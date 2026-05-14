Colombia

Así están siendo aprovechadas más de 180 hectáreas que pertenecieron a ‘La Gata’, vínculo entre políticos y paramilitares

La Sociedad de Activos Especiales divulgó lo que está pasando con los predios que pertenecieron a Enilce López

Guardar
Google icon
Enilce López - La Gata
López fue clave para entender los vínculos entre paramilitares y políticos en el Caribe - crédito Colprensa

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) emitió un comunicado en el que reveló cómo, junto a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) realizaron el cierre del plan de trabajo comunitario y la firma de un acuerdo con el que la Asociación de Campesinos Afro de Bolívar y la Asociación de Productores Agropecuarios El Tanque podrán comenzar a desarrollar proyectos agrícolas en predios que eran de Enilce del Rosario López Romero, alias La Gata.

Cabe recordar que “La Gata” fue una empresaria del sector de los juegos de azar en Colombia que figuró luego de que se conocieron sus nexos con estructuras paramilitares y reconocidos políticos del país.

PUBLICIDAD

Cuando tenía un emporio en el mercado de los casinos y las casas de apuestas, fue señalada por las autoridades de mantener vínculos con peligrosos criminales y de utilizar su influencia en la región para intervenir en sectores sociales y políticos.

Fue capturada y procesada por delitos de lavado de activos y homicidio agravado, fue condenada a 37 años de prisión y falleció en enero de 2024 luego de pasar varios años en prisión domiciliaria por las afectaciones de salud que padecía.

PUBLICIDAD

SAE - propiedades de 'La Gata'
Los predios pasaron por procesos legales en los que terceros intentaron quedarse con las tierras - crédito SAE

Así han sido recuperados los predios de ‘La Gata’

En el evento “Cosechando Paz” se revelaron detalles de la forma con la que la SAE y otras entidades han recuperado los predios que pertenecieron a López Romero y ahora están siendo claves para fortalecer los proyectos comunitarios de la región.

“El propósito de la SAE no es únicamente entregar tierras. Queremos garantizar que esos predios se conviertan en proyectos sostenibles para las comunidades campesinas, con capacidades organizativas, acompañamiento técnico y oportunidades reales de transformación social y económica mediante alianzas estratégicas”, declaró el vicepresidente de Activos Muebles e Inmuebles de la SAE, Andrés Salazar.

Una muestra del trabajo es lo registrado en la finca Puerto Rico, en Turbana, Bolívar, en donde tras la extinción de dominio de los bienes del clan familiar de “La Gata”, Asocofrabol recibió acompañamiento técnico, sistemas de abastecimiento de agua, paneles solares, galpones y apoyo para proyectos avícolas y piscícolas en más de 50 hectáreas entregadas.

SAE - propiedades de 'La Gata'
La SAE expuso cómo están siendo aprovechados los predios de 'La Gata' - crédito SAE

Otro proyecto está en la Finca Los Arenales, en Cartagena, en un predio de más de 138 hectáreas en el que Asoprotan fortaleció cultivos comunitarios de arroz y policultivos mediante la entrega de semillas, herramientas, insumos agrícolas, sistemas de energía solar y equipos de almacenamiento.

“Gracias al proceso de acompañamiento, las familias campesinas lograron producir entre 80 y 100 toneladas de arroz y avanzar en esquemas de comercialización directa, generando nuevas oportunidades económicas para las comunidades beneficiarias”.

La entidad destacó que las propiedades mencionadas fueron intervenidas y pasaron por procesos legales en los que terceros intentaron quedarse con las tierras que “La Gata” adquirió a través de un comportamiento ilegal.

“Con este convenio, la SAE y la OIM avanzan en la transformación de bienes vinculados a economías ilegales en proyectos productivos al servicio de las comunidades rurales, promoviendo procesos de organización social, sostenibilidad y construcción de paz en los territorios”.

Así fueron los últimos años de ‘La Gata’

Enilce López - La Gata
La condenada pasó varios años en prisión domiciliaria por su estado de salud - crédito Colprensa

En los últimos años de su vida, “La Gata” enfrentó un deterioro significativo en su salud al padecer varias enfermedades crónicas como hipertensión arterial, diabetes y problemas cardiovasculares, además de trastornos neurológicos que afectaron su movilidad y capacidad cognitiva.

Debido a estas condiciones, su defensa solicitó repetidamente la detención domiciliaria, argumentando que su estado físico no era compatible con la permanencia en centros penitenciarios. Durante este periodo, López permaneció bajo vigilancia médica constante y en condiciones restrictivas en residencias de Barranquilla y Magangué.

Su salud continuó empeorando, con episodios recurrentes de hospitalización y limitaciones severas para desplazarse o comunicarse. Las complicaciones derivadas de sus enfermedades hicieron que falleciera en la madrugada del 14 de enero de 2024.

Temas Relacionados

SAELa GataParamilitaresCaribeColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

La Fiscalía se mantuvo en la decisión de no suspender las órdenes de captura de 29 integrantes del Clan del Golfo

Luz Adriana Camargo se reunió con el consejero Comisionado de Paz, Otty Patiño, para dialogar sobre la situación de los cabecillas, que el Gobierno espera trasladar a Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) para adelantar el proceso de paz

La Fiscalía se mantuvo en la decisión de no suspender las órdenes de captura de 29 integrantes del Clan del Golfo

Accidente de bus escolar en Norte de Santander deja varios menores heridos: uno de los niños se encuentra en estado de gravedad

El incidente ocurrió en la Curva de Los Parra, donde equipos de rescate y personal médico respondieron a la situación

Accidente de bus escolar en Norte de Santander deja varios menores heridos: uno de los niños se encuentra en estado de gravedad

Selección Colombia: la historia de Carlos Cuesta, el defensor que gracias a su abuela jugará el Mundial 2026

Yadira Figueroa, tía de Carlos Cuesta, cuenta cómo la influencia de Leonor Mosquera llevó a que el jugador esté próximo a jugar la Copa del Mundo 2026

Selección Colombia: la historia de Carlos Cuesta, el defensor que gracias a su abuela jugará el Mundial 2026

Angélica Lozano arremetió contra la excandidata presidencial Vicky Dávila, a la que acusó de ser “abelardista en principios, medios y fines”

El pronunciamiento de la senadora, esposa de la aspirante Claudia López, se produjo dos meses después de que la periodista anunciara su respaldo a la candidatura de Paloma Valencia, en un contexto marcado por su distanciamiento y, según Lozano, por un impulso a la aspiración del abogado de ultraderecha

Angélica Lozano arremetió contra la excandidata presidencial Vicky Dávila, a la que acusó de ser “abelardista en principios, medios y fines”

Nuevas sanciones para comerciantes y empresas empiezan a tener luz verde en el Congreso de la República: se tomó decisión

Si la corporación no sanciona antes del 20 de junio de 2026 los cambios al Régimen Sancionatorio Aduanero, Colombia perderá las herramientas legales necesarias para frenar el contrabando

Nuevas sanciones para comerciantes y empresas empiezan a tener luz verde en el Congreso de la República: se tomó decisión
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

Seis integrantes de las disidencias de las Farc fueron abatidos en medio de combates en Belalcázar, Cauca

El Clan del Golfo estaría aumentando sus operaciones ilegales en el Pacífico colombiano tras decisión de la Fiscalía de no suspender las órdenes de captura

Estos fueron los grupos armados que más han crecido en Colombia: pasaron de 13.000 miembros en el 2018 a más de a 27.000 en 2025

Disidencias de ‘Calarcá’ estarían presionando a comunidades para que voten por Iván Cepeda: “Los vamos a apretar cuatro años más”

Hijo de exalcalde asesinado y desaparecido por paramilitares en Sucre le dijo a Westcol que “Álvaro Uribe le mintió de frente”

ENTRETENIMIENTO

Las críticas contra la serie ‘The Boys’ se dispararon tras comentarios sobre Colombia, drogas y turismo sexual

Las críticas contra la serie ‘The Boys’ se dispararon tras comentarios sobre Colombia, drogas y turismo sexual

Dany Hoyos habló de los peores entrevistas que hizo siendo ‘Suso’: exfutbolista y celebridad internacional fueron mencionados

Maluma reveló que su hija lo hizo cambiar de imagen para su nueva era musical: “Ella es la que manda”

Alexa Torrex regresó temporalmente a ‘La casa de los famosos’: así fue la romántica cena y el beso con Tebi Bernal

Alexa Torrex reaccionó en redes sociales luego de que Tebi Bernal asegurará que no tendría una relación fuera de ‘La casa de los famosos’: “Lo mío fue de verdad”

Deportes

Selección Colombia: la historia de Carlos Cuesta, el defensor que gracias a su abuela jugará el Mundial 2026

Selección Colombia: la historia de Carlos Cuesta, el defensor que gracias a su abuela jugará el Mundial 2026

Representantes de Roger Martínez se pronunciaron por su ausencia en la prelista de Néstor Lorenzo: “Una canallada”

James Rodríguez sí fracasó con Minnesota United: fue una de las peores presentaciones en su carrera

Arma tu lista de 26 convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026

Barra del América increpó y golpeó a jugadores en la sede del club tras la eliminación ante Santa Fe