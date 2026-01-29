Colombia

Suspenden vuelos nocturnos en el aeropuerto Palonegro de Bucaramanga por fallas en la iluminación de la pista

La Aeronáutica Civil activó protocolos de seguridad y trabaja en la reparación del sistema afectado, mientras varias aerolíneas cancelaron y ajustaron itinerarios. Los pasajeros deben consultar el estado de sus vuelos y mantenerse atentos a los canales oficiales

Equipos técnicos adelantan trabajos para
Equipos técnicos adelantan trabajos para restablecer las condiciones de seguridad mientras se registran cancelaciones y reprogramaciones de vuelos. - crédito Aeropuerto Palonegro de Santander

Las operaciones aéreas nocturnas en el Aeropuerto Internacional Palonegro de Bucaramanga fueron suspendidas de manera temporal debido a fallas en el sistema de iluminación de la pista, una situación que ha generado cancelaciones, reprogramaciones y afectaciones para cientos de pasajeros. La medida fue confirmada por la Aeronáutica Civil en la noche de este miércoles, 28 de enero de 2026, como una acción preventiva para garantizar la seguridad operacional.

De acuerdo con la información oficial, la suspensión obedece a problemas técnicos en la iluminación de la pista, específicamente en las luces de borde, las cuales son indispensables para garantizar aterrizajes y despegues seguros durante la noche. Tras detectar la falla, la Aeronáutica Civil ordenó la suspensión inmediata de las operaciones nocturnas en la terminal aérea.

“La Aeronáutica Civil se permite informar que, debido a fallas en la iluminación de la pista del Aeropuerto Internacional Palonegro de la ciudad de Bucaramanga, se encuentran suspendidas las operaciones nocturnas”, indicó la entidad en un comunicado emitido alrededor de las 8:00 p. m.

Medida busca salvaguardar la seguridad operacional

La autoridad aeronáutica fue enfática en señalar que la decisión se tomó con el objetivo de salvaguardar la seguridad de las aeronaves, las tripulaciones y los pasajeros. Según explicó la Aerocivil, una vez se detectó la situación, se activaron de inmediato los protocolos establecidos para este tipo de contingencias técnicas.

“De manera inmediata, equipos técnicos activaron los protocolos pertinentes y trabajan de forma permanente para restablecer las operaciones lo más pronto posible”, señaló la entidad, al tiempo que reiteró que no se reanudarán los vuelos nocturnos hasta que se garanticen las condiciones técnicas necesarias.

La contingencia técnica obligó a
La contingencia técnica obligó a activar protocolos de seguridad y a ajustar la operación aérea en la terminal de Bucaramanga. - crédito Aeronáutica Civil

Vuelos cancelados y reprogramados por la contingencia

La suspensión de las operaciones nocturnas ya ha generado múltiples afectaciones en la programación aérea. En la página oficial de Aeropuertos de Oriente S.A.S., concesionario del aeropuerto, se reportan varios vuelos cancelados, principalmente de las aerolíneas Avianca y Latam.

Entre las rutas afectadas se encuentran los vuelos AV9820 con destino a Cartagena, así como AV4800, AV4882 y LA4178 con destino a Bogotá, los cuales fueron cancelados. Además, también se suspendieron vuelos que debían aterrizar en Bucaramanga, como un avión de Avianca que cubría la ruta Cartagena–Palonegro.

Otros itinerarios, como los vuelos VE9071 hacia Cúcuta y AV9480 hacia Bogotá, aparecen como estimados, mientras que el vuelo AV9466 a Bogotá figura como programado. No obstante, la Aerocivil aclaró que todas las operaciones nocturnas permanecen suspendidas, por lo que los estados pueden variar.

Aerocivil pide a pasajeros consultar con aerolíneas

Ante este panorama, la Aeronáutica Civil recomendó a los usuarios mantener comunicación constante con sus aerolíneas para conocer posibles cambios, cancelaciones o reprogramaciones en los itinerarios.

“Agradecemos mantener comunicación con las aerolíneas para conocer los nuevos itinerarios y mantenerse informado por los canales oficiales”, precisó la entidad, que también pidió a la ciudadanía estar atenta a sus redes sociales y comunicados institucionales.

Hasta el momento, no se ha informado una hora exacta para la reanudación de los vuelos nocturnos en el aeropuerto Palonegro.

Pasajeros fueron afectados por cambios
Pasajeros fueron afectados por cambios en los itinerarios mientras avanzan las labores para corregir la falla detectada. - crédito Aeropuerto Palonegro de Santander

Cómo consultar el estado de los vuelos en el aeropuerto Palonegro

Los pasajeros pueden verificar en tiempo real el estado de sus vuelos siguiendo estos pasos:

  1. Ingresar al portal web de Aeropuertos de Oriente S.A.S.
  2. En la barra superior, seleccionar la opción ‘Estado de vuelos’.
  3. Elegir ‘Salidas’ o ‘Llegadas’, según corresponda.
  4. Consultar la información detallada sobre hora, aerolínea, destino y estado actual del vuelo.

Importancia del aeropuerto Palonegro para Santander

El Aeropuerto Internacional Palonegro es uno de los principales puntos de conexión aérea del departamento de Santander. Desde esta terminal se operan vuelos nacionales hacia ciudades como Bogotá, Medellín y Cali, así como rutas internacionales, principalmente hacia Panamá.

Por esta razón, la suspensión de las operaciones nocturnas puede generar ajustes significativos en los itinerarios y afectar a numerosos pasajeros, especialmente aquellos con vuelos programados en horas de la noche.

Las autoridades recomiendan consultar el
Las autoridades recomiendan consultar el estado de los vuelos y seguir la información oficial ante posibles modificaciones. - crédito Colprensa

La Aerocivil aseguró que mantiene comunicación constante con las aerolíneas para coordinar los cambios necesarios y minimizar el impacto sobre los viajeros, mientras los equipos técnicos avanzan en la evaluación y reparación del sistema de iluminación de la pista.

Finalmente, la autoridad aeronáutica reiteró que cualquier novedad sobre la reanudación de las operaciones será informada oportunamente, una vez se restablezcan las condiciones de seguridad exigidas para la operación aérea.

