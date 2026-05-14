Angélica Lozano arremetió contra la excandidata presidencial Vicky Dávila, a la que acusó de ser “abelardista en principios, medios y fines”

Angélica Lozano en el pasado acusó a Vicky Dávila de difundir rumores que afectaron su buen nombre y su carrera política - crédito @SenadoGovCo - @VickyDavilaH/X

La senadora Angélica Lozano arremetió el jueves 14 de mayo contra la periodista y excandidata presidencial Victoria Eugenia Dávila, más conocida como Vicky Dávila, al calificarla de “abelardista en ‘principios, medios y fines’” por lo que sería su apoyo velado a la aspiración del abogado Abelardo de la Espriella; pese a que en el pasado había expresado sus reparos por los antecedentes del aspirante de ultraderecha.

Lozano, pareja de la candidata presidencial Claudia López, señaló a Dávila de compartir la ética política de De la Espriella. “Vicky siendo Vicky. Abelardista en principios, medios, fines. Los veo compatibles éticamente”, afirmó la congresista de oposición al Gobierno de Gustavo Petro, en respuesta a lo que sería la postura de la periodista por las alianzas de Valencia de cara a la primera vuelta, con los partidos tradicionales.

PUBLICIDAD

Con este mensaje, la senadora Angélica Lozano arremetió contra la periodista y exaspirante presidencial Vicky Dávila - crédito @AngelicaLozanoC/X

La política replicó este mensaje al citar una publicación en la que, con un proverbio español sobre la traición, se puso en evidencia lo que sería la fractura interna de los participantes de La Gran Consulta por Colombia de la centro-derecha, a solos dos meses de que se efectuó este mecanismo: en el que la victoria fue de Valencia, que sacó más de 3.250.000 votos; a diferencia de Dávila, que fue quinta en esta contienda.

En ese sentido, Lozano intentó poner de manifiesto la incoherencia de la periodista, que el 8 de marzo no dudó en señalar, incluso, que Valencia “ganaría en primera vuelta”, pero en la actualidad rechaza la manera en que se ha desarrollado su campaña, tras el aterrizaje de partidos tradicionales como el Liberal, el Conservador y la U, cuyas directivas anunciaron su apoyo a la política del Centro Democrático.

PUBLICIDAD

En palabras de Lozano, la periodista “se muestra compatible éticamente” con la campaña de De la Espriella, que ha estado en el ojo del huracán por sus prácticas misóginas durante algunas entrevistas recientes; sin que Dávila, al menos en sus redes sociales, haya expresado su rechazo frente a estas conductas, que obligaron al candidato a expresar excusas públicas a las periodistas afectadas.

¿Qué dijo Vicky Dávila que causó la polémica en las redes sociales?

El viraje en la postura de Dávila habría quedado expuesto en sus declaraciones del miércoles 13 de mayo, en la que criticó de forma abierta la decisión de Valencia de buscar acuerdos con sectores diversos de la política colombiana para fortalecer su candidatura. “A mí si no me vengan con ese cuentico de que hay que unirse con el perro, con el gato, con el diablo, con los enemigos, con los bandidos, con el que sea“, expresó Dávila.

PUBLICIDAD

Según la periodista, “no todo vale” con tal de ganar las elecciones y evitar que el oficialista Iván Cepeda sea el presidente. “A otro perro con ese hueso”, afirmó la periodista en el clip en el que expresó sus ideas, al reivindicar la coherencia de su propia campaña y rechazar, de tajo, la idea de que el fin justifica los medios. “Yo soy coherente. Yo no me uní con nada de la porquería”, remarcó la excandidata presidencial.

Iván Cepeda es señalado por Dávila como el principal adversario de la derecha para las elecciones presidenciales en Colombia - crédito @vickydavilah/X

Y agregó cuál fue su compromiso tras la derrota sufrida en marzo. “Perdí. Bueno, eso fue lo que dije en la campaña. Pierdo. ¿Y qué? No pasa nada. Pero no puede ser que hay que juntarse con toda la podredumbre de la política solo para que no gane Cepeda. No, aquí hay un compromiso con los colombianos por parte de la oposición y es cambiar la forma de hacer política, limpiar la política, hacerla de manera decente.

PUBLICIDAD

La exaspirante presidencial, que retornó a la revista Semana a mediados de abril, había expresado su respaldo a la unidad de la derecha tras la consulta interna. “Hoy los colombianos han decidido que sea Paloma quien lleve esas banderas y por eso lo único que deseo es que le vaya bien”, dijo en ese entonces la comunicadora vallecaucana, que parece haber cambiado de opinión frente a este asunto.