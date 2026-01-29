El representante Wilmer Carrillo, fórmula de campaña de Diógenes Quintero, publicó sentido mensaje tras el accidente aéreo: “Tus sueños no se apagan hoy”

Wilmer Carrillo expresó dolor y compromiso tras la muerte de Diógenes Quintero en el accidente aéreo del 28 de enero - crédito Instagram

Wilmer Carrillo, representante a la Cámara por el Partido de la U, expresó su dolor y compromiso tras la muerte del congresista Diógenes Quintero, líder nortesantandereano de la curul de paz, fallecido en un trágico accidente aéreo del 28 de enero de 2026.

En un mensaje público, Carrillo afirmó que la partida de Quintero representa una pérdida personal y política y reiteró su promesa de mantener vivo el legado de paz y servicio que compartían.

En su comunicado, Carrillo describió a Quintero como un hermano y compañero en la búsqueda del bienestar para Norte de Santander. Además, destacó que no solo Colombia pierde a un líder, sino que él también pierde a su amigo en la lucha por la paz para la región.

“Diógenes, mi hermano. Hoy el corazón se me partió en mil pedazos. No solo Colombia pierde a un líder gigante; yo pierdo a mi amigo, a mi hermano de luchas con el que emprendimos este viaje para traer paz a nuestra región”, señaló el representante.

Carrillo calificó a Quintero como un hermano y resaltó su entrega por el bienestar y la paz de Norte de Santander - crédito Instagram

El congresista envió palabras de solidaridad a la esposa, hijos y familiares de Quintero, y extendió su consuelo a todas las familias de las víctimas. Señaló que el vacío dejado por la tragedia solo podrá ser afrontado en comunidad.

“Eras una inspiración, porque con tu juventud ya le habías enseñado a esta tierra que servir es el mejor camino que podemos recorrer en esta vida. Tu partida me deja un vacío que no sé cómo alivianar. Estábamos juntos en esto, hombro a hombro, con la misma ilusión”, comentó.

“Me quedo con tu humildad, con la esperanza que compartíamos por la gente, con tu lealtad y con esa actitud de echar para adelante siempre. Aunque duele profundamente, acepto con fe que tu partida hace parte de la voluntad de Dios; una prueba dolorosa que no comprendo del todo, pero que confío él sabrá transformar en consuelo”, añadió Carrillo.

Finalmente, el congresista aseguró que, pese a la pérdida, continuará con su legado para trabajar por la paz de Norte de Santander y el país, que fue la consigna del líder político desde su llegada al Legislativo.

“A tu familia, a tu esposa Diana y tus pequeños hijitos, a los amigos que compartimos: mi alma está con ustedes. Diógenes, te prometo que tus sueños no se apagan hoy. Tu bandera de paz la llevaré en el pecho con más fuerza que nunca, en honor a tu memoria y a tu entrega. Viaja en paz, hermano. Tu legado nunca se nos olvidará; aquí seguiré cumpliendo la palabra que empeñamos juntos. Mi abrazo a cada familia que perdió a sus seres queridos en esta tragedia. Cada una de estas vidas perdidas nos causa un gran dolor”, concluyó.

El accidente aéreo se registró el 28 de enero en la vereda Curasica, municipio de La Playa. La avioneta, modelo Beechcraft 1900 con matrícula HK4709, era operada por la empresa Searca y cubría la ruta Cúcuta-Ocaña por encargo de la aerolínea Satena. Partió de Cúcuta a las 11:42 a. m. y el último contacto se registró a las 11:54 a. m., antes de desaparecer y ser hallada posteriormente en la zona boscosa.

A bordo viajaban 15 personas: trece pasajeros y dos tripulantes. Entre ellas estaban Quintero y su asistente Natalia Acosta, el representante a la Cámara Carlos Salcedo, el exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco, y otras figuras como María Torcoroma Álvarez, Alejandra Avendaño, María del Carmen Díaz, Anirley Julio, Karen Parales, Rolando Peñalosa, Anayisel Quintero, Gineth Rincón, María Alejandra Sánchez, Carmen Díaz y José de la Vega. Las autoridades y la comunidad expresaron su pesar por el fallecimiento de los ocupantes y extendieron mensajes de condolencia a sus familiares.

Diógenes Quintero Amaya, de 36 años, nació en Hacarí el 29 de mayo de 1989. Obtuvo su curul de paz con 5.742 votos como representante de la Asociación de Familias Desplazadas de Hacarí.

Su carrera estuvo enfocada en la defensa de las víctimas del conflicto armado: fue personero municipal, defensor regional del pueblo y más tarde integró la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Representantes. Al momento del accidente, viajaba a Ocaña para reunirse con su electorado y fortalecer su labor política.

La tragedia provocó mensajes de solidaridad desde las autoridades departamentales, como la declaración del gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, quien confirmó la identificación de la avioneta siniestrada y destacó la labor de Quintero en la región de Catatumbo.

En su despedida, Wilmer Carrillo reafirmó que el impulso colectivo por la paz y la justicia social se mantiene. Sostuvo que el trabajo realizado junto a Quintero seguirá inspirando el servicio público en Norte de Santander.