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Las Fuerzas Militares compartieron el cartel de los más buscados en Norte de Santander: se le acusa de narcotráfico, terrorismo y homicidios

Autoridades presentan el listado renovado en un esfuerzo por reforzar la cooperación ciudadana y reducir la impunidad en esa región del país

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Los ciudadanos pueden comunicarse de forma reservada con el cuerpo élite policial al 3178965777, reportar actividades relacionadas con el crimen al 314 358 7212 o remitirse directamente a la línea 107 para denuncias de terrorismo - crédito @FuerzasMilCol/X
Los ciudadanos pueden comunicarse de forma reservada con el cuerpo élite policial al 3178965777, reportar actividades relacionadas con el crimen al 314 358 7212 o remitirse directamente a la línea 107 para denuncias de terrorismo - crédito @FuerzasMilCol/X

Las Fuerzas Militares divulgaron el listado de los más buscados en el departamento de Norte de Santander y anunciaron recompensas que llegan hasta 3.076 salarios mínimos legales mensuales vigentes (smlmv) por información que permita capturar a varios de los principales responsables de delitos en la región, que han afectado a defensores de derechos humanos, firmantes de paz y sus familiares

Las personas señaladas en el cartel están vinculadas, según la información oficial, a delitos como desplazamientos forzados, narcotráfico, terrorismo y homicidios en el departamento de Norte de Santander.

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Los ciudadanos pueden comunicarse de forma reservada con el cuerpo élite policial al 3178965777, reportar actividades relacionadas con el crimen al 314 358 7212 o remitirse directamente a la línea 107 para denuncias de terrorismo.

Las Fuerzas Militares divulgaron el listado de los más buscados en el departamento de Norte de Santander y anunciaron recompensas que llegan hasta 3.076 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) - crédito @FuerzasMilCol/X
Las Fuerzas Militares divulgaron el listado de los más buscados en el departamento de Norte de Santander y anunciaron recompensas que llegan hasta 3.076 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV) - crédito @FuerzasMilCol/X

Hasta 3.076 smlmv en recompensa

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  • Alias Antonio García: Eliecer Herlinto Chamorro Acosta

Hasta 2.307 smlmv en recompensa

  • Alias Pablo Beltrán: Israel Ramírez Pineda
  • Alias Gabino Nicolás: Rodríguez Bautista

Hasta 600 smlmv en recompensa

  • Alias Silvana Luz: Amanda Pallares Pallares
  • Alias Wilkin Rubén: Darío Espinoza Hernández
  • Alias Alfred: Robinson Navarro Florez
  • Alias Muco: Neftalí López Gómez

Hasta 15 smlmv en recompensa

  • Alias Gonzalo o Satélite: Leonel Salazar Roa
  • Alias Fercho: Alexis Fercho Contreras Rodríguez

Este es el cartel de los más buscados por homicidio en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá presentaron ante los medios de comunicación el cartel actualizado de los más buscados por homicidio en la ciudad, en un encuentro realizado el 18 de marzo de 2023. La rueda de prensa fue encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán, el secretario de Seguridad César Restrepo Flórez y el brigadier general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana.

La Policía Metropolitana de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá anunciaron la convocatoria a una rueda de prensa para revelar el cartel de los más buscados por homicidio en la capital, así como los resultados recientes de las acciones contra este delito.- cfrédito Policía Metropolitana de Bogotá
La Policía Metropolitana de Bogotá y la Alcaldía Mayor de Bogotá anunciaron la convocatoria a una rueda de prensa para revelar el cartel de los más buscados por homicidio en la capital, así como los resultados recientes de las acciones contra este delito.- cfrédito Policía Metropolitana de Bogotá

Durante el evento, las autoridades detallaron los resultados más recientes de las acciones emprendidas contra el homicidio en la capital. La presentación del cartel busca reforzar la cooperación ciudadana y acelerar la captura de los implicados en estos crímenes.

Entre los identificados se encuentran Oscar Libardo Rodríguez Rojas, Milton Alonso Millán Piraján conocido como “El Gordo”, Manuel Alejandro Castro Mora alias Chencho, y Juan Carlos García Quitian, alias Juan García. También aparecen Horacio José Crespo Vileros, Harold Manuel Martínez Ayola identificado como “Campanita”, y David Stiven Rivera Cubides.

La iniciativa responde a la necesidad de fortalecer las estrategias de seguridad y transparencia frente a la comunidad. Cada uno de los rostros incluidos en la lista representa un caso pendiente para la justicia y se convierte en prioridad para los operativos policiales en Bogotá.

Las autoridades recordaron que la colaboración de la ciudadanía es indispensable para avanzar en la lucha contra el homicidio. El llamado fue claro: cualquier información que contribuya a la captura de los sospechosos será recibida y gestionada bajo estricta confidencialidad.

Con la divulgación del cartel, la administración distrital busca reducir la impunidad en casos de homicidio y demostrar el compromiso institucional con la protección de la vida en la capital.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, anuncia la captura y judicialización de 30 personas señaladas por el delito de homicidio, en un operativo conjunto entre la Policía Metropolitana y la Fiscalía - crédito @Bogota/X

El informe presenta el balance de las acciones de seguridad en Bogotá durante 2025, centrándose en la captura y judicialización de 30 personas acusadas de homicidio, muchas de ellas con antecedentes en delitos como feminicidio, tráfico de armas y hurto.

El alcalde Carlos Fernando Galán y el general Giovanni Cristancho Zambrano, comandante de la Policía Metropolitana, comunicaron que en lo que va del año se detuvo a 110 personas por homicidio, 44 en flagrancia y 66 por orden judicial, incluyendo a catorce sicarios vinculados a organizaciones criminales.

Entre los casos destacados figura la detención de alias John Z, señalado por el homicidio de una adolescente en Los Mártires y con antecedentes de hurto y evasión, así como la captura de Amauri Javier Suárez Calderón por el asesinato de José Gabriel Cedeño en Usaquén tras un intento de extorsión. También se reportaron arrestos por homicidios en Kennedy y Ciudad Bolívar, vinculados a disputas entre bandas, extorsiones y riñas.

Las autoridades informaron la incautación de 315 armas de fuego —un 25 % más que el año anterior— y 49.000 armas blancas. Además, se actualizó el cartel de los más buscados por homicidio, incluyendo a un feminicida y varios acusados por crímenes de intolerancia. El secretario de Seguridad, César Restrepo Flórez, señaló que en 2025 los homicidios en Bogotá bajaron un 14 %, con la localidad de Antonio Nariño 95 días sin casos.

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