Colombia

Influenciador colombiano dijo cuál es su remedio casero recomendado para aliviar los síntomas de la gripa, especialmente en niños

El creador de contenido colombiano sorprendió al mostrar el tradicional remedio casero para aliviar a su hermana, compartiendo paso a paso cómo prepara este clásico con jugo

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
Camilo Triana revive la receta familiar para la gripa y conquista a sus seguidores con nostalgia y humor - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El influenciador colombiano Camilo Triana volvió a llamar la atención en redes sociales luego de compartir con sus seguidores uno de los remedios caseros que, según contó, ha pasado de generación en generación en su familia para aliviar los síntomas de la gripa, especialmente en niños.

El creador de contenido mostró paso a paso cómo preparó la bebida caliente para su hermana menor Emma, que se encontraba enferma y fue incapacitada para asistir al colegio.

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A través de varios videos publicados en sus plataformas digitales, Camilo relató que decidió recurrir a una receta tradicional que aprendió de su mamá y que, según explicó, siempre ha estado presente en su hogar cuando alguien comienza a sentirse mal de salud.

“Resulta que mi niña está enferma y como está enferma, la incapacitaron. Entonces le vamos a hacer la receta milenaria por tradición colombiana”, comentó inicialmente el influenciador mientras preparaba los ingredientes en la cocina.

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El influenciador Camilo Triana comparte remedio familiar contra la gripa en redes sociales - crédito @camilotriaana/tiktok

El creador de contenido incluso bromeó sobre el verdadero origen de la preparación, asegurando que no tiene claro si se trata específicamente de una costumbre colombiana o de una tradición mucho más extendida en América Latina, y explicó cuáles son los ingredientes necesarios.

“Bueno, yo no sé si es tradición colombiana o latinoamericana o de dónde es la tradición. Jugo de naranja con miel y mentas”, expresó entre risas mientras enseñaba el proceso de elaboración.

Además de hablar del remedio, Camilo también aprovechó para relatar las complicaciones que vivió intentando conseguir atención médica para su hermana menor. Según explicó, inicialmente pensaron en acudir a urgencias para obtener una incapacidad médica que justificara la ausencia escolar de la niña, pero la situación en la EPS terminó siendo desalentadora.

“Hoy intentamos ir con Emma a urgencias, amigas, porque necesitábamos, pues la incapacidad, porque ella está enfermita y pues uno no puede dejar de mandar a los niños al colegio porque sí. Uy, no, amigas, mira esa fila que había en la entrada de la EPS. Terrible”, contó al tiempo en el que estaba mostrando las imágenes de personas esperando atención afuera del centro médico.

Camilo Triana conmueve a sus seguidores al hablar sin filtros sobre sus problemas de salud - crédito @triannacamilo/IG
Entre jugo de naranja y buenos deseos, Camilo Triana explica las recetas que hacen historia en su familia para aliviar la gripa - crédito @triannacamilo/IG

Ante la larga espera, el influenciador explicó que optaron por solicitar un médico domiciliario y comunicarse directamente con la institución educativa para gestionar la situación de la menor.

Mientras preparaba la bebida caliente, Camilo también reveló uno de los detalles más particulares de la receta familiar: la manera en que deben exprimirse las naranjas. Según dijo, su mamá siempre le enseñó que este paso debía hacerse manualmente porque, de alguna manera, allí también iban los buenos deseos hacia la persona enferma.

“Antes de que digas: ‘Camilo, ¿por qué no usas un exprimidor?’ Mi mamá dice que uno debe exprimir para el remedio las naranjas con la mano y que cada vez que uno lo exprima se vayan los buenos deseos que uno le quiere a la persona que le está haciendo el remedio”, explicó.

En medio de la preparación, el creador de contenido aprovechó para bromear sobre algunos de los deseos que esperaba transmitirle a Emma mientras preparaba el remedio casero.

Camilo Triana alza la voz contra la misoginia en la comunidad LGBT+ y sorprende a sus seguidores - crédito @triannacamilo/IG
La receta familiar de Camilo para malestares infantiles - crédito @triannacamilo/IG

“Entonces, yo deseo que Emma se porte bien en el colegio, que no sea contestona, que tienda la cama”, agregó entre carcajadas mientras revolvía la mezcla con miel y hojas de menta.

El influenciador también habló sobre la frecuencia con la que los niños pueden enfermarse de virus respiratorios durante el año, algo que sorprendió a muchos de sus seguidores.

Amiga, ¿sabes qué es lo peor? Que el virus que tiene Emma para los niños menores de catorce años se contagian mínimo ocho veces al año”, afirmó.

La receta finalmente quedó lista con jugo de naranja caliente, miel y algunas mentas añadidas a la preparación. Camilo aseguró que este remedio lo acompañó durante su infancia y que ahora quiso replicarlo con su hermana menor como una forma de mantener viva esa tradición familiar.

Esta receta me la hacía mi mamá cuando yo era niño. Ahora te la hago a ti para que tú algún día se la hagas a tus hijos. Salud”, dijo mientras le entregaba la bebida a Emma.

El video rápidamente generó reacciones entre los internautas, muchos de ellos identificándose con este tipo de remedios caseros tradicionales que suelen prepararse en los hogares latinoamericanos cuando alguien presenta síntomas gripales. Algunos usuarios incluso compartieron recetas similares que sus propias familias utilizan desde hace años como: “Gelatina de pata con leche y menta. Que quede bien calientito”.

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