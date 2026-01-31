Colombia

Biógrafo de Camilo Torres reveló los secretos relacionados con los restos del religioso

Walter Broderick recordó la promesa que le realizó un presidente al grupo armado sobre los restos del sacerdote

El biógrafo del sacerdote afirmó que solo había dos personas que sabían la ubicación de los restos de Camilo Torres - crédito Colombia Informa

Desde que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), anunció, mediante un comunicado publicado en redes sociales, sobre el presunto hallazgo de los restos del sacerdote Camilo Torres Restrepo, una de las figuras más emblemáticas del grupo guerrillero, se han generado varias reacciones al respecto.

Una de ellas fue la del periodista Walter Broderick, autor de la biografía del religioso, que en diálogo con Julio Sánchez Cristo entregó su postura sobre el anuncio del ELN.

“Me parece muy difícil de creer, como que lo encontraron, como si tropezaron con el cuerpo. No han dado detalles sobre eso”, declaró inicialmente Broderick, que aseguró que solo había dos personas que sabían sobre el paradero del cuerpo de Torres.

En 2026 se cumplirán 60 años de la muerte del sacerdote del ELN - crédito Colprensa

El periodista afirmó que, además del general Valencia Tovar, del Ejército, solo el hermano de Camilo Torres sabía la ubicación del sitio en el que fue sepultado el religioso.

“Había otra persona, Fernando Torres, el hermano de Camilo; él sabía que Fernando no estaba de acuerdo con las ideas de su hermano y trabajaba en Estados Unidos. Rechazaba las ideas socialistas de su hermano; entonces Valencia Tovar habló con él para preguntarle qué hacer con el cuerpo”.

Sobre las hipótesis al respecto, el biógrafo del guerrillero afirmó que tendría que ser un lugar en Santander. “Valencia Tovar murió hace unos años y Fernando Torres también murió; las dos personas que sabían murieron. Lo que se entiende es que, como Valencia Tovar se encargó, estaba sepultado en un mausoleo de los militares en Bucaramanga”

El ELN afirmó que fue encontrado el cuerpo del religioso - crédito Redes Sociales

Al hablar de la muerte del sacerdote del ELN, recordó que la decisión de no informar en dónde sería sepultado se tomó con el objetivo de que la gente no visitara la tumba.

“Fue una debacle para el ELN; no solamente murió Camilo, también como ocho guerrilleros; ellos eran muy poquitos en esa época. Camilo estaba tratando de quitarle un fusil a un militar caído, pero no estaba muerto; en esas se dejó como blanco de otro militar que lo mató. Eso es lo que se sabe. Lo que pasó con los cuerpos, supongo que fueron entregados a sus familias, y con el cuerpo de Camilo no querían que se conociera por ser un sitio de peregrinación y de manifestaciones, de adoración a una figura. El gobierno de Guillermo Valencia no quería que se conociera el lugar

Debido a que se autodefinió como amigo de Camilo Torres, Broderick mencionó lo que haría si tuviera la posibilidad de hablar en estos momentos con el guerrillero dado de baja el 15 de febrero de 1966.

Lo invitaría a tomarse un ron, pero eso sería hace unos años. No sé, yo diría que no se equivocó, pero se equivocó catastróficamente en un momento. La solución armada no era una solución, el momento no era propicio y perdió la vida inutilmente”

Comunicado del ELN en el que la guerrilla asegura haber localizado e identificado los restos de Camilo Torres Restrepo, hallazgo que aún no ha sido confirmado por las autoridades colombianas - crédito red social X

Por último, Walter Broderick recordó que la última vez que se habló sobre los restos de Camilo Torres fue durante el mandato de Juan Manuel Santos, que, según el periodista, le prometió al ELN entregarles el cuerpo del sacerdote.

“No sé cuál será el motivo, habría que esperar qué es lo que dicen. No lo encontraron por casualidad; eso lo estaban buscando y tenían pistas para saber dónde buscar. El presidente Juan Manuel Santos prometió encontrar el cuerpo de Camilo y entregarlo; era parte de una especie de coqueteo en un esfuerzo por hacer un arreglo con el ELN, pero de eso no salió nada. Lo que se sobreentendió es que los militares sabían; eso debe estar registrado en algún archivo del ejército en Bucaramanga. De eso estoy prácticamente seguro”.

