Las críticas contra la serie ‘The Boys’ se dispararon tras comentarios sobre Colombia, drogas y turismo sexual

La serie es popular por mostrar cómo sería un universo políticamente incorrecto de superhéroes - crédito Prime Video

La serie The Boys, producida por Prime Video, es tendencia en redes sociales tras el estreno de cada capítulo de su quinta y última temporada, en la que Billy Butcher, personaje interpretado por Karl Urban, sigue con su objetivo de neutralizar a Homelander (Antony Starr).

La popularidad de esta serie se debe a que expone un universo cinematográfico en el que el principal superhéroe de la tierra se convirtió en villano al considerarse mejor que la raza humana.

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A pesar del éxito de sus temporadas anteriores, el sexto y séptimo episodio de la quinta parte han recibido críticas por diferentes factores, siendo los comentarios negativos sobre Colombia uno de los motivos principales.

Es la segunda ocasión en la que la serie hace comentarios sobre drogas mencionando a Colombia - crédito Red Social X

Aunque el país sudamericano lleva décadas intentando alejarse de los estereotipos que lo asocian con las drogas, en una de las escenas del sexto episodio un superhéroe que tiene el poder de ser veloz afirma que había corrido desde Estados Unidos hasta Bogotá, capital de Colombia, para traerle la mejor cocaína a Soldierboy, uno de los personajes principales.

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En los siguientes diálogos se vuelven a mencionar comentarios en los que se afirma que la mejor droga del mundo es la de Colombia, sin que se mencione ningún tipo de aspecto positivo sobre el país en otros aspectos.

En el séptimo episodio este tipo de comentarios volvieron a ser realizados por el personaje que interpreta el actor Jensen Ackles, que al despedirse del villano de la historia asegura que se radicará en Colombia.

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“Iré a Bogotá, me drogaré y cogeré por todas las naciones bananeras”, es parte del diálogo de Ackles que ha generado indignación en redes sociales.

“Quiero saber cuál es el problema que tiene el guionista de The Boys con Colombia”, “Dos menciones de Colombia y ambas son para hablar de drogas y prostitución, se quedaron en los estereotipos” o “Estos personajes representan a los típicos extranjeros llenos de estereotipos que visitan el país”, son algunas de las publicaciones que se han convertido en tendencia tras el estreno del séptimo capítulo de la serie.

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En dos capítulos han mencionado a Colombia para hablar de drogas y prostitución - crédito Prime Video

Los comentarios negativos se enfocan en los casos en los que producciones internacionales mencionan las drogas y el turismo sexual como aspectos positivos del país sudamericano.

La tendencia reciente ha hecho que se recuerden producciones como Medellín, que está en el catálogo de la misma plataforma de streaming y que se trata de un grupo de amigos franceses que llegan a Colombia para rescatar a un familiar que está en problemas con la mafia por haber imitado a Pablo Escobar.

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“Para salvar a su hermano pequeño de las manos de los peligrosos narcos del cartel de Medellín, Reda tiene un plan tan sencillo como totalmente descabellado: reunir un equipo y asaltar Colombia. Pero esta aventura se va a descontrolar por completo cuando decide secuestrar al hijo del líder del cártel para canjearlo por la vida de su hermano”, es la sinopsis de la película estrenada en 2023.

Usuarios han rechazado que se mencione a Colombia para aumentar los esterotipos sobre el país - crédito Red Social X

Debido a las críticas contra la producción, el secretario de Cultura de ese momento en Medellín, Álvaro Narváez Díaz, pidió que las personas entendieran que se trataba de una ficción, pero esto no evitó que políticos locales y figuras públicas rechazaran que la capital antioqueña fuera utilizada para grabar series y películas en las que se hace apología al narcotráfico y a los grupos delincuenciales.

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“Hay cine argumental, cine de crónica, cine documental y en este caso cine de ficción que recoge historias que en algún momento pudieron haber sucedido, pero que esta comedia tenga como escenario Medellín, no significa que sea una realidad palpable”, declaró Narváez en ese momento.