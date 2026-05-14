Barra del América increpó y golpeó a jugadores en la sede del club tras la eliminación ante Santa Fe

El club vallecaucano fue eliminado de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

En la noche del 12 de mayo, Independiente Santa Fe derrotó 4-0 a América de Cali en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay y fue eliminado de la competencia local.

“No fuimos nosotros, la verdad es que no se compitió como se debía de competir este partido de vuelta. Nos da muy duro, y la verdad es que el equipo no estuvo muy fino. Hay que recomponer el camino, hay que dedicarle toda la fuerza que tenemos a esos dos partidos”, declaró el entrenador David González tras la derrota.

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América completa más de cinco años sin ganar títulos y el regreso a Cali de la plantilla no fue el mejor, puesto que recibieron insultos de los hinchas que estaban en el aeropuerto de Palmira. La situación empeoró en la tarde del 14 de mayo, cuando la sesión de entrenamiento fue interrumpida por los integrantes de la barra organizada del club para increpar a los deportistas.

Futbolistas de América fueron agredidos por sus hinchas

No es la primera vez que los jugadores del club caleño son increpados por hinchas - crédito América de Cali

En redes sociales periodistas que cubren al América revelaron detalles de lo registrado en la sede de Cascajal; entre ellos se destacó la versión entregada por los comunicadores Jhon Páramo y Jaime Dinas, que hablaron de agresiones contra los deportistas.

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De acuerdo con los periodistas, integrantes del Barón Rojo Sur ingresaron a la sede del club para confrontar al plantel profesional y reclamarles por el fracaso registrado en el torneo local y los malos resultados que han tenido en la Copa Sudamericana.

Durante la discusión, los deportistas se habrían comprometido a trabajar para ganar los dos partidos restantes en el torneo internacional y clasificar a la siguiente fase del torneo de Conmebol. A pesar de ello, algunos hinchas se enfrentaron con los extremos Dylan Borrero y Jhon Murillo, que fueron presentados como refuerzos en las últimas temporadas, pero no han tenido el mejor rendimiento en el terreno de juego.

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Barra organizada del América confrontó a sus jugadores - crédito Red Social X

Jhon Páramo indicó que durante el cruce de palabras los hinchas le retiraron los elementos del club a Murillo y Borrero, que fueron víctimas de agresiones que fueron interrumpidas tras la intervención de sus colegas.

Precisamente, sobre este hecho hay imágenes que han sido expuestas por terceros en redes sociales, en estas se observa al arquero Jean Fernándes evitando que un grupo de personas golpee a Dylan Borrero.

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Los comunicadores afirmaron que el problema terminó con la intervención de Marcela Gómez y Tulio Gómez, presidenta y el máximo accionista del club.

“El grupo se comprometió a buscar la victoria ante Tigre, pelear por terminar primeros en Copa Sudamericana y demostrar mayor sentido de pertenencia por la institución de cara al segundo semestre. La hinchada, por su parte, dejó claro que exige compromiso, respeto y entrega por esta camiseta”, puntualizó Paramo.

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El periodista rechazó lo registrado en la sede de Cascajal - crédito @JaimeDinas/X

Por su parte, Dinas, uno de los periodistas que lleva más años cubriendo a América de Cali, afirmó que los directivos del club habrían aprobado el cruce entre hinchas y jugadores, lo que describió como un hecho lamentable.

“Inaceptable e injustificable, los actos bochornosos acontecidos en Cascajal, en donde los barristas ingresaron e increparon al plantel, terminando con agresión a Dylan Borrero y a Jhon Murillo”.

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A pesar de la eliminación en el torneo local, el equipo dirigido por David González seguirá entrenando para afrontar los juegos del 19 y 28 de mayo por Copa Sudamericana, en los que enfrentará a Tigre de Argentina y Macará de Ecuador.

Cabe recordar que el equipo colombiano es segundo del grupo A del torneo internacional con siete unidades, y debe derrotar a sus dos rivales para quedarse con el primer lugar del cuadrangular y de esa forma jugar los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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