Satena confirmó que mantendrá operando la ruta Cúcuta-Ocaña, pese al accidente aéreo en Catatumbo

Satena confirmó que no suspenderá operaciones en la ruta Cúcuta-Ocaña, escenario del accidente aéreo ocurrido el miércoles 28 de enero, donde un avión operado por Searca se precipitó en una zona de difícil acceso en el Catatumbo, Norte de Santander.

El siniestro, que cobró la vida de 13 pasajeros y dos tripulantes, generó conmoción en la región y motivó la intervención de autoridades nacionales y directivos de la aerolínea estatal.

La decisión se anunció tras una rueda de prensa encabezada por el mayor general Óscar Zuluaga Castaño, presidente de Satena, junto con Jorge Campillo, presidente de Searca, y funcionarios locales, que abordaron los hechos, el contexto de la operación y los protocolos aplicados antes y después del accidente.

Satena reiteró su compromiso con la conectividad regional y el acompañamiento a las familias de las víctimas.

El accidente y el operativo de búsqueda

El 28 de enero, la aeronave Beechcraft 1900, matrícula HK-4709, desapareció de los radares mientras cubría el trayecto entre Cúcuta y Ocaña. El último contacto registrado tuvo lugar entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén. Horas más tarde, campesinos de la zona localizaron los restos entre la vegetación, confirmando la tragedia.

Según el comunicado oficial de Satena, la aeronave operaba bajo la modalidad de fletamento por parte de Searca, que dispone de la tripulación, el mantenimiento y los seguros, siguiendo todos los estándares regulatorios. Las condiciones meteorológicas y la comunicación con el control aéreo se mantuvieron dentro de la normalidad hasta la pérdida de contacto.

Las autoridades verificaron que todos los ocupantes murieron en el sitio, lo que llevó a la activación de protocolos de atención a víctimas y comunicación con sus familiares. El secretario de Gobierno y alcalde encargado de Ocaña, Hugo Guerrero, acompañó el proceso y respaldó las acciones institucionales.

Trayectoria y seguridad operativa de Searca

Durante la rueda de prensa realizada en Ocaña, el presidente de Satena explicó que la ruta Cúcuta-Ocaña-Medellín inició operaciones en marzo de 2025 y desde entonces ha sido atendida por Searca, que en 2025 efectuó 7.014 vuelos en 25 rutas, lo que representa el 16,5% de la operación total de la aerolínea estatal.

En los últimos siete años, Searca transportó más de 269.026 pasajeros en 17.771 vuelos, acumulando 12.466 horas de vuelo sin incidentes graves, según datos divulgados por la compañía. Ambas empresas subrayaron que la aeronave accidentada cumplía los requisitos de aeronavegabilidad y protocolos de mantenimiento vigentes.

El piloto al mando tenía más de 10.000 horas de vuelo y el copiloto más de 7.000, ambos certificados bajo el Reglamento Aeronáutico Colombiano. Los directivos remarcaron que las aeronaves cuentan con sistemas obligatorios de alerta de proximidad al terreno (TAWS) y tecnología para operaciones en zonas de topografía compleja.

“Hasta el momento no hay evidencia de factores externos o condiciones ajenas a la operación que hayan influido en el accidente”, indicó el general Zuluaga. Las causas serán determinadas por las autoridades de investigación competentes, mientras Searca reiteró su disposición a entregar toda la documentación requerida.

Compromiso con la conectividad regional

El presidente de Satena reconoció la vulnerabilidad de la zona debido a la situación de orden público, pero aclaró que la responsabilidad de analizar ese factor recae en la Aeronáutica Civil. “La comunicación de la tripulación con el tráfico aéreo fue estándar, toca dejar al equipo investigador que determine las causas del accidente”, afirmó Zuluaga durante la conferencia.

Añadió que en los más de diez meses de operación de la ruta, Satena y Searca realizaron 17.661 vuelos, asegurando conectividad para las regiones más apartadas del país. El compromiso de ambas empresas es mantener la ruta activa, garantizando condiciones mínimas de seguridad y trabajando junto con la autoridad aeronáutica para mejorar la infraestructura de los aeropuertos regionales.

El presidente de Searca, Jorge Campillo, expresó su solidaridad con los afectados. “Estamos con ustedes y debemos mantener el contacto y toda la colaboración posible. Quiero pedir respeto por lo ocurrido”, manifestó durante la rueda de prensa.

Tanto Satena como Searca reiteraron su apoyo integral a las familias de las víctimas. Ambas compañías subrayaron que su prioridad es ofrecer acompañamiento respetuoso y gestionar todos los mecanismos de apoyo institucional disponibles.

Las autoridades locales y nacionales iniciaron investigaciones para esclarecer las causas del accidente. Satena confirmó la continuidad de la ruta Cúcuta-Ocaña y su disposición a acatar todas las recomendaciones que emitan los entes de control e investigación.