingresar al simulador, una pantalla de bienvenida explica las reglas básicas: el usuario debe seleccionar exactamente 26 jugadores de entre los 55 que integran la prelista oficial. La dinámica replica el proceso real que enfrenta el cuerpo técnico de la selección Colombia cada vez que debe entregar su nómina a la FIFA.

El simulador divide la selección en cuatro bloques según la posición de cada futbolista. Esto obliga al usuario a pensar en el equilibrio del plantel, ya sea que se incline por elegir los jugadores adecuados para un esquema y un estilo de juego como el que Lorenzo acostumbra a utilizar, o que prefiera un esquema de juego totalmente diferente.

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Los jugadores de la prelista aparecen divididos de acuerdo con sus posiciones de juego - crédito Infobae

En ese sentido, mientras los arqueros no representan una dificultad excesiva tomando en cuenta que por reglamentación FIFA solo tres pueden ir en la lista de convocados, el resto de posiciones representan el mayor reto para los fanáticos. Por ejemplo, se debe decidir si apostar por laterales con más proyección por la banda o los que brinden más seguridad en la marca, priorizar más opciones entre los volantes creativos o hacerlo con los mediocentros, contar con más o menos extremos, y elegir delanteros de área o segundos delanteros, dependiendo de la cantidad de atacantes a utilizar.

Dentro de cada bloque, el simulador muestra la foto, el nombre y el club de cada futbolista que aparece en la preselección de Lorenzo. Para sumar a un jugador a la lista personal, basta con hacer clic en el botón “+” que aparece junto a su nombre. El simulador lleva la cuenta en tiempo real, a través de un recuadro en la parte derecha de la pantalla, con el fin de que el lector pueda ver cuantos jugadores le faltan para completar los cupos de 26 convocados.

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Mientras se van seleccionado los jugadores, un contador a la izquierda muestra cuántos jugadores lleva seleccionados y cuantos faltan para completar la lista - crédito Infobae

Esta dinámica permitirá a los hinchas dilucidar y retroalimentar el debate alrededor de quiénes deberían ser los 26 elegidos por Lorenzo. A día de hoy persiste el debate sobre la viabilidad del llamado para David Ospina, con un balance irregular durante el año con Atlético Nacional, sea el tercer arquero, por no hablar de las dudas que dejaron Camilo Vargas y Álvaro Montero en los pasados amistosos ante Croacia y Francia.

La pareja de centrales también es motivo de discusión en redes sociales, pues mientras Dávinson Sánchez parece un fijo, su acompañante podría salir entre los más habituales Jhon Lucumí, Yerry Mina, Juan David Cabal y Carlos Cuesta, o hasta una de las sorpresas de la preselección, Jhojan Romaña de buen presente en San Lorenzo.

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En cuanto a los volantes, todo parece girar alrededor de James Rodríguez y si debe ser titular o no. En consecuencia, los preferidos para rodear al ‘10′ del Minnesota United o para dejarlo en una posición de variante desde el banco van a cambiar.

Por último, en los delanteros la pregunta fundamental estará en quién debe ser el ‘9′ titular. ¿Luis Javier Suárez con su rendimiento destacado en el Sporting de Lisboa tanto en liga como en la Champions League? ¿Juan Camilo “Cucho” Hernández de buen presente en el Betis? ¿Jhon Córdoba o Rafael Santos Borré, que gozan de la confianza de Lorenzo? ¿Jhon Jader Durán que logró entrar a la convocatoria pese a su falta de regularidad en clubes?

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Una vez escoge la opción "Guardar", el simulador le pedirá registrarse en Infobae.com, para poder compartir su elección en redes sociales - crédito Infobae

Al completar las cuatro posiciones y llegar a los 26 seleccionados, el simulador habilita el botón “Guardar” para compartir la lista en redes sociales. De esa forma, cada hincha puede mostrar su convocatoria ideal y comparar criterios con otros usuarios antes de que Lorenzo revele la nómina definitiva.