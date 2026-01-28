Colombia

Avión de Satena con 15 pasajeros a bordo desapareció del radar mientras cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña: esto se sabe

Las autoridades continúan con las labores de rastreo tras la pérdida de comunicación con la aeronave de matrícula HK4709, la cual realizaba un trayecto que no superaba los 20 minutos

Una avioneta de Satena con 13 pasajeros y dos tripulantes desapareció del radar mientras volaba la ruta Cúcuta-Ocaña en el noreste de Colombia- crédito Colprensa

Una situación de preocupación e incertidumbre se registró en la mañana del miércoles 28 de enero, luego de que una avioneta de la aerolínea Satena desapareciera del radar mientras cubría la ruta Cúcuta - Ocaña, en Norte de Santander.

El hecho se registró cuando la aeronave, identificada como HK4709, transportaba a 13 pasajeros y dos tripulante, que debía aterrizar a las 12:10 p. m. en el aeropuerto Aguas Claras de Ocaña.

La última ubicación conocida del avión corresponde a una zona ubicada entre Hacarí y La Playa de Belén, en la región del Catatumbo. Según se informó, la aeronave perdió comunicación con los centros de control poco antes del mediodía, generando alerta entre las autoridades y la comunidad.

Fuentes del Partido de la U confirmaron la presencia a bordo de Diógenes Quintero, candidato a la Cámara de Representantes y actual titular de una curul de paz, así como del también aspirante Carlos Salcedo. Hasta el momento, se desconoce el estado de los ocupantes.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, comunicó que la Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil inició las labores de recolección de información sobre el vuelo y estableció un Puesto de Mando Unificado (PMU) para coordinar la respuesta institucional.

El itinerario de la aerolínea indicaba que el avión iniciaba su recorrido en Medellín, seguido de paradas en Ocaña, Cúcuta y Tibú, y finalmente retornaba a Antioquia. Tras el incidente, Satena suspendió el resto del circuito previsto para la aeronave.

En Ocaña, el alcalde Emilio Cañizares Plata, el secretario de Gobierno, Hugo Guerrero, y el gerente del aeropuerto, Albeiro Páez, instalaron una mesa de crisis para coordinar las labores de búsqueda y mantener informada a la población sobre el desarrollo de la situación.

Noticia en desarrollo....

