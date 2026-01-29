Habló la esposa del capitán Vanegas, piloto de Satena, tras el accidente aéreo en Catatumbo: “Lleva 18 años sin parar de trabajar”

La aeronave HK-4709 de Satena, operada por Searca, se accidentó en Catatumbo dejando 15 víctimas y conmocionando a Norte de Santander - crédito Suministrado a Infobae Colombia

La región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, se convirtió en escenario de un accidente aéreo que conmocionó al país. Campesinos del municipio de La Playa de Belén localizaron entre la vegetación los restos del avión HK-4709, de la aerolínea Satena, que había desaparecido de los radares el miércoles 28 de enero mientras cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña.

La aeronave, operada por la empresa Searca, trasladaba a 13 pasajeros y dos tripulantes. Las autoridades confirmaron que no hubo sobrevivientes. La última posición conocida del vuelo fue en una zona remota entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

El bimotor Beechcraft 1900 debía aterrizar a las 12:10 del mediodía en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña, pero nunca llegó a su destino.

La voz de la familia: “Tenía la licencia desde 1996″

Las autoridades confirmaron la ausencia de sobrevivientes tras el hallazgo de los restos del avión en una zona montañosa de La Playa de Belén - crédito redes sociales

En medio del desconcierto, Lucía Cabrera, esposa del capitán Miguel Vanegas Baquero, compartió su testimonio sobre el piloto y la incertidumbre que enfrenta la familia. Cabrera relató que su esposo contaba con una trayectoria extensa y sin antecedentes de incidentes.

“Tenía la licencia desde 1996. Duró un tiempo sin usarla, pero desde marzo de 2008 trabaja con la empresa Searca. Lleva 18 años sin haber parado de trabajar”, expresó a El Tiempo.

La familia del piloto recibió la noticia con sorpresa y angustia, debido a la ausencia de comunicación por parte de la empresa. “La empresa aún no se ha comunicado con nosotros y no sabemos qué hacer”, dijo Cabrera, que se dirigió a las instalaciones de Searca en busca de explicaciones. La carrera de Vanegas Baquero acumulaba más de 10.000 horas de vuelo, sin reportar novedades durante casi tres décadas en la aviación.

El capitán Miguel Vanegas Baquero inició su formación como piloto en 1996 en Aerocentro de Colombia Ltda. y registró vuelos en rutas hacia Vichada, Medellín y Leticia. Desde marzo de 2008, trabajaba en Searca, empresa que operaba el vuelo siniestrado.

El capitán Miguel Vanegas Baquero, piloto del avión siniestrado, acumulaba más de 10.000 horas de vuelo sin incidentes previos - crédito X

El copiloto, José Joaquín de la Vega, oriundo de Medellín, tenía experiencia desde 1995 y había prestado servicios en Aerolíneas Centrales de Colombia. Según sus redes sociales, de la Vega piloteaba vuelos privados a destinos nacionales e internacionales.

Lo que se conoce del siniestro

En la lista de pasajeros figuran personalidades como Diógenes Quintero, representante a la Cámara; Carlos Salcedo Salazar, candidato a la curul de paz; el exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco Mejía y su esposa María Sánchez.

También viajaban la comerciante María Torcoroma Álvarez Barbosa, el neurocirujano Rolando Peñaloza Gualdrón y la asistente del congresista Quintero, Natalia Cristina Acosta Salcedo. Entre los pasajeros se encontraban además Maira Alejandra Avendaño Rincón, María del Carmen Díaz Rodríguez, Anirley Julio Osorio, Karen Liliana Parales Vera, Anayilsen Quintero, Gineth Rincón y Maira Alejandra Sánchez Criado.

Entre las víctimas del accidente en Catatumbo figuraban figuras públicas, profesionales del sector salud y comerciantes de la región - crédito X

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas Mantilla, y el director de la Aerocivil, Luis Alfonso Martínez Chimenty, confirmaron el fallecimiento de los 15 ocupantes del avión HK-4709. La aeronave había partido en la mañana del aeropuerto Camilo Daza, en Cúcuta, y desapareció de los radares minutos antes de llegar a Ocaña.

El hallazgo del avión se produjo en la vereda Curasica, zona montañosa del municipio de La Playa de Belén, a unos 30 minutos de Ocaña. La presencia de figuras públicas entre las víctimas, así como profesionales de la salud y comerciantes, amplió el impacto del siniestro.

El accidente del avión HK-4709 de Satena deja interrogantes sobre el desarrollo de la operación y la atención a los familiares de los fallecidos. Las autoridades mantienen la investigación para esclarecer las causas del siniestro, mientras las familias de las víctimas esperan información oficial.