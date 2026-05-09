Colombia

El Icetex abrió convocatoria de becas para que profesionales estudien diferentes posgrados en España: estos son los requisitos

La alianza entre la entidad estatal y la Universidad Antonio de Lebrija de Madrid permitirá a colombianos postularse a beneficios financieros parciales para realizar estudios de maestría en distintas disciplinas a partir de octubre de 2026

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La ley de financiamiento, cuyo hundimiento en 2024 afectó recursos, generó esta crisis de desfinanciación en el Icetex - crédito Colprensa
La convocatoria de becas Icetex y Universidad Antonio de Nebrija ofrece 150 plazas para maestrías presenciales en España desde octubre de 2026 - crédito Colprensa

La alianza entre el Icetex, entidad financiera estatal, y la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid permitirá que 150 profesionales colombianos accedan a becas parciales del 30% para cursar maestrías presenciales en diversas áreas del conocimiento en España a partir de octubre de 2026.

El objetivo de la convocatoria es facilitar la internacionalización académica y contribuir al desarrollo profesional en Colombia, según precisó Vanessa Caicedo, jefa de la Oficina de Relaciones Internacionales del Icetex, en declaraciones recogidas por El Tiempo.

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“En el marco de la alianza estratégica con el ICETEX, la universidad ofrece a profesionales colombianos la oportunidad de realizar estudios presenciales de maestría en diferentes áreas con titulación oficial. Conoce más sobre la universidad en el siguiente link:https://www.nebrija.com”, dice en el comunicado publicado por el Icetex en su sitio web.

Este programa se distingue entre la oferta internacional por el número de becas y por exigir a los candidatos una admisión definitiva previa en la universidad española, un conjunto de requisitos estrictos y la exclusión de cualquier financiación para gastos distintos a la matrícula, de acuerdo con la información oficial publicada por www.icetex.gov.co.

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Estudiantes en un campus universitario bajo el sol, con edificios históricos y árboles. Se ven jóvenes charlando en un banco, parejas caminando y personas en un puesto de café.
La oferta académica incluye posgrados en comunicación política, marketing digital, sostenibilidad arquitectónica, finanzas avanzadas y relaciones internacionales - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Las becas parciales, abiertas desde el 5 de mayo hasta el 20 de mayo de 2026, están dirigidas a ciudadanos colombianos entre 21 y 65 años, que hayan culminado estudios de pregrado con promedio mínimo de 3.7 sobre 5.0, y acrediten al menos un año de experiencia profesional.

“Este requisito es estricto y no admite excepciones. Para verificar el cumplimiento de este criterio, se tomará como referencia la fecha de nacimiento de las personas aspirantes y se contrastará con la fecha de cierre de la convocatoria”, se añade en el documento.

El Icetex detalló que quienes tengan créditos vigentes con esta entidad no deben presentar mora para ser considerados. La Comisión Nacional de Becas evaluará la preselección el 28 de mayo.

Los beneficiarios podrán acceder a programas oficiales de posgrado enfocados en áreas como comunicación política, gestión de crisis, marketing digital, sostenibilidad arquitectónica, administración de empresas, análisis de negocios, finanzas avanzadas, economía circular, liderazgo estratégico de personas, relaciones internacionales y dirección publicitaria, entre otros.

Infografía con un estudiante con mochila y libros frente a un edificio universitario, detallando 150 becas parciales del Icetex para maestrías en Madrid.
Las becas universitarias cubren el 30% del valor de la matrícula, sin financiar tiquetes, manutención ni otros gastos adicionales - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

Asimismo, el Icetex indicó que “las personas aspirantes deben contar con la admisión definitiva por parte de la Universidad Antonio de Nebrija para alguno de los siguientes programas en el periodo 2026-2027″.

El resultado de la selección permitirá que los admitidos cursen estudios presenciales en Madrid entre octubre de 2026 y julio de 2027. Cada beca cubre exactamente el 30% del valor de la matrícula y no contempla otro tipo de ayudas económicas.

Por tanto, los seleccionados asumirán el costo total de tiquetes aéreos, alojamiento, manutención, seguro médico y trámites migratorios. El Icetex aclara expresamente que “no se financiará ningún ítem adicional a los expresamente mencionados en esta convocatoria”.

Para aplicar, los interesados deberán presentar documentos como cédula de ciudadanía, pasaporte vigente, carta de admisión definitiva a la universidad, título y certificados de notas de pregrado, certificado de experiencia profesional y de residencia, todo a través de la página del Icetex.

Un profesor de mediana edad señala una pantalla interactiva con gráficos circulares en un aula moderna, con estudiantes sentados en escritorios y grandes ventanales.
Los aspirantes deben ser ciudadanos colombianos entre 21 y 65 años, graduados de pregrado y con mínimo un año de experiencia profesional - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

La entidad también informó que: “Es responsabilidad exclusiva de los aspirantes adelantar todos los trámites administrativos requeridos para la obtención de la beca, incluidos, entre otros, la gestión de visas y la obtención de cartas de recomendación. El ICETEX no brinda apoyo en estos trámites ni asume responsabilidad por su no gestión o resultados”.

“Seguimos fortaleciendo las oportunidades de internacionalización para los colombianos, facilitando el acceso a programas de alta calidad que potencian su desarrollo profesional y contribuyen al crecimiento del país”, afirmó Vanessa Caicedo al medio citado.

El proceso de postulación es exclusivamente digital y demanda el cumplimiento de todos los requisitos para ser considerado. Más información sobre los programas y los detalles de la convocatoria puede consultarse en el sitio oficial de Icetex.gov.co.

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