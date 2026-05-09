Colombia

María Fernanda Cabal apuntó a Gustavo Petro tras la recuperación del cuerpo del periodista Mateo Pérez: “Producto de la paz total”

El cuerpo del joven estudiante de ciencia política de la Universidad Nacional de Colombia (sede Antioquia) fue hallado por las autoridades regionales luego de que el 5 de mayo se dejó de tener comunicación con Pérez Rueda, que adelantaba un trabajo periodístico en jurisdicción del municipio de Briceño

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Cabal fue vehemente al responsabilizar al presidente Petro de lo ocurrido con Mateo Pérez Rueda por su política de Paz Total - créditos Catalina Olaya/Colprensa | Lina Gasca/Colprensa | @perez_rueda_/IG
Cabal fue vehemente al responsabilizar al presidente Petro de lo ocurrido con Mateo Pérez Rueda por su política de Paz Total - créditos Catalina Olaya/Colprensa | Lina Gasca/Colprensa | @perez_rueda_/IG

Luego de que la tarde del viernes 8 de mayo autoridades de Antioquia confirmaron el hallazgo del cuerpo de Mateo Pérez Rueda, el estudiante de ciencia política y periodista de 26 años desaparecido desde el martes 5 de mayo mientras realizaba labores periodísticas en Briceño, una de las zonas más golpeadas por el conflicto armado en el norte del departamento, la senadora María Fernanda Cabal se refirió al caso y apuntó como responsable a la administración del presidente Gustavo.

Por medio de un mensaje que compartió la madrugada del sábado 9 de mayo, la congresista que finalizara su periodo en el Senado y que marca su desvinculación con el Centro Democrático, Cabal responsabilizó a la política de Paz Total, bandera del Gobierno Petro.

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“La respuesta de Gustavo Petro y su gobierno ante el vil asesinato del joven periodista Mateo Pérez por parte de las FARC, fue suspender la orden de captura de 29 miembros del Clan del Golfo”, inicia el mensaje por parte de la senadora vallecaucana.

En un segundo punto dentro de su réplica al presidente Petro, Cabal recordó que una de los criminales beneficiados con la directriz del mandatario colombiano es el máximo líder del grupo armado ilegal, que se autodenomina como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC): “‘Chiquito Malo’, quien es pedido en extradición por EE. UU.”, mencionó la senadora.

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El mensaje que compartió Cabal la madrugada del sábado 9 de mayo señaló de forma directa al presidente Petro - crédito @MariaFdaCabal/X
El mensaje que compartió Cabal la madrugada del sábado 9 de mayo señaló de forma directa al presidente Petro - crédito @MariaFdaCabal/X

Al final de su publicación, la congresista sentenció lo ocurrido con el joven estudiante de la Universidad Nacional de Colombia (sede Antioquia) y que dirigía el medio regional El Confidente (del municipio de Yarumal) fue “otro asesinato producto de la paz total”.

La recuperación del cadáver fue posible gracias a la intervención de una comisión humanitaria integrada por el Comité Internacional de la Cruz Roja (Cicr), la Defensoría del Pueblo y representantes de la Iglesia católica quienes, tras varios días de gestiones, lograron acceder a territorio controlado por el frente 36 de las disidencias de las Farc.

El cuerpo de Mateo Pérez fue recibido oficialmente por la comisión humanitaria en un área rural situada entre las veredas Palmichal y El Hoyo, en Briceño.

La entrega se realizó luego de una compleja mediación con los grupos armados ilegales que ejercen control sobre la zona, liderados por alias Calarcá, que encabeza la estructura 36 de las disidencias de las Farc.

"Agradecido con todas las cosas buenas q me ha dado la vida", fue uno de los últimos mensajes que compartió Mateo Pérez Rueda por medio de una publicación en su cuenta de Instagram - crédito @perez_rueda_/IG
"Agradecido con todas las cosas buenas q me ha dado la vida", fue uno de los últimos mensajes que compartió Mateo Pérez Rueda por medio de una publicación en su cuenta de Instagram - crédito @perez_rueda_/IG

Durante cuatro días, familiares, líderes comunitarios y organismos internacionales intentaron sin éxito obtener información clara sobre el paradero de Pérez.

La noticia de su hallazgo trajo algo de alivio a la comunidad de Yarumal, su municipio de origen, que se volcó en misas y actos de solidaridad, luego del video que compartió el fotógrafo Jesús Abad Colorado el 7 de mayo de 2026, y en el que se observan a Gloria Rueda y Carlos Pérez (madre y padre de Mateo) pedir ayuda a las máximas autoridades del departamento; al ministro de Defensa, Pedro Sánchez; y al presidente Gustavo Petro, con un solo fin: recuperar el cuerpo para darle el último adiós y encontrar algo de tranquilidad luego de tres días de zozobra total.

Por su parte, la mañana del sábado 9 de mayo, con un comunicado, la Universidad Nacional de Colombia (Unal), sede Medellín, expresó “su más intenso rechazo” y lamentó “profundamente el asesinato de Mateo Pérez Rueda”, destacó el documento.

“Como alma máter de Mateo, expresamos nuestra solidaridad y enviamos un abrazo solidario a su familia, amigos, seres queridos y a toda la comunidad universitaria", prosigue el mensaje en el que se hizo un llamado “vehemente a que se respete el ejercicio del periodismo, la libertad de expresión y los derechos humanos”.

El comunicado de la Universidad Nacional, sede Medellín, se compartió la mañana del sábado 9 de mayo de 2026 - crédito @MedellinUNAL/X
El comunicado de la Universidad Nacional, sede Medellín, se compartió la mañana del sábado 9 de mayo de 2026 - crédito @MedellinUNAL/X

Por lo anterior, d desde la Unal se hizo hincapié en “la necesidad de proteger y acompañar de manera integral a las comunidades que viven en zonas de conflicto como ocurre hoy en el Norte de Antioquia”.

“Este doloroso hecho nos sacude como comunidad universitaria y nos invita a seguir trabajando por la defensa de los derechos humanos y la construcción de una sociedad en la que la paz, la vida y la dignidad sean los pilares de la sociedad”, añade el comunicado.

Al final, el deseo por parte de la comunidad académica es que los hechos se indaguen y se capturen a los responsables: “Exigimos justicia para que este crimen no quede impune, pedimos respeto a su familia en estos momentos de profundo dolor”.

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