Esta es la famosa foto de Germán Vargas Lleras en su niñez subido sobre una mesa en la Casa de Nariño junto a su abuelo

Germán Vargas Lleras aparece de pie sobre una mesa junto a su abuelo, el expresidente Carlos Lleras Restrepo, en una imagen tomada en la Casa de Nariño en 1968 - crédito @HistoriaFotBog/X

La muerte de Germán Vargas Lleras, ocurrida este viernes 8 de mayo de 2026 a los 64 años, cierra uno de los capítulos más influyentes y controvertidos de la política colombiana reciente.

Exvicepresidente, exsenador, ministro y fundador de Cambio Radical, Vargas Lleras construyó una carrera marcada por el ejercicio directo del poder, la disciplina administrativa y una presencia constante en las regiones.

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Su trayectoria también estuvo profundamente atravesada por el peso histórico de una de las familias políticas más relevantes del país: los Lleras.

Entre las imágenes que hoy resurgen para explicar su vida pública destaca una fotografía tomada en diciembre de 1968 en la Casa de Nariño.

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En ella aparece un pequeño Germán Vargas Lleras de pie sobre una mesa, mientras su abuelo, el entonces presidente Carlos Lleras Restrepo, sostiene un micrófono frente a un grupo de asistentes.

Con el paso de los años, esa escena adquirió un carácter simbólico y casi premonitorio. La imagen retrata a un niño inmerso desde temprano en el centro del poder político colombiano, rodeado de símbolos de Estado y de las dinámicas propias de las élites bogotanas.

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Alberto Lleras Camargo marcó la historia política del país como el primer presidente del Frente Nacional y miembro de una de las familias más influyentes de Colombia - crédito Icesi

Mucho antes de ocupar cargos públicos, Vargas Lleras ya convivía con el lenguaje político, las discusiones de gobierno y los rituales del poder.

La fotografía también refleja el entorno familiar que marcó su formación. Nieto de Carlos Lleras Restrepo y de Clemencia Lleras de la Fuente, Vargas Lleras creció en un hogar donde la política ocupaba un lugar central en la vida cotidiana.

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La influencia del liberalismo y del servicio público moldeó tempranamente su visión del Estado y su relación con la toma de decisiones.

El peso de la familia Lleras en la historia política colombiana fue determinante en su trayectoria. Además de su abuelo, Vargas Lleras tuvo como referente a su tío Carlos Lleras de la Fuente, que se desempeñó como senador, diplomático y candidato presidencial.

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A ello se sumaba la figura de Alberto Lleras Camargo, primo de Carlos Lleras Restrepo y uno de los arquitectos del Frente Nacional, acuerdo político que buscó poner fin a la violencia bipartidista de mediados del siglo XX.

Ese legado familiar terminó proyectándose sobre la figura de Germán Vargas Lleras, que entendió la política como un ejercicio de gestión y resultados concretos. A diferencia de otros dirigentes enfocados en el discurso ideológico, su estilo se caracterizó por la ejecución, el control de proyectos y la presión constante sobre funcionarios y contratistas.

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Carlos Lleras Restrepo fue una de las figuras más influyentes del liberalismo colombiano y abuelo de Germán Vargas Lleras - crédito Banco de la República

Su carrera política comenzó a una edad temprana. A los 19 años fue concejal de Bojacá y posteriormente inició una extensa trayectoria en el Congreso, donde ocupó una curul en el Senado durante cuatro periodos consecutivos. Con el tiempo consolidó su influencia nacional hasta convertirse en una de las figuras más poderosas del país.

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos ocupó el Ministerio de Vivienda y en el segundo mandato la Vicepresidencia de la República (2014-2018).

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Desde allí asumió funciones estratégicas relacionadas con infraestructura, vivienda y desarrollo regional. Santos le delegó la coordinación de megaproyectos y programas que terminaron convirtiéndose en una de las principales banderas de su legado político.

Su estilo de liderazgo se distinguió por las visitas permanentes a las regiones y la supervisión directa de las obras públicas. Vargas Lleras recorría carreteras, inspeccionaba construcciones y exigía avances a contratistas frente a cámaras y comunidades. Esa manera de ejercer el poder le permitió construir una imagen de funcionario eficiente y ejecutivo, aunque también le generó críticas por su carácter fuerte y confrontacional.

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En departamentos como Antioquia impulsó proyectos de infraestructura vial como las Autopistas de la Prosperidad, mientras que en regiones históricamente marginadas como Chocó, La Guajira y Putumayo promovió inversiones en acueductos, saneamiento básico y vivienda social.

La trayectoria de Germán Vargas Lleras estuvo ligada durante décadas al poder político colombiano y al legado de la familia Lleras - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Uno de los programas más asociados a su gestión fue Mi Casa Ya, iniciativa con la que se impulsaron cerca de 1,5 millones de soluciones habitacionales y que se convirtió en uno de los proyectos de vivienda social más ambiciosos de las últimas décadas en Colombia.

Para muchos de sus seguidores, ese modelo representó la materialización de una política pública enfocada en resultados tangibles y presencia estatal en territorios históricamente olvidados.

Pese a los reconocimientos por su capacidad de ejecución, Vargas Lleras también fue una figura polémica. Su temperamento, las disputas políticas y su estilo rígido lo convirtieron en un dirigente admirado por algunos sectores y cuestionado por otros.

Sin embargo, incluso entre adversarios políticos, persistió la percepción de que mantenía una disciplina excepcional y una visión pragmática del poder.