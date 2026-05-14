James Rodríguez sí fracasó con Minnesota United: fue una de las peores presentaciones en su carrera

James Rodríguez habría terminado su paso por Minnesota United de manera discreta y en deuda con la afición local - crédito Minnesota United

La historia de James Rodríguez con el Minnesota United terminó siendo la misma que en la mayoría de clubes donde el colombiano jugó en su carrera: con poca continuidad, sin ser titular fijo y una salida que, aunque no es confirmada, es casi un hecho que será por la puerta de atrás.

Sumado a eso, la actuación de James con el cuadro norteamericano fue una de las peores en su trayectoria, debido a las cifras que tuvo en los tres meses que vistió la camiseta de los Loons, cuyo objetivo principal era aumentar su nivel para la Copa Mundial de la FIFA.

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El volante ahora se unirá a la selección Colombia bajo un manto de dudas sobre su rendimiento y lo que puede aportar al combinado nacional, pero el técnico Néstor Lorenzo mantiene su confianza para que recupere su versión más talentosa en esta etapa de preparación.

El mal paso de James por Minnesota

El mediocampista tuvo la oportunidad de despedirse de los aficionados en el compromiso frente a Colorado Rapids, el miércoles 13 de mayo, al disputar 64 minutos en la derrota por 1-0 en el Allianz Field, cuya calificación de la plataforma de Sofascore fue de 7.4, gracias a sus tres pases clave y efectividad del 93% para enviar el balón a sus compañeros.

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Pese a eso, Minnesota United fue el segundo equipo en el que James tuvo la menor cantidad de partidos en su carrera, debido a factores como los problemas físicos, adaptación al equipo y el técnico Cameron Knowles no lo necesitó para conseguir buenos resultados.

James Rodríguez completó ocho partidos y dos asistencias en tres meses con el Minnesota en la MLS y la US Open Cup - crédito Minnesota United

El colombiano solo disputó ocho partidos entre febrero y mayo de 2026, seis por la MLS y dos por la US Open Cup, tres en condición de titular y logró dos asistencias, todas ellas en el empate 2-2 frente al Austin FC el domingo 10 de mayo, en su penúltimo partido antes de irse a concentración con la Tricolor.

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Como si fuera poco, James quedó a un partido de igualar la pésima actuación con Rayo Vallecano, entre septiembre y diciembre de 2024, pues allí solo tuvo siete compromisos, una asistencia y solo en dos ocasiones fue inicialista, y una de las razones fue que el técnico Iñigo Pérez no lo usó mucho porque no cabía en su esquema táctico.

Rayo Vallecano fue el equipo en el que James tuvo menos partidos en su carrera a nivel de clubes, por eso se fue en enero de 2025 a León - crédito Rayo Vallecano

Ahora no se sabe lo que pasará para el segundo semestre de 2026, pues parece una opción lejana que Minnesota acepte la opción de ampliar el contrato hasta diciembre, como está estipulado, pues Knowles no lo necesitó mucho para su proyecto, así que seguramente el jugador buscaría club después del Mundial 2026.

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“Vamos a ver cómo lo ponemos a punto”

Una de las preguntas a Néstor Lorenzo, en la rueda de prensa del 14 de mayo en Bogotá, fue por la actualidad del capitán de la Tricolor, ya que llegará al equipo con solo 274 minutos sumados en Minnesota United, lo que genera preocupación por la falta de ritmo de competencia.

“A James lo conozco hace unos 18 años, lo conocimos en un amistoso contra México. Son charlas íntimas, pero le dije: ‘Al demorarte tanto en encontrar club, no tienes minutos’, esa conducta la ha tenido y le ha costado encontrar ritmo de juego. Si no juegas, tienes que hacer un complemento físico para tener un rendimiento mejor. Tu rendimiento no va a mejorar a partir de no tener minutos. Necesitas un buen ritmo de juego”, afirmó el argentino.

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Minnesota no le renovaría el contrato a James Rodríguez por la falta de continuidad en la plantilla - crédito Minnesota United

Lorenzo explicó que James ya trabaja para estar en las mejores condiciones en la Tricolor: “Le dimos un plan, tiene un entrenador personal y está trabajando. Anoche se le vio físicamente bien, le falta, seguramente, pero vamos a ver cómo lo ponemos a punto”.

“Va a estar a disposición, como todos en el grupo de 26. Me consta su lucha”, terminó de decir el entrenador de la selección Colombia, que ya lo pone entre los convocados para el Mundial 2026.

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