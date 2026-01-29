Ellos son los 15 fallecidos en accidente de un avión de Satena en Norte de Santander: políticos, abogados, médicos, comerciantes y pilotos

Las autoridades confirmaron el fallecimiento de pasajeros y tripulantes tras el siniestro de una aeronave comercial entre Cúcuta y Ocaña, en un incidente que conmocionó a la comunidad y afectó a figuras públicas - crédito Satena

El accidente aéreo ocurrido el miércoles, 28 de enero de 2026, en la subregión del Catatumbo, departamento de Norte de Santander, dejó 15 fallecidos tras la caída de una avioneta Satena tipo Beechcraft operada por la empresa Searca.

El aparato cubría la ruta Cúcuta–Ocaña y se precipitó en la vereda Curasica, municipio de La Playa de Belén. Entre las víctimas se encontraban figuras públicas y representantes locales, lo que intensificó el impacto del siniestro en la comunidad.

La aeronave, utilizada en recorridos regionales, despegó del Aeropuerto Internacional Camilo Daza de Cúcuta y sufrió el accidente poco después de partir con destino a Ocaña.

Pasajeros:

María Álvarez Barbosa Carlos M. Salcedo Rolando Peñaloza Gualdrón María Díaz Rodríguez Maira Avendaño Rincón Anayisel Quintero Karen Parales Vera Anirley Julio Osorio Gineth Rincón Diógenes Quintero Amaya (representante a la Cámara por Norte de Santander) Natalia Acosta Salcedo (asistente de Quintero) Maira Sánchez Criado Juan Pacheco Mejía (exconcejal de Ocaña)

Tripulantes:

Capitán Miguel Vanegas Capitán José de la Vega

Víctimas del accidente aereo de Satena - crédito @FernandoAAG10 / X

Destacaban en el manifiesto de pasajeros Diógenes Quintero Amaya y su asistente, Natalia Acosta Salcedo, así como Carlos Salcedo, quien aspiraba a una curul de paz, y Juan David Pacheco Mejía, exconcejal de Ocaña, junto a su esposa, Maira Sánchez Criado. Otra víctima, la ocañera Gineth Tatiana Rincón, compartió una fotografía a bordo minutos antes del despegue, reflejando la cotidianeidad previa al hecho, según relató Semana.

El capitán Miguel Vanegas, quien pilotaba la avioneta, acumulaba más de 10.000 horas de vuelo y no tenía antecedentes de incidentes en sus rutas habituales hacia Vichada, Medellín y Leticia.

Según su esposa, Lucía Cabrera, que habló con Semana, Vanegas poseía licencia desde 1996 y, desde marzo de 2008, laboraba para la empresa Searca de manera continua. Cabrera señaló la experiencia del piloto y sus casi dos décadas de servicio ininterrumpido.

A pesar de la magnitud de la tragedia, los familiares expresaron desconcierto por la falta de contacto oficial con la empresa Searca. Destacaron su incertidumbre y la ausencia de información precisa durante las primeras horas posteriores al siniestro, informó Semana.

Mientras los allegados buscaban respuestas y apoyo, se acrecentó el sentimiento de desamparo y desinformación, profundizando el impacto social del accidente y la pérdida de los que viajaban en la aeronave.

Ana Yisel Quintero

Ana Yisel Quintero, pasajera de Satena - crédito Informativo TVSanjorge / Facebook

Anirley Julio Osorio

Anirley Julio Osorio, pasajera de Satena - crédito Reportero de los Hechos / Facebook

Capitán Daniel Vanegas

Capitán Miguel Vanegas - crédito Redes Sociales

Carlos Alberto Salcedo Salazar - candidato a la Cámara de Representantes por la curul de paz.

Carlos Alberto Salcedo Salazar- crédito Redes Sociales

Copiloto José de la Vega.

Copiloto José de la Vega - crédito Facebook

Diógenes Quintero Amaya - representante a la Cámara por una curul de paz

Diógenes Quintero inició su carrera pública como personero de Hacarí y llegó al Congreso representando a comunidades rurales desplazadas - crédito X

Dr. Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón - médico neurocirujano del Hospital Émiro Cañizares de Ocaña, Norte de Santander y María del Carmen Díaz Rodríguez, esposa de Peñalosa Gualdrón

Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón, pasajero de Satena - crédito Redes Sociales

Jineth Rincón

Jineth Rincón, pasajera de Satena - crédito Redes Sociales

Juan David Pacheco Mejía, exconcejal de Ocaña

El exconcejal Juan David Pacheco Mejía viajaba en la aeronave que desapareció - crédito Juan David Pacheco Mejía/Facebook

Karen Liliana Perales Vera - psicóloga oriunda de Arauca, especialista en desarrollo integral de la infancia y la adolescencia y trabajadora del Consejo Noruego para la región del Catatumbo

Karen Liliana Perales Vera, pasajera en Satena - crédito Gobernación de Aracuca

María Alejandra Avendaño Rincón - abogada, oriunda de Valledupar, pero residente en Ocaña y trabajadora del Consejo Noruego para la región del Catatumbo

María Alejandra Avendaño Rincón, pasajera de Satena - crédito Redes Sociales

María Alejandra Sánchez Criado - esposa del exconcejal Juan David Pacheco

María Alejandra Sánchez Criado, pasajera de Satena - crédito Redes Sociales

María Tocoroma Álvarez Barbosa - comerciante del municipio Río de Oro

María Tocoroma Álvarez Barbosa, pasajera de Satena - crédito Redes Sociales

Natalia Cristina Acosta Salcedo - abogada de la Universidad Santo Tomás, parte del equipo de trabajo del congresista Diógenes Quintero Amaya

Natalia Cristina Acosta Salcedo, pasajera de Satena - crédito Redes Sociales

Algunos restos ya llegaron a Ocaña

Los restos de las víctimas del accidente aéreo ocurrido en la ruta entre Cúcuta y Ocaña comenzaron a llegar a la ciudad de Cúcuta en carrozas fúnebres, procedentes de La Playa de Belén.

Las autoridades desplegaron equipos de Medicina Legal y de la Sijin para adelantar los procedimientos técnicos de inspección y verificación de los cadáveres.

El proceso de identificación enfrenta desafíos. George Quintero, secretario de seguridad ciudadana de Norte de Santander, explicó a Caracol Radio que la investigación criminal deberá avanzar de forma simultánea al reconocimiento de las víctimas, ya que algunos cuerpos requieren métodos complejos para su identificación. El funcionario precisó que será necesario recurrir tanto a pruebas de ADN como a la comparación de cartas dentales, según las condiciones de cada caso.