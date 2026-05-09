Colombia

Esta es la famosa foto de Germán Vargas Lleras en su niñez subido sobre una mesa en la Casa de Nariño junto a su abuelo

La imagen, captada en diciembre de 1968 dentro del palacio presidencial, reflejó los primeros acercamientos del exvicepresidente colombiano a una de las dinastías más influyentes de la política nacional

Guardar
Google icon
Germán Vargas Lleras aparece de pie sobre una mesa junto a su abuelo, el expresidente Carlos Lleras Restrepo, en una imagen tomada en la Casa de Nariño en 1968 - crédito @HistoriaFotBog/X
Germán Vargas Lleras aparece de pie sobre una mesa junto a su abuelo, el expresidente Carlos Lleras Restrepo, en una imagen tomada en la Casa de Nariño en 1968 - crédito @HistoriaFotBog/X

La muerte de Germán Vargas Lleras, ocurrida este viernes 8 de mayo de 2026 a los 64 años, cierra uno de los capítulos más influyentes y controvertidos de la política colombiana reciente.

Exvicepresidente, exsenador, ministro y fundador de Cambio Radical, Vargas Lleras construyó una carrera marcada por el ejercicio directo del poder, la disciplina administrativa y una presencia constante en las regiones.

PUBLICIDAD

Su trayectoria también estuvo profundamente atravesada por el peso histórico de una de las familias políticas más relevantes del país: los Lleras.

Entre las imágenes que hoy resurgen para explicar su vida pública destaca una fotografía tomada en diciembre de 1968 en la Casa de Nariño.

PUBLICIDAD

En ella aparece un pequeño Germán Vargas Lleras de pie sobre una mesa, mientras su abuelo, el entonces presidente Carlos Lleras Restrepo, sostiene un micrófono frente a un grupo de asistentes.

Con el paso de los años, esa escena adquirió un carácter simbólico y casi premonitorio. La imagen retrata a un niño inmerso desde temprano en el centro del poder político colombiano, rodeado de símbolos de Estado y de las dinámicas propias de las élites bogotanas.

Alberto Lleras Camargo
Alberto Lleras Camargo marcó la historia política del país como el primer presidente del Frente Nacional y miembro de una de las familias más influyentes de Colombia - crédito Icesi

Mucho antes de ocupar cargos públicos, Vargas Lleras ya convivía con el lenguaje político, las discusiones de gobierno y los rituales del poder.

La fotografía también refleja el entorno familiar que marcó su formación. Nieto de Carlos Lleras Restrepo y de Clemencia Lleras de la Fuente, Vargas Lleras creció en un hogar donde la política ocupaba un lugar central en la vida cotidiana.

La influencia del liberalismo y del servicio público moldeó tempranamente su visión del Estado y su relación con la toma de decisiones.

El peso de la familia Lleras en la historia política colombiana fue determinante en su trayectoria. Además de su abuelo, Vargas Lleras tuvo como referente a su tío Carlos Lleras de la Fuente, que se desempeñó como senador, diplomático y candidato presidencial.

A ello se sumaba la figura de Alberto Lleras Camargo, primo de Carlos Lleras Restrepo y uno de los arquitectos del Frente Nacional, acuerdo político que buscó poner fin a la violencia bipartidista de mediados del siglo XX.

Ese legado familiar terminó proyectándose sobre la figura de Germán Vargas Lleras, que entendió la política como un ejercicio de gestión y resultados concretos. A diferencia de otros dirigentes enfocados en el discurso ideológico, su estilo se caracterizó por la ejecución, el control de proyectos y la presión constante sobre funcionarios y contratistas.

Carlos Lleras Restrepo fue una de las figuras más influyentes del liberalismo colombiano y abuelo de Germán Vargas Lleras - crédito Banco de la República
Carlos Lleras Restrepo fue una de las figuras más influyentes del liberalismo colombiano y abuelo de Germán Vargas Lleras - crédito Banco de la República

Su carrera política comenzó a una edad temprana. A los 19 años fue concejal de Bojacá y posteriormente inició una extensa trayectoria en el Congreso, donde ocupó una curul en el Senado durante cuatro periodos consecutivos. Con el tiempo consolidó su influencia nacional hasta convertirse en una de las figuras más poderosas del país.

Durante el gobierno de Juan Manuel Santos ocupó el Ministerio de Vivienda y en el segundo mandato la Vicepresidencia de la República (2014-2018).

Desde allí asumió funciones estratégicas relacionadas con infraestructura, vivienda y desarrollo regional. Santos le delegó la coordinación de megaproyectos y programas que terminaron convirtiéndose en una de las principales banderas de su legado político.

Su estilo de liderazgo se distinguió por las visitas permanentes a las regiones y la supervisión directa de las obras públicas. Vargas Lleras recorría carreteras, inspeccionaba construcciones y exigía avances a contratistas frente a cámaras y comunidades. Esa manera de ejercer el poder le permitió construir una imagen de funcionario eficiente y ejecutivo, aunque también le generó críticas por su carácter fuerte y confrontacional.

En departamentos como Antioquia impulsó proyectos de infraestructura vial como las Autopistas de la Prosperidad, mientras que en regiones históricamente marginadas como Chocó, La Guajira y Putumayo promovió inversiones en acueductos, saneamiento básico y vivienda social.

La trayectoria de Germán Vargas Lleras estuvo ligada durante décadas al poder político colombiano y al legado de la familia Lleras - crédito Leonardo Muñoz/EFE
La trayectoria de Germán Vargas Lleras estuvo ligada durante décadas al poder político colombiano y al legado de la familia Lleras - crédito Leonardo Muñoz/EFE

Uno de los programas más asociados a su gestión fue Mi Casa Ya, iniciativa con la que se impulsaron cerca de 1,5 millones de soluciones habitacionales y que se convirtió en uno de los proyectos de vivienda social más ambiciosos de las últimas décadas en Colombia.

Para muchos de sus seguidores, ese modelo representó la materialización de una política pública enfocada en resultados tangibles y presencia estatal en territorios históricamente olvidados.

Pese a los reconocimientos por su capacidad de ejecución, Vargas Lleras también fue una figura polémica. Su temperamento, las disputas políticas y su estilo rígido lo convirtieron en un dirigente admirado por algunos sectores y cuestionado por otros.

Sin embargo, incluso entre adversarios políticos, persistió la percepción de que mantenía una disciplina excepcional y una visión pragmática del poder.

Temas Relacionados

Murió Germán Vargas LlerasGermán Vargas LlerasFoto de Germán Vargas LlerasFamilia de Germán Vargas LlerasColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

EN VIVO - Colombia vs. Venezuela Sudamericano Femenino Sub-17: las ‘cafeteras’ buscarán asegurar su cupo al mundial

El enfrentamiento decisivo entre la selección Colombia y el conjunto “vinotinto” se llevará a cabo en el estadio Ameliano de Villeta, Paraguay

EN VIVO - Colombia vs. Venezuela Sudamericano Femenino Sub-17: las ‘cafeteras’ buscarán asegurar su cupo al mundial

La Segura reveló cómo lleva su vida sexual con Baladán pese a los dolores crónicos en la espalda

La exparticipante de ‘La casa de los famosos’ reveló recientemente cómo ha sobrellevado el dolor crónico tras someterse a una cirugía destinada a aliviarlo

La Segura reveló cómo lleva su vida sexual con Baladán pese a los dolores crónicos en la espalda

El Icetex abrió convocatoria de becas para que profesionales estudien diferentes posgrados en España: estos son los requisitos

La alianza entre la entidad estatal y la Universidad Antonio de Lebrija de Madrid permitirá a colombianos postularse a beneficios financieros parciales para realizar estudios de maestría en distintas disciplinas a partir de octubre de 2026

El Icetex abrió convocatoria de becas para que profesionales estudien diferentes posgrados en España: estos son los requisitos

Las Fuerzas Militares compartieron el cartel de los más buscados en Norte de Santander: se le acusa de narcotráfico, terrorismo y homicidios

Autoridades presentan el listado renovado en un esfuerzo por reforzar la cooperación ciudadana y reducir la impunidad en esa región del país

Las Fuerzas Militares compartieron el cartel de los más buscados en Norte de Santander: se le acusa de narcotráfico, terrorismo y homicidios

María Fernanda Cabal apuntó a Gustavo Petro tras la recuperación del cuerpo del periodista Mateo Pérez: “Producto de la paz total”

El cuerpo del joven estudiante de ciencia política de la Universidad Nacional de Colombia (sede Antioquia) fue hallado por las autoridades regionales luego de que el 5 de mayo se dejó de tener comunicación con Pérez Rueda, que adelantaba un trabajo periodístico en jurisdicción del municipio de Briceño

María Fernanda Cabal apuntó a Gustavo Petro tras la recuperación del cuerpo del periodista Mateo Pérez: “Producto de la paz total”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

En video: la población de Suárez, Cauca, vivió momentos de pánico durante el ataque contra de la Estación de Policía

Encontraron el cuerpo del periodista Mateo Pérez Rueda en zona rural de Briceño, Antioquia

Ejército Nacional denunció la instrumentalización de más de 900 civiles en asonadas armadas en Nariño

Asesinaron a Mileidy Villada, presidenta del Concejo de Obando, Valle del Cauca, en un ataque sicarial

Atacaron con drones explosivos y ráfagas de fúsil la subestación de Policía de Robles, en Jamundí

ENTRETENIMIENTO

Familia de Juan Manuel Rodríguez, joven que murió junto a Yeison Jiménez, desmintió relación sentimental con Juliana Calderón y pide respeto a su memoria

Familia de Juan Manuel Rodríguez, joven que murió junto a Yeison Jiménez, desmintió relación sentimental con Juliana Calderón y pide respeto a su memoria

Fredy Guarín respondió a rumores sobre su recaída y envió mensaje a las personas que desean verlo mal: “Esperan verme caer”

J Balvin fue anunciado como uno de los artistas en la inauguración del Mundial 2026: no es el único colombiano

Mane Díaz y su emotiva reacción al pegar la lámina de Luis Díaz en el álbum Panini del Mundial 2026: “Veo al niño que soñaba en grande”

Tini Stoessel anunció fecha en Colombia de su gira ‘FUTTTURA’: fecha, lugar y precios de boletería

Deportes

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional EN VIVO - playoffs de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde Techo

Internacional de Bogotá vs. Atlético Nacional EN VIVO - playoffs de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde Techo

América de Cali vs. Santa Fe EN VIVO - playoffs de la Liga BetPlay: siga el minuto a minuto desde el Pascual Guerrero

EN VIVO - Colombia vs. Venezuela Sudamericano Femenino Sub-17: las ‘cafeteras’ buscarán asegurar su cupo al mundial

Santiago Buitrago sufrió una dura caída en la etapa 2 del Giro de Italia: estaba a 20 kilómetros de la meta

La Liga BetPlay se destacó en la Libertadores y Sudamericana: figuras de Santa Fe, Tolima y Millonarios integran el once ideal