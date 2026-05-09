Santiago Buitrago sufrió una dura caída en la etapa 2 del Giro de Italia: estaba a 20 kilómetros de la meta

El bogotanose vio involucrado en una fuerta caída a pocos kilómetros de finalizar la etapa 2 del Giro de Italia-crédito @teambahrainvictorious/Instagram

El 9 de mayo de 2026, a 20 kilómetros de llegar a Veliko Tarnovo (Bulgaria) en la etapa 2 del Giro de Italia, el bogotano Santiago Buitrago sufrió una fuerte caída.

El motivo del accidente se dio en el momento cuando hubo un pequeño enredo a la hora de coger una curva, y los ciclistas Derek Gee, Santiago Buitrago, Adam Yates se vieron involucrados en el accidente.

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Una de las páginas especializadas en ciclismo detalló el momento cuando el corredor bogotano Santiago Buitrago se ve involucrado en una caída-crédito @LeGruppetto/X

Tanto la organización del Giro de Italia, la cuenta especializada Le Grupetto informaron sobre el momento en que el ciclista bogotano tuvo que parar por el incidente.

“¡Gran caída en el pelotón a unos veinte kilómetros de la meta, bajo la lluvia! Se reportan caídas importantes de Derek Gee-West, Santiago Buitrago, Adam Yates y Corbin Stron”.

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La carrera se neutralizó durante unos instantes, pero los organizadores dieron la continuidad de la etapa.

Por los lados de Colombia, Egan Bernal del Netcompany Ineos conquistó el esprint RedBull a falta de 15 kilómetros, y se convirtió en uno de los principales protagonistas junto al danés Jonas Vingegaard del Visma Lease a Bike, favorito a llevarse la carrera.

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Pese a la caída, Buitrago pudo continuar la carrera. A continuación, así fue la caída del corredor colombiano:

El ciclista bogotano del Bahrain Victorious se vio involucrado en una fuerte caída a un poco más de 20 kilómetros para llegar a la meta-crédito Eurosport

Así fue la etapa 2 del Giro de Italia 2026

La definición de la etapa 2 del Giro de Italia estuvo marcada por un esprint emocionante con la victoria del uruguayo Guillermo Thomas Silva-crédito Stoyan Nenov/REUTERS

La etapa contó con un total de 221 kilómetros desde Burgas hasta su llegada en Veliko Tarnovo.

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Durante el recorrido se contó con tres premios de montaña en tercera categoría y dos esprints, en la que Egan Bernal se llevó el último esprint de la jornada.

En los últimos 15 kilómetros, los ataques de Egan Bernal y Jonas Vingegaard animaron la carrera pese a la dura caída masiva que se vivió.

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Durante el último kilómetro, el ecuatoriano Harold Martín López atacó durante el remato, pero el uruguayo Guillermo Thomas Silva del XDS Astana Team se llevó la etapa, en una definición de infarto al final de la carrera, y que también le permitió vestirse con la Maglia Rosa (distinción del líder en el Giro de Italia).

Con esta victoria, Silva logró hoy un hito para el ciclismo de Uruguay al convertirse en el primer uruguayo en ganar una etapa de una de las tres grandes vueltas, tras imponerse en la segunda fracción del Giro de Italia.

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La etapa estuvo marcada por una caída masiva cuando restaban poco más de 20 kilómetros para la meta, incidente que obligó a la organización a neutralizar durante minutos la competencia. Como consecuencia, el australiano Jay Vine del UAE Emirates XRG abandonó la carrera y Adam Yates, compañero de equipo, cedió más de nueve minutos con respecto al líder.

En el grupo del canadiense Derek Gee, involucrado en el accidente, logró llegar pocos segundos después, junto a Santiago Buitrago.

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A continuación, así quedaron los resultados de la etapa 2 del Giro de Italia:

1. Guillermo Thomas Silva (Uruguay - XDS Astana Team): 5 horas, 39 minutos y 25 segundos

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2. Florian Stork (Alemania - Tudor Pro Cycling): m.t.

3. Giulio Ciccone (Italia - Lidl - Trek): m.t.

4. Christian Scaroni (Italia - Bahrain Victorious) m.t.

5. Giulio Pellizari (Italia - Red Bull Bora Hansgrohe): m.t

6. Matteo Sobrero (Italia - Lidl-Trek): m.t.

7. Andreas Leknessund (Noruega - Uno X-Mobility): m.t.

8. Jan Christen (Suiza - UAE Emirates XRG): m.t.

9. Martin Tjøtta (Noruega - Uno X-Mobility): m.t.

10. Mathys Rondel (Francia - Tudor Pro Cycling). m.t.

Así quedó la clasificación general del Giro de Italia tras la etapa 2

El uruguayo Guillermo Thomas Silva y la emoción al ganar la etapa 2 del Giro de Italia para el XDS Astana Team-crédito Stoyan Nenov/REUTERS

1. Guillermo Thomas Silva (Uruguay - XDS Astana Team): 9 horas y 23 segundos (subió 166 casillas)

2. Florian Stork (Alemania - Tudor Pro): a 4 segundos (subió 105 casillas)

3. Egan Bernal (Colombia - Netcompany Ineos) m.t. (subió 113 casillas)

4. Thymen Arensman (Países Bajos - Netcompany Ineos): a 6 segundos (subió 25 casillas)

5. Giulio Ciccone (Italia - Lidl-Trek): m.t. (subió 57 casillas)

6. Jan Christen (Suiza - UAE Emirates XRG): a 10 segundos

7. Johannes Kulset (Noruega - Uno X-Mobility): m.t.

8. Lennert van Eetvelt (Bélgica - Lotto Intermarche): m.t.

9. Martin Tjøtta (Noruega - Uno X-Mobility): m.t.

10. Darren Rafferty (Irlanda - EF - Education EasyPost): m.t.

20. Einer Rubio (Colombia - Movistar Team): m.t.