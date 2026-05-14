Deportes

Barra del América increpó y golpeó a jugadores en la sede del club tras la eliminación ante Santa Fe

Luego de la derrota 4-0 en Bogotá, los futbolistas del club vallecaucano volvieron a entrenamientos para planificar los dos partidos restantes de la Copa Sudamericana

Guardar
Google icon
-crédito Cristian Bayona/Colprensa
El club vallecaucano fue eliminado de la Liga BetPlay - crédito Colprensa

En la noche del 12 de mayo, Independiente Santa Fe derrotó 4-0 a América de Cali en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga BetPlay y fue eliminado de la competencia local.

“No fuimos nosotros, la verdad es que no se compitió como se debía de competir este partido de vuelta. Nos da muy duro, y la verdad es que el equipo no estuvo muy fino. Hay que recomponer el camino, hay que dedicarle toda la fuerza que tenemos a esos dos partidos”, declaró el entrenador David González tras la derrota.

PUBLICIDAD

América completa más de cinco años sin ganar títulos y el regreso a Cali de la plantilla no fue el mejor, puesto que recibieron insultos de los hinchas que estaban en el aeropuerto de Palmira. La situación empeoró en la tarde del 14 de mayo, cuando la sesión de entrenamiento fue interrumpida por los integrantes de la barra organizada del club para increpar a los deportistas.

Futbolistas de América fueron agredidos por sus hinchas

América de Cali - Hinchas
No es la primera vez que los jugadores del club caleño son increpados por hinchas - crédito América de Cali

En redes sociales periodistas que cubren al América revelaron detalles de lo registrado en la sede de Cascajal; entre ellos se destacó la versión entregada por los comunicadores Jhon Páramo y Jaime Dinas, que hablaron de agresiones contra los deportistas.

PUBLICIDAD

De acuerdo con los periodistas, integrantes del Barón Rojo Sur ingresaron a la sede del club para confrontar al plantel profesional y reclamarles por el fracaso registrado en el torneo local y los malos resultados que han tenido en la Copa Sudamericana.

Durante la discusión, los deportistas se habrían comprometido a trabajar para ganar los dos partidos restantes en el torneo internacional y clasificar a la siguiente fase del torneo de Conmebol. A pesar de ello, algunos hinchas se enfrentaron con los extremos Dylan Borrero y Jhon Murillo, que fueron presentados como refuerzos en las últimas temporadas, pero no han tenido el mejor rendimiento en el terreno de juego.

América de Cali - Hinchas
Barra organizada del América confrontó a sus jugadores - crédito Red Social X

Jhon Páramo indicó que durante el cruce de palabras los hinchas le retiraron los elementos del club a Murillo y Borrero, que fueron víctimas de agresiones que fueron interrumpidas tras la intervención de sus colegas.

Precisamente, sobre este hecho hay imágenes que han sido expuestas por terceros en redes sociales, en estas se observa al arquero Jean Fernándes evitando que un grupo de personas golpee a Dylan Borrero.

Los comunicadores afirmaron que el problema terminó con la intervención de Marcela Gómez y Tulio Gómez, presidenta y el máximo accionista del club.

“El grupo se comprometió a buscar la victoria ante Tigre, pelear por terminar primeros en Copa Sudamericana y demostrar mayor sentido de pertenencia por la institución de cara al segundo semestre. La hinchada, por su parte, dejó claro que exige compromiso, respeto y entrega por esta camiseta”, puntualizó Paramo.

Jaime Dinas en X
El periodista rechazó lo registrado en la sede de Cascajal - crédito @JaimeDinas/X

Por su parte, Dinas, uno de los periodistas que lleva más años cubriendo a América de Cali, afirmó que los directivos del club habrían aprobado el cruce entre hinchas y jugadores, lo que describió como un hecho lamentable.

“Inaceptable e injustificable, los actos bochornosos acontecidos en Cascajal, en donde los barristas ingresaron e increparon al plantel, terminando con agresión a Dylan Borrero y a Jhon Murillo”.

A pesar de la eliminación en el torneo local, el equipo dirigido por David González seguirá entrenando para afrontar los juegos del 19 y 28 de mayo por Copa Sudamericana, en los que enfrentará a Tigre de Argentina y Macará de Ecuador.

Cabe recordar que el equipo colombiano es segundo del grupo A del torneo internacional con siete unidades, y debe derrotar a sus dos rivales para quedarse con el primer lugar del cuadrangular y de esa forma jugar los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Temas Relacionados

América de CaliBarra bravaCascajalAgresionesFútbol colombianoColombia-Deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Egan Bernal tiene una gran oportunidad en la etapa 7 del Giro de Italia 2026: hora y dónde ver

El ciclista colombiano del Netcompany INEOS salvó el día en la etapa seis y llega a la jornada siete dentro del top 10 en la clasificación general

Egan Bernal tiene una gran oportunidad en la etapa 7 del Giro de Italia 2026: hora y dónde ver

Técnico de Once Caldas calificó de “cancheros” a los jugadores de Junior: “10 minutos se demoró un penal”

Hernán Darío Herrera habló sobre la última jugada del partido en el estadio Romelio Martínez, en la que Mauro Silveira atajó el cobro de Dayro Moreno

Técnico de Once Caldas calificó de “cancheros” a los jugadores de Junior: “10 minutos se demoró un penal”

Estas son las ausencias y sorpresas de la Liga BetPlay en la prelista de la selección Colombia

Néstor Lorenzo anunció el grupo de 55 jugadores que la FIFA exige para la Copa del Mundo, pues de allí saldrán los 26 convocados que jugarán el certamen

Estas son las ausencias y sorpresas de la Liga BetPlay en la prelista de la selección Colombia

Atlético Nacional es el equipo más presente en la carrera de los futbolistas que conforman la prelista de Colombia

19 de los 55 jugadores que pertenecen a la pre-lista que escogió Néstor Lorenzo, técnico de la Tricolor, para el Mundial 2026, pasaron por el equipo antioqueño

Atlético Nacional es el equipo más presente en la carrera de los futbolistas que conforman la prelista de Colombia

Brayan León, jugador colombiano en el club Mamelodi Sundowns, explicó las diferencias entre el fútbol de Colombia y el sudafricano

El delantero con pasado en Independiente Medellín, Junior de Barranquilla y Deportivo Pereira, ha jugado 23 partidos, anotado 15 goles y dado dos asistencias en Sudáfrica

Brayan León, jugador colombiano en el club Mamelodi Sundowns, explicó las diferencias entre el fútbol de Colombia y el sudafricano
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

ENTRETENIMIENTO

Las críticas contra la serie ‘The Boys’ se dispararon tras comentarios sobre Colombia, drogas y turismo sexual

Las críticas contra la serie ‘The Boys’ se dispararon tras comentarios sobre Colombia, drogas y turismo sexual

Dany Hoyos habló de los peores entrevistas que hizo siendo ‘Suso’: exfutbolista y celebridad internacional fueron mencionados

Maluma reveló que su hija lo hizo cambiar de imagen para su nueva era musical: “Ella es la que manda”

Alexa Torrex regresó temporalmente a ‘La casa de los famosos’: así fue la romántica cena y el beso con Tebi Bernal

Alexa Torrex reaccionó en redes sociales luego de que Tebi Bernal asegurará que no tendría una relación fuera de ‘La casa de los famosos’: “Lo mío fue de verdad”

Deportes

Egan Bernal tiene una gran oportunidad en la etapa 7 del Giro de Italia 2026: hora y dónde ver

Egan Bernal tiene una gran oportunidad en la etapa 7 del Giro de Italia 2026: hora y dónde ver

Técnico de Once Caldas calificó de “cancheros” a los jugadores de Junior: “10 minutos se demoró un penal”

Estas son las ausencias y sorpresas de la Liga BetPlay en la prelista de la selección Colombia

Atlético Nacional es el equipo más presente en la carrera de los futbolistas que conforman la prelista de Colombia

Brayan León, jugador colombiano en el club Mamelodi Sundowns, explicó las diferencias entre el fútbol de Colombia y el sudafricano