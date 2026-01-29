Colombia

Diógenes Quintero estuvo a punto de no abordar la aeronave de Satena: su agenda había retrasado la llegada al aeropuerto

La tragedia ocurrió tras el despegue de una aeronave en la ruta Cúcuta-Ocaña, cuando perdió contacto con la torre de control. La confirmación de su fallecimiento provocó declaraciones de solidaridad en el ámbito político

El accidente aéreo de Satena
El accidente aéreo de Satena en la ruta Cúcuta-Ocaña dejó 15 víctimas fatales, incluido el congresista Diógenes Quintero Amaya - crédito X

Diógenes Quintero Amaya, representante a la Cámara por Norte de Santander, estuvo a punto de no abordar el vuelo de Satena NSE 8849 que se accidentó el 28 de enero en la ruta Cúcuta-Ocaña.

El congresista logró llegar a tiempo al aeropuerto tras una reunión que se extendió, subió a bordo y minutos después la aeronave perdió contacto con la torre de control. Las autoridades localizaron la aeronave en una zona rural de La Playa de Belén, donde confirmaron que no hubo sobrevivientes entre los 13 pasajeros y 2 tripulantes.

Las horas previas al accidente

El secretario de Seguridad de Norte de Santander relató a Noticias Caracol que Quintero asistía a una reunión en Cúcuta que se prolongó más de lo previsto. Durante esos minutos, el representante pensó que no alcanzaría a tomar el vuelo, pero finalmente logró llegar al aeropuerto y abordar la aeronave.

Junto a él viajaban su asistente Natalia Acosta y otras 13 personas, entre ellas Carlos Salcedo, candidato a una curul de paz, y Juan Pacheco Mejía, exconcejal de Ocaña.

Minutos antes del despegue, Quintero y Acosta se comunicaron por última vez con su equipo de trabajo. Algunas personas a bordo grabaron videos y fotos dentro del avión, registros que ahora son revisados por las autoridades como parte de la investigación.

La Aeronáutica Civil y la
La Aeronáutica Civil y la Fuerza Aeroespacial Colombiana trabajan en la investigación sobre las causas del accidente del Beechcraft 1900 - crédito redes sociales

La aeronave, un Beechcraft 1900 con matrícula HK4709, despegó de Cúcuta a las 11:42 a. m., con aterrizaje previsto en Ocaña a las 12:05 p. m. El último contacto con la torre de control se registró a las 11:54 a. m., conforme lo comunicó Satena.

Identificación de la aeronave y operativo de rescate

El hallazgo del avión se produjo tras el reporte del presidente de la junta de acción comunal de la vereda Curasica, en el municipio de La Playa de Belén. Desde ese momento, se desplegó una comisión de rescate hacia el lugar del siniestro.

En su comunicado, la aerolínea expresó condolencias a las familias de las víctimas y aseguró que activó recursos para la atención humanitaria. La Aerocivil mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas del accidente, mientras la Fuerza Aeroespacial Colombiana apoya las labores en la zona.

Quién era Diógenes Quintero Amaya

Diógenes Quintero inició su carrera
Diógenes Quintero inició su carrera pública como personero de Hacarí y llegó al Congreso representando a comunidades rurales desplazadas - crédito X

Diógenes Quintero Amaya, de 36 años, nació en Agua Blanca, corregimiento de Hacarí, en el corazón del Catatumbo, una de las regiones más golpeadas por el conflicto armado. Era abogado, especialista en derecho administrativo y cursaba una maestría en gerencia para el desarrollo en la Universidad Externado. Su trayectoria pública inició en 2012 como personero municipal de Hacarí y luego como defensor regional del Pueblo en Ocaña.

En 2022, Quintero llegó al Congreso tras obtener 5.742 votos por la Asociación de Familias Desplazadas de Hacarí, ocupando la curul de paz para el Catatumbo. Integró la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público, con agenda enfocada en derechos de las víctimas, desarrollo rural y cumplimiento del Acuerdo de Paz.

Su labor se centró en proyectos sobre incentivos al sector agro, reparación de víctimas y fortalecimiento de municipios PDET. En los días previos al accidente, se encontraba en Cúcuta en actividades políticas, preparando su postulación para la Cámara ordinaria con el aval del Partido de la U.

El Partido de la U
El Partido de la U lamentó profundamente la pérdida de Diógenes Quintero Amaya y expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias - crédito X

Pasajeros y tripulación: una lista marcada por el dolor

Satena hizo pública la lista de víctimas:

  • María Álvarez Barbosa
  • Carlos M. Salcedo
  • Rolando Peñaloza Gualdrón
  • María Díaz Rodríguez
  • Maira Avendaño Rincón
  • Anayisel Quintero
  • Karen Parales Vera
  • Anirley Julio Osorio
  • Gineth Rincón
  • Natalia Acosta Salcedo
  • Maira Sánchez Criado
  • Juan Pacheco Mejía,
  • Capitán Miguel Vanegas
  • Capitán José de la Vega.

El accidente causó conmoción entre la clase política y las comunidades del Catatumbo. El Partido de la U expresó su “profunda consternación” y destacó el compromiso de Quintero con la región y las víctimas del conflicto. “Elevamos una voz de solidaridad, honrando el legado de quienes hoy parten. Paz en sus tumbas”, publicó la colectividad en un comunicado.

